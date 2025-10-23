A qué hora juega LDU Quito vs Palmeiras HOY: partido en Ecuador por semifinales ida de la Copa Libertadores 2025

LDU de Quito jugará contra Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

LDU de Quito se enfrentará en condición de local ante Palmeiras hoy, jueves 23 de octubre, en un duelo correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito será el escenario de un partido clave entre dos equipos que ansían conquistar el máximo trofeo continental. Conoce los horarios de la contienda.

El cuadro ‘albo’ llegó a esta instancia del certamen de Conmebol luego de dejar fuera a Botafogo y Sao Paulo en las etapas eliminatorias. A ello se le suma que quedó encima de Flamengo en la fase de grupos, por lo que es un equipo que se ha acostumbrado a medirse con equipos brasileños y ha dado la talla.

Sin embargo, en la LigaPro de Ecuador, no le ha alcanzado para pelear con Independiente del Valle, que le lleva 15 puntos en la tabla y parte con una amplia ventaja para adjudicarse el título local.

Gol y resumen de la victoria del cuadro 'albo' en el estadio Morumbí por la vuelta de los cuartos de final del torneo de Conmebol. (Video: ESPN)

El técnico Tiago Nunes ha tenido que hacer reajustes en su once inicial debido a las lesiones de Fernando Cornejo y Gonzalo Valle. De todos modos, cuenta con figuras como Michael Estrada, Carlos Gruezo, Alexander Domínguez, entre otras.

Por otro lado, Palmeiras es uno de los favoritos para llevarse la Copa Libertadores 2025 por el gran rendimiento mostrado a lo largo de la temporada: quedó primero en su grupo, para luego eliminar a Universitario de Deportes y River Plate.

A pesar de que el ‘verdao’ no contará con Weverton, Lucas Evangelista y Paulinho por problemas físicos, el tener un plantel amplio le favorece para afrontar este compromiso sin inconvenientes. Además, es colíder del Brasileirao junto a Flamengo.

El delantero argentino, José Manuel López, es el tercer máximo goleador de la Copa Libertadores 2025 con cinco dianas. - créditos: REUTERS/Jorge Silva

Historial de enfrentamientos

LDU de Quito y Palmeiras se han visto las caras en dos ocasiones a lo largo de la historia del fútbol sudamericano. Esto ocurrió en 2009 por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El primer duelo acabó en triunfo para los ecuatorianos en Quito por 3-2, mientras que en la vuelta en Brasil, el ‘verdao’ se impuso por 2-0 con los goles de Marcao y Diego Souza.

Goles y resumen del triunfo del 'verdao' en Brasil. (Video: SporTV / pontoverd)

A qué hora juega LDU de Quito vs Palmeiras por Copa Libertadores 2025

El partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 entre LDU de Quito y Palmeiras está programado para el jueves 23 de octubre a las 19:30 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio será a las 20:30 horas.

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán el comienzo del partido a las 21:30 horas, mientras que en México está previsto a las 18:30 horas. Para los espectadores en España, el duelo se jugará a las 02:30 horas del viernes 24.

Canal TV de LDU de Quito vs Palmeiras por Copa Libertadores 2025

El LDU de Quito vs Palmeiras se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado y la transmisión estará a cargo de ESPN en Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Uruguay. En Argentina, el partido se emitirá por FOX Sports y en Chile por ESPN Premium.

En Estados Unidos estará disponible a través de beIN Sports y fuboTV. La plataforma de streaming, Disney+, ofrecerá cobertura para toda la región, incluyendo Centroamérica (ESPN 5) y México (ESPN 2).

Anuncio del LDU de Quito vs Palmeiras por ida de semifinales de Copa Libertadores 2025. - créditos: Palmeiras

LDU de Quito vs Palmeiras: posibles alineaciones

LDU de Quito: Alexander Domínguez, Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Richard Mina, José Quintero, Carlos Gruezo, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez, Jeison Medina y Michael Estrada. DT: Tiago Nunes

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez, Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio, Anderson, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira