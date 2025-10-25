Perú Deportes

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Las bicampeonas tendrán su presentación oficial frente el ‘flu’ en el Coliseo Eduardo Dibós previo a su debut en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Sigue las incidencias del crucial duelo

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

03:02 hsHoy

¡Sábado blanquiazul! Hoy, sábado 25 de octubre, Alianza Lima tendrá su presentación oficial previo a su participación en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las bicampeonas se reencontrarán con toda su hinchada en el Coliseo Eduardo Dibós en una noche inolvidable donde dará a conocer a su nueva versión.

03:02 hsHoy

La noche especial de Alianza Lima previo a su debut en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La temporada de Alianza Lima comenzará con la presentación oficial del equipo, programada para el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós. El equipo bicampeón se reunirá con su afición en un torneo cuadrangular que contará con la participación de Fluminense de Brasil, River Plate de Argentina y Regatas Lima.

El evento ha generado expectativa, ya que será la primera oportunidad para que los seguidores vean al equipo en acción durante la pretemporada, tanto en el estadio como por televisión. Además, la hinchada busca observar el desempeño de los nuevos refuerzos antes del debut frente a Kazoku No Perú en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

03:01 hsHoy

Refuerzos de Alianza Lima

  • Sandra Ostos: Punta peruana.
  • Yanlis Féliz: Punta dominicana.
  • Elina Rodríguez: Opuesta argentina.
  • María Alejandra Marín: Armadora colombiana.
  • Meegan Hart: Central estadounidense.
  • Doris Manco: Armadora colombiana. 
03:01 hsHoy

Dónde ver la Noche Blanquiazul

La presentación oficial de Alianza Lima la llegará a los hogares de todos los peruanos ya que se dará en la señal abierta de América Televisión a través de sus canales 4 y 704 en HD. También estará disponible en América TVGO, plataforma streaming que es completamente gratis.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirá en el Coliseo Eduardo Dibós con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, resultados, y mucho más.

03:01 hsHoy

Horarios del Alianza Lima vs Fluminense por la Noche Blanquiazul

El choque entre las ‘íntimas’ y las ‘flu’ se enfrentarán hoy, viernes 24 de octubre, en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja. El horario establecido es a las 18:15 horas para para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:15 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:15 horas.

03:01 hsHoy

Cronograma completo de la Noche Blanquiazul

La presentación de Alianza Lima estará llena de sorpresas donde el hincha pasará una noche inolvidable.

Sábado 25 de octubre

- Aperturas de puertas / 13:00 horas

- Regatas Lima vs River Plate / 14:45 horas

- Show / 16:45 horas

- Presentación del plantel / 17:00 horas

- Alianza Lima vs Fluminense / 18:15 horas

Domingo 26 de octubre

- Apertura de puertas / 14:30 horas

- Regatas vs Fluminense / 16:00 horas

- Alianza Lima vs River Plate / 18:00 horas

- Ceremonia de reconocimiento / 20:00 horas

