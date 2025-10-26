Alianza Lima vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Además, la televisora informó que en esta temporada no transmitirá los partidos de la Liga Peruana de Vóley mediante su canal de YouTube , buscando reforzar el uso de su aplicación, donde estarán disponibles las repeticiones de todos los encuentros.

El Alianza Lima vs Kazoku No Perú se podrá ver únicamente a través de Latina TV , que ofrecerá la transmisión en vivo por señal abierta (canal 2) y a través de sus plataformas digitales, como su sitio web y aplicación.

Este enfrentamiento comenzará a las 15:30 horas de Perú . Si te encuentras en otro país, arrancará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 17:30 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

No se tiene mucha información del recién ascendido. La escuadra tiene como entrenador a Arturo Gambini , quien en una entrevista con el programa ‘De Una’ dio a conocer que se reforzará con voleibolistas cubanas, pero estas todavía no se sumarán a la plantilla, al menos no participarán del duelo ante Alianza .

Kazoku es el nuevo anfitrión de la Liga Peruana de Vóley . El cuadro con influencias japonesas consiguió su ascenso en la Liga Intermedia la temporada pasada al derrotar 3-2 a Deportivo Alianza . Así tendrá su primera campaña en la máxima categoría del voleibol nacional.

En su primer amistoso internacional, las vigentes bicampeones del voleibol peruano chocaron con Fluminense en su Noche Blanquiazul realizada en el Coliseo Eduardo Dibós. Las ‘victorianas’ lograron superar 3-1 a las brasileñas con los siguientes parciales: 25-22, 25-23, 18-25 y 25-22. La central peruana Diana de la Peña fue elegida la mejor jugadora del compromiso.

Alianza se reforzó con todo para competir en tres torneos durante esta temporada. Jugará la Liga Peruana de Vóley , el Mundial y Sudamericano de Clubes . Fichó a Elina Rodríguez , Maria Alejandra Marin , Doris Manco , Meegan Hart , Yanlis Féliz y Sandra Ostos .

Ahora, Alianza sostendrá su duelo ante Kazoku y después se medirá con River el domingo. Esto abre la posibilidad de que Facundo Morando opte por un equipo alternativo -titulares y suplentes- en alguno de los dos compromisos, aunque todavía el entrenador argentino no ha confirmado este hecho.

Sin embargo, la directiva ‘íntima’ se reunió con Gino Vegas , presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV) , y llegaron a un acuerdo para que se cambie el horario . De esta manera, se confirmó la participación del vigente bicampeón en el arranque del torneo nacional.

El partido de Alianza Lima contra Kazoku No Perú coincide con el segundo día de su Noche Blanquiazul 2025 , donde enfrentará a River Plate de Argentina. Esto provocó que Cenaida Uribe -gerenta del club- manifieste que no se presentará en la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley en primera instancia.

¡Día de partido! Alianza Lima se enfrentará hoy, domingo 26 de octubre, a Kazoku No Perú en el marco de la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . Este compromiso iniciará a las 15:30 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Últimas noticias

Partidos de hoy, domingo 26 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo La agenta dominical está cargada con diversos encuentros en las mejores ligas de Europa y Sudamérica. También habría participación de jugadores peruanos en el extranjero

Alianza Lima vs River Plate vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025 Las ‘íntimas’ buscarán un triunfo más frente las ‘millonarias’ tras vencer a Fluminense en la primera jornada de su presentación. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo en Tarma del Torneo Clausura de Liga 1 2025 Los ‘cremas’ irán en busca del tricampeonato frente el ‘vendaval celeste’ en su condición de visita: solo necesita el triunfo para celebrar el título nacional. Entérate de las señales disponibles para el decisivo duelo

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Tarma por el título del Torneo Clausura 2025 Los dirigidos por Jorge Fossati podrían consagrarse tricampeones nacionales con un triunfo ante el ‘vendaval celeste’ en este duelo válido por la fecha 16. Sigue todas las incidencias