Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 tras la primera fecha de la primera fase

Alianza Lima derrotó a Kazoku en la fecha inaugural de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 ya está en marcha y promete una temporada cargada de emoción desde la jornada inaugural. Seis enfrentamientos dieron inicio al campeonato nacional, con resultados que ya empiezan a mover la tabla y a perfilar a los primeros aspirantes al título. En esta nota te contamos cómo va la clasificación y qué equipos comenzaron con el pie derecho.

En esta primera fecha, los clubes comenzaron a mostrar su potencial y las aspiraciones con las que afrontarán el certamen. Universitario de Deportes, impulsado por la brillante actuación de Catherine Flood, debutó con una valiosa victoria ante Géminis. Aunque el cuadro de las ‘pumas’ arrancó con desventaja en el marcador, supo reaccionar a tiempo y selló un sólido triunfo por 3-1, dejando buenas sensaciones en su estreno.

Universitario debutó con victoria en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa U

La Universidad San Martín tampoco se quedó atrás. El conjunto ‘albo’ tuvo un arranque positivo en esta nueva temporada, superando a Olva Latino por 3-1 en un partido donde impuso su experiencia y solidez. En tanto, Regatas Lima, vigente subcampeón, cumplió con los pronósticos y derrotó con autoridad en sets corridos a Deportivo Wanka, demostrando que volverá a ser uno de los grandes protagonistas del torneo.

Por su parte, Alianza Lima también vio acción en esta jornada inicial. A pesar de tener el compromiso paralelo de la ‘Noche Blanquiazul’, el cuadro victoriano se presentó con un sexteto alterno y aun así se impuso con claridad por 3-0 sobre Kazoku No Perú, el reciente ascendido. Las bicampeonas nacionales arrancaron así una nueva campaña con paso firme y dejando claro que buscarán el tricampeonato.

Con el entusiasmo del público de regreso en los coliseos y la presencia de figuras internacionales, la Liga Peruana de Vóley 2025/26 promete ser una de las más competitivas de los últimos años. La tabla de posiciones comienza a tomar forma, pero aún queda mucho camino por recorrer. Cada jornada será clave para los equipos que sueñan con el título y para los hinchas que ya disfrutan del regreso del mejor vóley nacional.

El equipo 'blanquiazul' ganó 3-0 a Kazoku No Perú en la jornada inaugural de la competencia. (Video: Latina)

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Ya arrancó la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y se comienza a mover la tabla de posiciones. Alianza Lima, con una contundente victoria sobre Kazoku en su debut, sumó los tres puntos y se coloca como líder provisional del campeonato. Con este arranque sólido, el vigente bicampeón demuestra que llega con fuerza para defender su título. A continuación, la clasificación completa tras haber finalizado la primera fecha:

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Hay que tener en cuenta que en esta primera fase, todos los equipos se enfrentarán entre sí en un formato de todos contra todos. De los 12 participantes, solo los 10 mejor ubicados conseguirán avanzar a la siguiente ronda, mientras que los dos últimos tendrán que disputar un cuadrangular de ascenso y permanencia contra los dos primeros de la Liga Intermedia.

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan 2-3 Rebaza Acosta (25-22, 16-25, 25-14, 23-25 y 9-15)

- Universidad San Martín 3-1 Olva Latino (22-25, 25-9, 25-22 y 25-16)

- Universitario de Deportes 3-1 Deportivo Géminis (17-25, 25-19, 25-15 y 25-23)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima 3-0 Deportivo Wanka (25-10, 25-20 y 25-22)

- Alianza Lima 3-0 Kazoku No Perú (25-16, 25-12 y 25-11)

- Circolo Sportivo Italiano 1-3 Atlético Atenea (26-28, 25-20, 21-25 y 19-25)