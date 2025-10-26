Perú Deportes

Golazo de Alex Valera con letal cabezazo en Universitario vs ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tras un preciso centro de Andy Polo, el delantero ‘crema’ apareció en el momento justo para marcar de cabeza el 2-1 en el tramo final del partido en Tarma

El delantero puso la remontada en Tarma. (Video: L1MAX)

Alex Valera volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más determinantes de Universitario de Deportes. Este domingo 26 de octubre, en el duelo ante ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, el delantero ‘crema’ apareció en el momento justo con un cabezazo letal para sellar el 2-1 en Tarma, que aseguró un nuevo título nacional para su equipo.

