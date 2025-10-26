Perú Deportes

Autogol de Anderson Santamaría con Universitario: así fue el 1-0 para ADT por Torneo Clausura 2025

El defensor ‘crema’ de 33 años marcó en propia puerta el primero del encuentro en el Estadio Unión Tarma

Por José Manuel Quintana

El defensa marcó en propia puerta en Tarma. (Video: L1MAX)

ADT encontró la apertura del marcador a través de una jugada de balón detenida. A los 43 minutos de la primera mitad, Ademar Robles ejecutó un tiro de esquina desde el costado izquierdo. El balón ingresó al corazón del área y se introdujo luego de un desvío en la humanidad de Anderson Santamaría. El cuero movió las redes del arco de Sebastián Britos y con este resultado parcial.

El cuadro ‘crema’ había tocado con mayor peligro el arco de Eder Hermoza. Incluso, el Sistema de Videoarbitraje (VAR) anuló un tanto de Álex Valera por un contacto con la mano. Los referís de la cabina alertaron a Kevin Ortega y el colegiado marcó el tiro libre indirecto.

Con este resultado, el equipo de Jorge Fossati no podrá coronarse en esta jornada, puesto que solo una victoria podría consagrarlo como ganador del Torneo Apertura 2025 y ,por consiguiente, tricampeón del fútbol peruano.

Anderson Santamaría, en propia puerta, anotó el 1-0 de ADT ante Universitario.

ADT apunta a la Sudamericana

ADT tiene entre ceja y ceja ingresar al grupo de los ocho primeros de la Liga 1. Actualmente, con este resultado, el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo se mantiene en la octava casilla con 48 puntos y supera por tres unidades al clásico de la ciudad, Sport Huancayo.

Por lo tanto, las aspiraciones de ADT se mantienen encendidas y más vigentes que nunca. Una victoria ante la escuadra de Odriozola le serviría para dar un paso importante de hacerse con un cupo en el torneo continental.

Tabla acumulada de la Liga 1 2025.

Plaza compleja

En los últimos enfrentamientos entre ADT y Universitario de Deportes en Tarma, el equipo local ha logrado imponerse con solvencia. En la temporada 2023, ADT venció a Universitario por 2-0. Los goles llegaron en momentos clave: Janio Pósito abrió el marcador a los 6 minutos, mientras que Kevin Serna selló la victoria en el tiempo de descuento (90+6′), asegurando así los tres puntos en un encuentro controlado por el equipo tarmeño.

En el 2024, ADT se llevó nuevamente la victoria. En esta ocasión, los goles fueron de Janio Pósito a los 9 minutos y Gu Choi a los 40 minutos, consolidando un desempeño sólido durante la primera mitad del partido y manteniendo el arco en cero frente a un rival históricamente competitivo.

Estos resultados reflejan la capacidad de ADT de sacar ventaja de su localía y complicar a Universitario en cada visita a Tarma, convirtiendo estos duelos en una referencia de su rendimiento en casa dentro de la Liga 1. La consistencia y eficacia del equipo local en estos encuentros lo posiciona como un adversario difícil para cualquier club visitante.

Los 'cremas' perdieron 2-0 en Tarma y podrían perder liderato del campeonato. (Video: Liga 1 Max)

