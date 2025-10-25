Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

¡Sábado blanquiazul! Hoy, sábado 25 de octubre, Alianza Lima tendrá su presentación oficial previo a su participación en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . Las bicampeonas se reencontrarán con toda su hinchada en el Coliseo Eduardo Dibós en una noche inolvidable donde dará a conocer a su nueva versión.

03:02 hs

La noche especial de Alianza Lima previo a su debut en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La temporada de Alianza Lima comenzará con la presentación oficial del equipo, programada para el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós. El equipo bicampeón se reunirá con su afición en un torneo cuadrangular que contará con la participación de Fluminense de Brasil, River Plate de Argentina y Regatas Lima.

El evento ha generado expectativa, ya que será la primera oportunidad para que los seguidores vean al equipo en acción durante la pretemporada, tanto en el estadio como por televisión. Además, la hinchada busca observar el desempeño de los nuevos refuerzos antes del debut frente a Kazoku No Perú en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.