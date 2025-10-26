Perú Deportes

Facundo Morando fue autocrítico tras triunfo de Alianza Lima vs Fluminense en Noche Blanquiazul 2025: “El desafío es mantener la intensidad”

El técnico argentino hizo un riguroso análisis del rendimiento de su sexteto ante el equipo brasileño en el Coliseo Eduardo Dibós

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

El técnico argentino se refirió al rendimiento de su equipo en su partido de la Noche Blanquiazul 2025. (América TVGO)

Alianza Lima cerró una Noche Blanquiazul histórica este sábado 25 de octubre. El cuadro ‘íntimo’ presentó a su plantilla de vóley con la que buscará el tricampeonato nacional y venció 3-1 a Fluminense en un duelo amistoso realizado en el Coliseo Eduardo Dibós.

El técnico Facundo Morando brindó declaraciones para las cámaras de América TVGO tras el triunfazo ‘íntimo’ ante las brasileñas. En primera instancia, el argentino destacó la performance de su sexteto, pero señaló que hay mucho por mejorar.

“Fluminense es un rival de categoría con jugadoras como Fabiola, Amanda, Valdez, la misma Lays, son jugadoras de categoría, Fabiola es campeona olímpica, son jugadoras que te obligan todo el tiempo y te obligan a estar concentrado, creo que el equipo tiene mucho por mejorar, felicito a las chicas que lo hicieron muy bien, les agradezco a Fluminense por venir y estar acá, la verdad que tenemos mucho por seguir trabajando, sobre todo lo que conlleva al ritmo de juego, calculo que los partidos en la temporada nos va a llevar a eso”, manifestó.

Morando añadió que “el desafío del equipo es mantener esa intensidad en todo el partido, sabemos a que nivel podemos jugar, esperamos hacerlo mucho mejor, pero el desafío es mantener ese nivel todo el tiempo, se va a ir dando a lo largo de la temporada con los partidos”.

Facundo Morando pidió mesura tras triunfazo de Alianza Lima ante Fluminense en Noche Blanquiazul 2025.

Elogios para Diana de la Peña y extranjeras

Por otro lado, Facundo Morando ponderó lo hecho por la central peruana Diana de la Peña. Aunque, el entrenador argentino acotó que la deportista nacional debe ser llevada con calma durante su primera temporada como protagonista.

“Diana está haciendo un gran año, lo hizo con la selección, hay que tener paciencia, hay que entender que es su primer año como protagonista, va a tener momentos mejores y peores, lo está haciendo muy bien, le está aportando mucho al equipo, no tenemos que desesperarnos, tenemos que entender en qué momento está y saber llevarla”, apuntó.

Asimismo, el joven DT elogió a sus extranjeras: “Son jugadoras de altísimo nivel, la misma Maeva, la misma Meegan cuando le tocó jugar, Yanlis, Doris, que son mi doble cambio de nivel internacional para esta liga, contar con este tipo de refuerzos y este equipo largo te ilusiona, te pone en un lugar que como entrenador todas están listas para jugar y es lo que uno quiere, tener esa dificultad de elegir a quién poner en la cancha, ahora que están todas a gran nivel”.

Diana de la Peña fue titular en el Alianza Lima vs Fluminense y terminó siendo elegida la figura.

El debut ante Kazoku y el partido ante River Plate

Facundo Morando, además, se refirió a los dos partidos que tendrá afrontar mañana domingo 26 de octubre. Primero, chocará con Kazoku No Perú en su debut de la Liga Peruana de Vóley y después, cerrará midiéndose con River Plate en la Noche Blanquiazul.

Es un fin de semana duro con partidos muy duros, largos que te exigen mentalmente, te exigen físicamente, empecemos por Kazoku en la Liga, y después acá (Dibós) que vuelva a ser una fiesta, que esté lleno, invitamos a toda la gente, que es increíble, las chicas dejan todo en la cancha, es una alegría”, expresó.

Alianza Lima vs Kazoku no Perú: día, hora y canal TV confirmado del duelo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

El mensaje a los hinchas

Finalmente, Facundo Morando se dirigió a los hinchas de Alianza Lima, quienes llenaron el Coliseo Eduardo Dibós y no pararon de alentar en el primer día de la Noche Blanquiazul. El argentino manifestó que es un honor defender los colores de los ‘íntimos’.

“Para mí es un honor que me hayan recibido así, me emociona ver el cariño que tiene esta gente por el equipo, las chicas se lo ganaron, no tengo dudas que el cariño y el respeto de los rivales, te lo ganas, y estas chicas se lo ganaron con lo que hacen día a día, los fines de semana, va más allá del resultado, es disfrutar el momento, el ahora, no pensar en lo que viene ni en lo que pasó, estar en el presente, esta gente te obliga a estar en el presente, porque está todo el tiempo empujando, es un honor jugar para este equipo y con esta gente. No es un compromiso, es un honor ponerme esta camiseta y jugar para ellos”, cerró.

