Clarivett Yllescas se quebró al explicar la lesión que le impidió terminar el Alianza Lima vs Fluminense: “Es el tendón de aquiles”

La central peruana no pudo continuar en el partido ante las brasileñas en la Noche Blanquiazul 2025. Después, en una entrevista, reveló su problema físico al borde de las lágrimas

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

La Noche Blanquiazul 2025 comenzó con la presentación de la plantilla de Alianza Lima para competir en la nueva edición de la Liga Peruana de Vóley y el Mundial de Clubes, y terminó con el triunfo ‘íntimo’ ante Fluminense (3-1) en el Coliseo Eduardo Dibós.

Pero, no todo fue felicidad. Una de sus referentes, Clarivett Yllescas no pudo finalizar el encuentro ante las brasileñas, debido a una lesión. Luego, en una entrevista con América TVGO, la central peruana se quebró al hablar sobre su problema físico que le impidió continuar en el juego.

“Fue una noche bonita, el equipo ha ganado, pero me molesta personalmente, el no haber podido continuar y no haber disfrutado el triunfo de mi equipo, sé que la temporada es larga, recién estamos comenzando, pero igual me molesta porque era una noche bonita y yo quería disfrutar con el equipo”, expresó con su voz entrecortada.

Yllescas también se refirió a la reacción de sus compañeras tras salir del campo. “Las chicas de hecho preocupadas porque hemos venido entrenando normal, hemos tenido una semana espectacular con todas, el ambiente antes de salir estaba estupendo, entonces de hecho si se preocupan porque todas somos piezas importantes del equipo, como lo han visto ahora todo el mundo que ha entrado lo ha hecho bien”.

La experimentada voleibolista, además, aprovechó para mandarle un mensaje a la hinchada de Alianza Lima, la cual mostró preocupación por su lesión. “A la gente gracias por el apoyo, pero es parte de la chamba, vamos para adelante, la temporada es larga, así que vamos a recuperarnos”.

¿Qué lesión sufrió Clarivett Yllescas?

Minutos después, Clarivett Yllescas reveló su problema físico que no le permitió seguir jugando el Alianza Lima vs Fluminense. “Es el tendón de aquiles, yo sufro de eso normalmente, ahora todo estaba perfecto, ha sido un mal movimiento me imagino, ahí me preocupé un poco”.

Asimismo, la voleibolista señaló los exámenes que realizará para despejar dudas sobre la gravedad. “Ahora voy a coordinar con la jefa, el fisio, hacerlo lo antes posible para estar tranquila, porque me preocupa empezar la temporada así, pero nada todo va a estar bien”.

Finalmente, Yllescas volvió a tomar esta lesión de manera positiva. “Es parte de nuestra chamba, es lo último que queremos cuando entramos a la cancha, que alguna se lesione, de cualquier equipo, queremos que la liga se disfrute y que nosotras podamos disfrutarlo porque es nuestra chamba, nos divertimos haciendo nuestro trabajo, pero son cosas que pasan”.

Clarivett Yllescas no jugaría ante Kazoku y River Plate

Su lesión sufrida ante Fluminense marginaría a Clarivett Yllescas de los dos partidos de Alianza Lima a realizarse este domingo 26 de octubre. El técnico Facundo Morando deberá optar por otras alternativas en la posición de central como Meegan Hart o Diana de la Peña.

Este último día de la semana, Alianza chocará con Kazoku No Perú a las 15:30 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Después, se medirá con River Plate a las 18:00 horas en el Eduardo Dibós.

El primer compromiso de las ‘íntimas’ será transmitido por Latina TV, mientras que el segundo pasará por América TV. Infobae Perú, asimismo, hará la cobertura total en su sitio web con la previa y el minuto a minuto.

