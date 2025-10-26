Golazo de Alex Valera con letal cabezazo en Universitario vs ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alex Valera volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más determinantes de Universitario de Deportes . Este domingo 26 de octubre, en el duelo ante ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, el delantero ‘crema’ apareció en el momento justo con un cabezazo letal para sellar el 2-1 en Tarma, que aseguró un nuevo título nacional para su equipo.

