Gol de cabeza de Matías Di Benedetto, con asistencia de Alex Valera, en Universitario vs ADT por Torneo Clausura 2025

El defensa puso el empate en Tarma. (Video: L1MAX>)

Matías Di Benedetto, central argentino, asumió un rol protagónico en el Universitario de Deportes vs Asociación Deportiva Tarma, por la jornada 16° del Torneo Clausura 2025, al convertir el anhelado gol de la igualada parcial (1-1) cerca de la hora de juego, en el estadio Unión Tarma.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]