Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 tras la primera fecha de la primera fase

La primera etapa del campeonato local ya arrancó con seis emocionantes partidos que empiezan a mover la clasificación. Descubre cómo inicia tu equipo favorito

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
Alianza Lima derrotó a Kazoku
Alianza Lima derrotó a Kazoku en la fecha inaugural de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 ya está en marcha y promete una temporada cargada de emoción desde la jornada inaugural. Seis enfrentamientos dieron inicio al campeonato nacional, con resultados que ya empiezan a mover la tabla y a perfilar a los primeros aspirantes al título. En esta nota te contamos cómo va la clasificación y qué equipos comenzaron con el pie derecho.

En esta primera fecha, los clubes comenzaron a mostrar su potencial y las aspiraciones con las que afrontarán el certamen. Universitario de Deportes, impulsado por la brillante actuación de Catherine Flood, debutó con una valiosa victoria ante Géminis. Aunque el cuadro de las ‘pumas’ arrancó con desventaja en el marcador, supo reaccionar a tiempo y selló un sólido triunfo por 3-1, dejando buenas sensaciones en su estreno.

Universitario debutó con victoria en
Universitario debutó con victoria en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa U

La Universidad San Martín tampoco se quedó atrás. El conjunto ‘albo’ tuvo un arranque positivo en esta nueva temporada, superando a Olva Latino por 3-1 en un partido donde impuso su experiencia y solidez. En tanto, Regatas Lima, vigente subcampeón, cumplió con los pronósticos y derrotó con autoridad en sets corridos a Deportivo Wanka, demostrando que volverá a ser uno de los grandes protagonistas del torneo.

Por su parte, Alianza Lima también vio acción en esta jornada inicial. A pesar de tener el compromiso paralelo de la ‘Noche Blanquiazul’, el cuadro victoriano se presentó con un sexteto alterno y aun así se impuso con claridad por 3-0 sobre Kazoku No Perú, el reciente ascendido. Las bicampeonas nacionales arrancaron así una nueva campaña con paso firme y dejando claro que buscarán el tricampeonato.

Con el entusiasmo del público de regreso en los coliseos y la presencia de figuras internacionales, la Liga Peruana de Vóley 2025/26 promete ser una de las más competitivas de los últimos años. La tabla de posiciones comienza a tomar forma, pero aún queda mucho camino por recorrer. Cada jornada será clave para los equipos que sueñan con el título y para los hinchas que ya disfrutan del regreso del mejor vóley nacional.

El equipo 'blanquiazul' ganó 3-0 a Kazoku No Perú en la jornada inaugural de la competencia. (Video: Latina)

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Ya arrancó la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y se comienza a mover la tabla de posiciones. Alianza Lima, con una contundente victoria sobre Kazoku en su debut, sumó los tres puntos y se coloca como líder provisional del campeonato. Con este arranque sólido, el vigente bicampeón demuestra que llega con fuerza para defender su título. A continuación, la clasificación completa tras haber finalizado la primera fecha:

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Hay que tener en cuenta que en esta primera fase, todos los equipos se enfrentarán entre sí en un formato de todos contra todos. De los 12 participantes, solo los 10 mejor ubicados conseguirán avanzar a la siguiente ronda, mientras que los dos últimos tendrán que disputar un cuadrangular de ascenso y permanencia contra los dos primeros de la Liga Intermedia.

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan 2-3 Rebaza Acosta (25-22, 16-25, 25-14, 23-25 y 9-15)

- Universidad San Martín 3-1 Olva Latino (22-25, 25-9, 25-22 y 25-16)

- Universitario de Deportes 3-1 Deportivo Géminis (17-25, 25-19, 25-15 y 25-23)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima 3-0 Deportivo Wanka (25-10, 25-20 y 25-22)

- Alianza Lima 3-0 Kazoku No Perú (25-16, 25-12 y 25-11)

- Circolo Sportivo Italiano 1-3 Atlético Atenea (26-28, 25-20, 21-25 y 19-25)

Temas Relacionados

Alianza Lima vóleyLiga Peruana de VóleyUniversitario VóleySan Martín VóleyRegatas Limavóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs River Plate 3-1: resumen del triunfo ‘blanquimorado’ en amistoso vóley por la ‘Noche Blanquiazul’ 2025

Las ‘blanquimoradas’ vienen ganando 2-1 en sets a las argentinas en el Coliseo Eduardo Dibós. Sin duda, el equipo de Facundo Morando busca ganar ritmo de competencia para el campeonato local y su participación internacional. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs River Plate

Cusco FC clasifica a la Copa Libertadores 2026 después de seis años de ausencia: “Aseguramos nuestro regreso a la gloria eterna”

El club ‘dorado’, auténtica revelación en Liga 1 2025, accedió a la Fase de Grupos después de ubicarse en los primeros lugares de la clasificación en el balompié peruano

Cusco FC clasifica a la

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”

No bien el árbitro Kevin Ortega finalizó el partido, que acabó con victoria 2-1 frente a ADT, el entrenador uruguayo realizó un ritual personal de agradecimiento a Dios, en Tarma

Jorge Fossati se arrodilló tras

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Los 12 equipos protagonistas de la competencia entrarán en acción en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Conoce cómo quedó el marcador de cada encuentro de la jornada inaugural

Resultados de la fecha 1

Gol de cabeza de Matías Di Benedetto, con asistencia de Alex Valera, en Universitario vs ADT por Torneo Clausura 2025

El ‘Tano’ estableció la igualada transitoria con un golpe de cabeza, tras un excelente pivoteo por parte de Alex Valera. La anotación llegó cerca de la hora de juego, en el estadio Unión Tarma

Gol de cabeza de Matías
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga insulta a

Rafael López Aliaga insulta a políticos que acuden a marchas de la Generación Z: “El caviar es el terruco maricón”

Exalcalde de La Molina sobre Rafael López Aliaga: “Mi padre dejó de ser su abogado porque es un gran pend***, es el diablo”

Plantean disminuir edades para ser diputado y senado, ¿con cuántos años se podría postular al nuevo Congreso bicameral?

Perú impulsa su industria de defensa con nueva estrategia nacional

Guillermo Bermejo, sentenciado por terrorismo, también fue acusado de planear atentado contra Palacio e intentar asesinar a Alan García

ENTRETENIMIENTO

Ranking Netflix: las películas favoritas

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público peruano

Conductores de Viña del Mar 2026 rechazan rivalidad entre países y destacan a Milena Warthon: “El talento no tiene pasaporte”

Hugo García aclara polémica por supuesto coqueteo con Cara, ex de Beéle y rival de Isabella Ladera: “Vengo de una familia decente”

Productor peruano responde a La Chilindrina tras ser acusado de maltrato: “Su manager me dijo que solo estaba cansada”

Nicholas Hoult confirma su llegada a Lima: actor de Superman será parte de Perú Comic Con 2025

DEPORTES

Alianza Lima vs River Plate

Alianza Lima vs River Plate vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Cusco FC clasifica a la Copa Libertadores 2026 después de seis años de ausencia: “Aseguramos nuestro regreso a la gloria eterna”

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Gol de cabeza de Matías Di Benedetto, con asistencia de Alex Valera, en Universitario vs ADT por Torneo Clausura 2025