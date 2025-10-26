Catherine Flood brilla en su estreno con Universitario: 28 puntos que encienden la ilusión ‘crema’ en la Liga Peruana de Vóley

Catherine Flood brilló en su estreno con Universitario en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa U vóley

Universitario de Deportes comenzó con el pie derecho su camino en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, impulsado por una actuación estelar de su flamante refuerzo extranjero, Catherine Flood. La voleibolista estadounidense brilló con autoridad en el Coliseo Miguel Grau del Callao y fue elegida MVP del encuentro tras comandar la remontada crema y sellar la victoria 3-1 sobre Géminis en la jornada inaugural del torneo.

El enfrentamiento no empezó de la mejor manera para las ‘pumas’. El cuadro de Ate fue sorprendido por el conjunto de Comas, que se llevó el primer set con autoridad. Sin embargo, con el pasar de los puntos emergió la figura de Flood, la atacante norteamericana que debutaba oficialmente con el club. Su potencia en el ataque y su presencia en la red cambiaron por completo la dinámica del juego.

A partir del segundo parcial, Universitario encontró su ritmo. Con un juego más ordenado y una defensa sólida, las dirigidas por Francisco Hervás tomaron el control del marcador. ‘Cat’ se convirtió en una auténtica pesadilla para la defensa rival, anotando desde todas las zonas de la cancha y levantando a la hinchada que acompañó al equipo ‘crema’ en su debut de temporada.

Con la estadounidense inspirada, la ‘U’ concretó la remontada y se quedó con una victoria contundente por 3-1, con parciales de 17-25, 25-19, 25-15 y 25-23. La actuación de Catherine Flood fue determinante: no solo lideró el ataque crema, sino que también contagió energía y confianza a todo el equipo para concretar este resultado positivo en la fecha inaugural de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

Catherine Flood, dorsal 4 de Universitario, celebrando punto en duelo ante Géminis. Crédito: Prensa U Vóley

Al cierre del encuentro, la norteamericana fue elegida MVP, y no era para menos. La nueva jugadora ‘merengue’ firmó una actuación brillante con 28 puntos en total —25 de ataque, 2 de bloqueo y 1 de servicio—, consolidándose como la máxima anotadora del partido por amplia diferencia. La segunda jugadora con más puntos fue Daniela Muñoz, de Universitario, con apenas 10 unidades, una muestra clara del dominio ofensivo de ‘Cat’ en su debut oficial con Universitario.

Catherine Flood ilusiona a Universitario

La actuación de Catherine Flood fue clave no solo en los números, sino también en lo anímico. Cada punto suyo impulsó la confianza del grupo y contagió energía a un Universitario que aspira a ser protagonista en la temporada. Con su potencia, liderazgo y carisma, la jugadora se ganó rápidamente el aplauso de los hinchas y el reconocimiento de sus compañeras.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Francisco Hervás inicia con ilusión su participación en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Y si el debut de Flood sirve como carta de presentación, todo indica que las ‘pumas’ han encontrado en ella una pieza fundamental para soñar en grande. La norteamericana no solo brilló por sus 28 puntos, sino también por su influencia en el ritmo y la actitud del grupo.

El cuadro 'crema' se impuso 25-23 y se llevó el triunfo 3-1. (Video: Latina)

Cabe recordar que Universitario fue uno de los animadores del torneo pasado: lideró las dos primeras etapas, pero finalmente cerró la temporada en el cuarto lugar. Este año, el objetivo es claro: superar lo hecho y alcanzar, como mínimo, el podio. Sin embargo, la ambición va más allá. El club ‘merengue’ sueña con consagrarse campeón nacional por primera vez en su historia dentro de la máxima categoría del vóley peruano.

El desafío no será fácil. En el horizonte aparecen Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín, tres potencias que dominaron el campeonato anterior. Aun así, el debut auspicioso de Flood deja sensaciones positivas y renueva la ilusión de un equipo que combina juventud, experiencia y talento extranjero. Con la garra que caracteriza al club y la potencia de su nueva figura, las ‘pumas’ parecen listas para luchar de igual a igual con los grandes.