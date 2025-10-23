Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para choque pendiente del Torneo Clausura 2025

Posibles alineaciones del Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2025.

Universitario de Deportes se medirá en condición de visitante contra Sporting Cristal hoy, jueves 23 de octubre, en un duelo válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El Estadio Nacional de Lima será el escenario de un encuentro clave para los ‘cremas’ que pretenden dar un paso gigante para el tricampeonato nacional. Conoce las posibles alineaciones que mandarán al campo los técnicos Jorge Fossati y Paulo Autuori.

El cuadro ‘merengue’ tiene una gran ventaja en el segundo certamen de la temporada, ya que se ubica en el primer puesto con 33 puntos, siete más que su máximo perseguidor, Cusco FC. De hecho, ganando este encuentro y el siguiente con ADT en Tarma tendría, prácticamente, el trofeo del Clausura en el bolsillo, y por consiguiente, el título nacional.

A ello se le suma el largo invicto que tiene la ‘U’ en el campeonato local, donde no pierde desde el 18 de mayo, cuando cayó 2-0 con Juan Pablo II en Lima. El último resultado fue un ajustado triunfo 2-1 sobre Ayacucho FC en el Estadio Nacional.

El cuadro 'crema' se impuso 2-1 en el Nacional ante los ayacuchanos. (Video: GOLPERU)

Sin embargo, Universitario no llega a este plantel completo debido a que Andy Polo fue expulsado ante Ayacucho FC y Jesús Castillo recibió su quinta tarjeta amarilla. César Inga y Rodrigo Ureña apuntan a ser los posible reemplazantes para el duelo con Sporting Cristal.

Posible alineación de Universitario

Con lo mencionado líneas arriba, Jorge Fossati no va a cambiar su clásico modelo de juego, 3-5-2, y pondría el siguiente once titular: Sebastián Britos se pararía bajo los tres palos, dejando en la defensa a Anderson Santamaría, Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

César Inga se ubicaría en el lugar de Andy Polo por el carril derecho, mientras que José Carabalí ingresaría por el flanco opuesto. Rodrigo Ureña entraría por Jesús Castillo, aunque no juega desde el choque con Palmeiras en Brasil (14 de agosto). Otra posibilidad en esa posición es Jorge Murrugarra. Martín Pérez Guedes y Jairo Concha serían los otros volantes inicialistas.

En cambio, en el ataque, Jairo Vélez, Edison Flores e incluso José ‘Tunche’ Rivera se debaten para ser el que acompañe al delantero centro habitual, Alex Valera. Pero según las últimas decisiones de Fossati, el ecuatoriano podría partir con ventaja.

Rodrigo Ureña volvería al once titular de Universitario tras la sanción de Jesús Castillo. - créditos: Difusión

Posible alineación de Sporting Cristal

La irregularidad ha sido una constante en Sporting Cristal a lo largo del presente curso. Basta con revisar sus últimos resultados para darse cuenta el motivo por el cual está lejos de la lucha por el Torneo Clausura: dos victorias, dos empates y una derrota.

Si bien le ganó a Deportivo Garcilaso en Cusco el fin de semana pasado, el elenco ‘cervecero’ se encuentra en la cuarta casilla con 22 puntos, a 11 del puntero, Universitario. Empero, el objetivo del equipo es quedar entre los cuatro primeros del acumulado para jugar el ‘playoff’ y buscar el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Por ello, el DT Paulo Autuori utilizaría su esquema habitual 4-3-3. Diego Enríquez sería el arquero y la defensa estaría compuesta por Leandro Sosa como lateral derecho; Miguel Araujo y Luis Abram como pareja de centrales, y Rafael Lutiger como lateral izquierdo.

Jesús Pretell ingresaría como volante de marca, teniendo a su lado a Martín Távara y Christofer Gonzales como un hombre más adelantado. Eso sí, no se descarta que Ian Wisdom y Yoshimar Yotún sean opciones más que válidas en la mitad de la cancha.

Por último, el tridente de ataque lo conformarían Santiago González como extremo derecho, en tanto que Maxloren Castro partiría por la banda contraria. Felipe Vizeu asumiría como delantero centro y buscaría aumentar los dos goles que lleva en seis partidos.

El cuadro 'celeste' derrotó 1-0 en Cusco con gol de Irven Ávila. (Video: L1MAX)