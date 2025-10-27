Alex Valera recordó a Hernán Barcos tras el tricampeonato y respondió a sus detractores: “Yo me dedico a entrenar y trabajar”

El goleador 'crema' valoró el nuevo éxito con el club y envió mensaje a sus detractores. (Video: L1 MAX)

Alex Valera ha vuelto a confirmar su condición de goleador de primer nivel en la recta final del Torneo Clausura. Con goles clave en momentos decisivos, el delantero de Universitario de Deportes fue fundamental para que el club alcanzara el tricampeonato nacional. Tras esta gran conquista, no solo celebró el logro, sino que también envió un contundente mensaje a sus críticos, reafirmando su compromiso y determinación.

En primer lugar, el atacante de 29 años fue claro al señalar que no existen figuras individuales en el éxito del cuadro ‘crema’. “Este triunfo es de todos nosotros. No hay ningún jugador estrella acá ni hay que buscarlo, porque la única estrella es este equipo, lo demostramos partido a partido. Hoy ha sido una plaza muy dura, se nos complicó al último, pero supimos aprovechar que estábamos ganando”, afirmó.

Alex Valera también compartió una emotiva reflexión sobre su ascendente carrera, rememorando sus humildes comienzos en el fútbol y la satisfacción de haber alcanzado el nivel en el que se encuentra hoy. Para él, llegar a este punto ha sido el resultado de esfuerzo constante, y el tricampeonato con Universitario tiene un significado especial en su trayectoria.

“Nunca lo imaginé. Los sueños vinieron después cuando me dieron la oportunidad de debutar en la profesional. Gracias a mi familia, amigos y a todo el mundo que siempre me apoyó, yo he tratado de entregarme al 100%, porque este es mi trabajo”, expresó el delantero, que desde su llegada a la ‘U’ se ha convertido en pieza fundamental para los éxitos del club.

Alex Valera celebrando el gol del tricampeonato. - Crédito: Universitario

El altercado con Barcos y su respuesta a las críticas

En medio de los festejos, Alex Valera también fue consultado sobre el altercado que protagonizó con Hernán Barcos en el último clásico. En ese contexto, aprovechó para enviar un mensaje claro a sus detractores, asegurando que su único enfoque está en el trabajo y en lo que puede aportar al equipo ‘crema’.

“Yo dije que todo queda en el campo, son cosas que pasan, para mí todo queda en el campo. Todos los que hablan de mí o todos los que me critican, yo solamente al día siguiente me dedico a entrenar, a trabajar y a darme al 100%, porque eso es lo único que importa acá”, expresó con firmeza.

El gol del tricampeonato y su mensaje a José Carvallo

El delantero no escondió su alegría por haber anotado el gol del tricampeonato, un logro que, según él, fue el culmen de un sueño personal. “Estoy feliz, es algo lindo, que siempre y cada jugador piensa en vivirlo. Me tocó a mí. Toda la noche soñé con esto y al comienzo me anularon un gol, pero nunca bajé los brazos y pude anotar el gol que nos dio este sueño que tuvimos a principio de año”, indicó, visiblemente emocionado por el logro alcanzado.

El delantero puso la remontada en Tarma. (Video: L1MAX)

Finalmente, Valera no quiso dejar pasar la oportunidad para dedicar unas palabras a José Carvallo, quien fue uno de los pilares de Universitario en los últimos años. El delantero expresó su profunda gratitud por el apoyo incondicional del exguardameta, reconociendo su importancia dentro y fuera del campo, y agradeciendo la oportunidad de ser parte de una historia que ya es parte del legado del club.

“Mi capitán, te acuerdas cuando soñamos con levantar el primer campeonato, tú también eres parte de esta historia. Cuando llegué, me recibiste de la mejor manera. Me puteaste cuanto tenías que hacerlo y mira ahora como estamos. A ti y toda la gente le agradezco este cariño”, sentenció.

Con su gol y su actitud incansable, Alex Valera no solo ha sido un pilar en el tricampeonato de Universitario, sino también un ejemplo de trabajo, humildad y entrega, características que lo han convertido en uno de los jugadores más queridos por la hinchada ‘crema’.