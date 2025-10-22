A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal: partido pendiente por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

La hora de la verdad llegó para Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Ambos volverán a verse las caras en la temporada y vivirán uno de los partidos más esperados, este jueves 23 de octubre que definirá el futuro de la ‘U’ y los ‘cerveceros’.

Este duelo se llevará a cabo tras ser suspendido por falta de garantías, y hubo cierta incertidumbre después de que el Gobierno haya decidido promulgar en estado de emergencia a Lima Metropolitana y la provincia Constitucional del Callao por el aumento de criminalidad en el país.

Sin embargo, se pudo conocer que los ‘celestes’ deberán solicitar un permiso especial para que se pueda desarrollar el choque sin problemas pese a la medida de José Jerí, presidente interino del Perú.

Mientras eso se resuelve, la necesidad de sacar un triunfo recae para los dos clubes porque se están jugando más de tres puntos. La ‘U’ está obligado a quedarse con la victoria para estar a un paso de coronarse ganador del Clausura y así obtener el tricampeonato de manera directa.

Los de La Florida, por su lado, no tienen margen de error si quieren mantenerse en la zona de repechaje para la Copa Libertadores 2026. El equipo de Paulo Autuori se encuentra en el cuarto lugar con 54 puntos en la tabla acumulada.

Universitario enfrentará a Sporting Cristal en un duelo clave por el Torneo Clausura. Crédito: Liga 1

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El clásico se jugará este jueves 23 de octubre en el estadio Nacional, por la fecha 14 pendiente del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

Horarios para Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

Canal para seguir Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El duelo entre ‘cremas’ y ‘celestes’ será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Nacional con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

Bajas confirmadas del Universitario vs Sporting Cristal

Universitario de Deportes presentará dos sensibles bajas para enfrentar a Sporting Cristal: no estarán Andy Polo y Jesús Castillo. El extremo no será tomado en cuenta por expulsión y su lugar sería tomado por César Inga, mientras que el volante acumuló su quinta amarilla y se perderá el duelo, pero Rodrigo Ureña reaparecerá para tomar la posta.

Mientras que en tienda del Rímac, la presencia de Luis Abram está en duda. El defensa tendría una molestia muscular, y podría estar ausente. Paulo Autuori definirá todo horas antes del choque.

El extremo recibió la roja por agresión. (Video: GOLPERU)

Universitario vs Sporting Cristal: posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger; Catriel Cabellos, Jesús Pretell, Christofer Gonzáles; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori.

- Universitario de Deportes: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.