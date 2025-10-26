Gol de Pablo Bueno tras insólito error de Sporting Cristal ante Los Chankas por duelo de Liga 1 2025

El delantero argentino abrió el marcador en el estadio Alberto Gallardo y sorprendió a los 'celestes'. (Video: L1 MAX)

Sporting Cristal se medía en condición de local contra Los Chankas en un duelo correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el principio, los dueños de casa mostraron mayores credenciales con el balón y se volcaron en campo contrario para tratar de abrir el marcador, pero no tuvieron la eficacia para ello. Esto fue aprovechado por el elenco visitante, que pudo anotar un gol por intermedio de Pablo Bueno, luego de una falla en el cuadro ‘celeste’.

Esta acción se llevó a cabo a los 33 munutos de la primera mitad. El mismo delantero argentino empezó un ataque y descargó por la banda izquierda con Franco Torres. El ‘10′ del conjunto ‘guerrero’ quiso filtrar un pase aunque rebotó en Catriel Cabellos. El balón le quedó al mediocampista ‘gaucho’, que luego cayó al césped tras una falta de Miguel Araujo casi al borde del área.

El mismo Torres se encargó de cobrar el tiro libre. Empero, luego de querer enviar un centro cerrado, Cabellos despejó la pelota y la envió al saque de esquina. En esta ocasión, Ayrthon Quintana lanzó un centro que se fue abriendo hasta al borde del punto de penal.

Ahí apareció Pablo Bueno, que saltó solo y, a contrabote, cabeceó para vencer al portero Diego Enríquez, desatando la algarabía de todos los hinchas de Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo. Pese a que Irven Ávila se colocó al costado del palo derecho, el balón se coló en la parte superior e impidió que el ‘Cholito’ desvíe el disparo.

Cabe mencionar, que minutos antes de la anotación de los andahuaylinos, Irven Ávila contó con una enorme chance para convertir el 1-0 a favor de Sporting Cristal, pero su disparo salió a un costado de la portería defendida por Hairo Camacho.

Además, los ‘bajopontinos’ no perdían en el estadio Alberto Gallardo en casa desde 2022, cuando cayeron por 2-1 contra Atlético Grau el 20 de octubre.

Pablo Bueno, de Sport Boys a Los Chankas

Pablo Bueno llegó a Perú para defender la camiseta de Sport Boys en 2024. Los 11 goles anotados con la ‘misilera’ le permitieron seguir en la Liga 1 y poder fichar por Los Chankas. Justamente, con los ‘guerreros’ ya acumula ocho dianas en 30 partidos.

En lo que va del campeonato local, las víctimas del atacante argentino fueron Deportivo Garcilaso, Sport Boys, Alianza Universidad, Sporting Cristal (x2), ADT, Comerciantes Unidos y Juan Pablo II.

Estos goles le han servido a Los Chankas, que actualmente se ubica en el puesto 11 de la tabla acumulada con 41 puntos, a cuatro de Sport Huancayo, el último clasificado a la Copa Sudamericana. Son tres cotejos los que le quedan disputar (Ayacucho FC de local, Alianza Lima de local y ADT de visita), de ahí que los dirigidos por Walter Paolella intentarán ganarlos para soñar con la primera clasificación del club a un certamen internacional en su historia.