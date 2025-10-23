Perú Deportes

Dónde ver Palmeiras vs LDU HOY: canal TV online de la semifinal ida por Copa Libertadores 2025

La dupla Roque-López visita a los ‘albos’ en la altura de Quito. Conoce cómo sintonizar este partidazo en vivo

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Palmeiras vs LDU: dónde ver
Palmeiras vs LDU: dónde ver el partido por la semifinal ida de la Copa Libertadores 2025.

Este jueves 23 de octubre, Palmeiras y LDU chocan en el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El choque entre brasileños y ecuatorianos se jugará desde las 19:30 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Rodrigo Paz Delgado situado en la altura de la ciudad de Quito.

Palmeiras se presenta en las semis como el equipo más sólido del torneo. El elenco brasileño vapuleó a Universitario de Deportes en octavos de final con un contundente 4-0 en condición de visitante, dejando sin respuesta a los peruanos en la serie de vuelta.

En cuartos de final, la superioridad se mantuvo: el equipo paulista venció 2-1 a River Plate en Buenos Aires y luego reafirmó su dominio imponiéndose por 3-1 en Brasil. Uno de los factores clave en la campaña ha sido la producción ofensiva de Vitor Roque y el ‘Flaco’ López, autores de dos goles cada uno en la serie ante el conjunto argentino.

En cuanto al Brasileirao, Palmeiras comparte el liderato con Flamengo, ambos con 61 puntos. El ‘verdao’ encadenaba cuatro victorias consecutivas hasta tropezar por 3-2 ante los de Río de Janeiro el pasado fin de semana. La eficacia ofensiva y el orden en la medular sostienen su candidatura al título continental, factores que buscarán ratificar en la difícil altura de Quito.

La dupla conformada por Vitor
La dupla conformada por Vitor Roque y 'Flaco' López genera miedo en Sudamérica.

LDU aterriza en semifinales tras dejar en el camino a dos campeones brasileños. El cuadro dirigido por Tiago Nunes eliminó a Sao Paulo con un global de 3-0, respaldado por un sólido trabajo defensivo: no recibió goles en toda la serie. Previamente, los ecuatorianos sorprendieron al vigente monarca del torneo, Botafogo, logrando un envión anímico considerable tras ese resultado.

En la Serie A de Ecuador, Liga suma cuatro partidos sin perder, saldo de tres victorias y un empate, cifra que lo posiciona segundo en el Grupo A detrás de Independiente del Valle. El plantel mantiene confianza tras eliminar a dos referentes del fútbol brasileño y aspira a sacar ventaja en la altura del estadio Rodrigo Paz Delgado, tradicionalmente un escenario incómodo para sus rivales continentales.

El 'Choclo' Quintero marcó el tercer gol en el triunfo por la Primera División de Ecuador. (Zapping)

Horarios del Palmeiras vs LDU

Este compromiso arrancará a las 19:30 horas de Perú y Ecuador, y a las 21:30 horas de Brasil. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Colombia; a las 20:30 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 21:30 horas de Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay.

Dónde ver Palmeiras vs LDU: semifinal ida por Copa Libertadores

El LDU vs Palmeiras será transmitido por ESPN y Disney Plus en Perú, Ecuador y todo Sudamérica. En Argentina también va por Fox Sports, mientras que en Chile se emitirá por ESPN Premium. En Centroamérica pasará por ESPN 5 y en México por ESPN 2.

Canal TV del Palmeiras vs
Canal TV del Palmeiras vs LDU, partido de ida por la semifinal de la Copa Libertadores 2025.

LDU vs Palmeiras: semifinal vuelta

La semifinal de vuelta entre LDU de Quito y Palmeiras está pactada para el jueves 30 de octubre a las 19:30 horas de Perú en el Allianz Parque de Sao Paulo. En caso de mantenerse la igualdad durante los 180 minutos, todo se definirá mediante la tanda de penales, sin necesidad de tiempo extra.

