Alianza Lima vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ harán su debut en el torneo nacional, donde buscarán su tan ansiado tricampeonato. Al frente, tendrán al recién ascendido, que querrá dar la sorpresa. Sigue todas las incidencias

Por Miguel Solis Ruiz

00:37 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima se enfrentará hoy, domingo 26 de octubre, a Kazoku No Perú en el marco de la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este compromiso iniciará a las 15:30 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Miguel Grau del Callao.

00:34 hsHoy

¿Alianza Lima usaría un equipo mixto ante Kazoku?

El partido de Alianza Lima contra Kazoku No Perú coincide con el segundo día de su Noche Blanquiazul 2025, donde enfrentará a River Plate de Argentina. Esto provocó que Cenaida Uribe -gerenta del club- manifieste que no se presentará en la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley en primera instancia.

Sin embargo, la directiva ‘íntima’ se reunió con Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), y llegaron a un acuerdo para que se cambie el horario. De esta manera, se confirmó la participación del vigente bicampeón en el arranque del torneo nacional.

Ahora, Alianza sostendrá su duelo ante Kazoku y después se medirá con River el domingo. Esto abre la posibilidad de que Facundo Morando opte por un equipo alternativo -titulares y suplentes- en alguno de los dos compromisos, aunque todavía el entrenador argentino no ha confirmado este hecho.

La programación confirmada de los cuatro partidos de la Noche Blanquiazul 2025 de vóley.
00:28 hsHoy

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza se reforzó con todo para competir en tres torneos durante esta temporada. Jugará la Liga Peruana de Vóley, el Mundial y Sudamericano de Clubes. Fichó a Elina Rodríguez, Maria Alejandra Marin, Doris Manco, Meegan Hart, Yanlis Féliz y Sandra Ostos.

En su primer amistoso internacional, las vigentes bicampeones del voleibol peruano chocaron con Fluminense en su Noche Blanquiazul realizada en el Coliseo Eduardo Dibós. Las ‘victorianas’ lograron superar 3-1 a las brasileñas con los siguientes parciales: 25-22, 25-23, 18-25 y 25-22. La central peruana Diana de la Peña fue elegida la mejor jugadora del compromiso.

El cuadro peruano se impuso 3-1 y celebró la victoria. (Video: América TV)
23:52 hsAyer

¿Cómo llega Kazoku No Perú?

Kazoku es el nuevo anfitrión de la Liga Peruana de Vóley. El cuadro con influencias japonesas consiguió su ascenso en la Liga Intermedia la temporada pasada al derrotar 3-2 a Deportivo Alianza. Así tendrá su primera campaña en la máxima categoría del voleibol nacional.

No se tiene mucha información del recién ascendido. La escuadra tiene como entrenador a Arturo Gambini, quien en una entrevista con el programa ‘De Una’ dio a conocer que se reforzará con voleibolistas cubanas, pero estas todavía no se sumarán a la plantilla, al menos no participarán del duelo ante Alianza.

Kazoku No Perú ascendió a la Liga Peruana de Vóley la temporada pasada.
23:51 hsAyer

Horarios del Alianza Lima vs Kazoku No Perú

Este enfrentamiento comenzará a las 15:30 horas de Perú. Si te encuentras en otro país, arrancará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 17:30 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

23:45 hsAyer

Dónde ver Alianza Lima vs Kazoku No Perú: duelo por fecha 1

El Alianza Lima vs Kazoku No Perú se podrá ver únicamente a través de Latina TV, que ofrecerá la transmisión en vivo por señal abierta (canal 2) y a través de sus plataformas digitales, como su sitio web y aplicación.

Además, la televisora informó que en esta temporada no transmitirá los partidos de la Liga Peruana de Vóley mediante su canal de YouTube, buscando reforzar el uso de su aplicación, donde estarán disponibles las repeticiones de todos los encuentros.

