Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

¡Sábado blanquiazul! Hoy, sábado 25 de octubre, Alianza Lima tendrá su presentación oficial previo a su participación en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las bicampeonas se reencontrarán con toda su hinchada en el Coliseo Eduardo Dibós en una noche inolvidable donde dará a conocer a su nueva versión.
La temporada de Alianza Lima comenzará con la presentación oficial del equipo, programada para el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós. El equipo bicampeón se reunirá con su afición en un torneo cuadrangular que contará con la participación de Fluminense de Brasil, River Plate de Argentina y Regatas Lima.
El evento ha generado expectativa, ya que será la primera oportunidad para que los seguidores vean al equipo en acción durante la pretemporada, tanto en el estadio como por televisión. Además, la hinchada busca observar el desempeño de los nuevos refuerzos antes del debut frente a Kazoku No Perú en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
La presentación oficial de Alianza Lima la llegará a los hogares de todos los peruanos ya que se dará en la señal abierta de América Televisión a través de sus canales 4 y 704 en HD. También estará disponible en América TVGO, plataforma streaming que es completamente gratis.
Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirá en el Coliseo Eduardo Dibós con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, resultados, y mucho más.
El choque entre las ‘íntimas’ y las ‘flu’ se enfrentarán hoy, viernes 24 de octubre, en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja. El horario establecido es a las 18:15 horas para para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:15 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:15 horas.
La presentación de Alianza Lima estará llena de sorpresas donde el hincha pasará una noche inolvidable.
Sábado 25 de octubre
- Aperturas de puertas / 13:00 horas
- Regatas Lima vs River Plate / 14:45 horas
- Show / 16:45 horas
- Presentación del plantel / 17:00 horas
- Alianza Lima vs Fluminense / 18:15 horas
Domingo 26 de octubre
- Apertura de puertas / 14:30 horas
- Regatas vs Fluminense / 16:00 horas
- Alianza Lima vs River Plate / 18:00 horas
- Ceremonia de reconocimiento / 20:00 horas