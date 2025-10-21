Universitario rumbo al tricampeonato: ¿qué resultados necesita para ganar el Torneo Clausura 2025?

¿Qué resultados necesita Universitario para ganar el Torneo Clausura 2025?

El tricampeonato está a punto de volverse realidad para Universitario de Deportes. Los ‘cremas’ dieron un paso importante para quedarse con el título del Torneo Clausura 2025 tras ganarle por 2-1 a Ayacucho FC en el estadio Nacional, la noche del lunes 20 de noviembre.

A pesar que el duelo se le complicó a la ‘U’, supo resolver y apareció José Rivera para cerrar el triunfo en los descuentos. Martín Pérez Guedes abrió el marcador que le hizo dar a los ‘merengues’ un paso crucial para coronarse ganador del segundo campeonato de la Liga 1, el cual le permitirá gritar campeón de manera directa tras conseguir el Apertura.

El equipo de Jorge Fossati no tuvo mucho tiempo para celebrar porque quedó concentrado para el duelo con Sporting Cristal que se jugará este jueves 23 de octubre en el estadio Nacional. Y no podrá contar con la presencia de Andy Polo y Jesús Castillo, ambos quedaron suspendidos y serán bajas importantes.

Sin embargo, se dará la reparición de Rodrigo Ureña tras superar suspensión por el último clásico con Alianza Lima. El regreso del chileno es fundamental porque todo hace indicar que ocupará el lugar de Castillo.

Se viene uno de los cotejos más esperados de la competición, y una final más para ambos equipos. Los ‘merengues’ luchan por su tercer título consecutivo, mientras que los ‘celestes’ hacen lo suyo para mantenerse en la zona de repechaje por la Copa Libertadores 2026.

El cuadro 'crema' se impuso 2-1 en el Nacional ante los ayacuchanos. (Video: GOLPERU)

Los resultados que necesita Universitario para ganar el Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes depende de sí mismo para coronarse ganador del Torneo Clausura 2025: se encuentra como único líder con 33 puntos, tiene siete puntos de ventaja sobre su perseguidor Cusco FC. El trofeo está cerca y por ende el tricampeonato.

Una victoria de la ‘U’ frente a Sporting Cristal este jueves 23 de octubre acercaría aún más al título nacional. Además, el equipo podría festejar en la fecha 16, incluso sin jugar, si Atlético Grau supera a los ‘dorados’ en condición de visitante.

En caso de que el cuadro cusqueño logre ganar su partido, los ‘cremas’ tendrían la necesidad de imponerse ante ADT para asegurar la vuelta olímpica el domingo 26 de octubre. Si los de Miguel Rondelli igualan, Universitario aseguraría el título con solo empatar frente el ‘vendaval celeste’.

Si los resultados ante los ‘cerveceros’ y los tarmeños no le favorecen, contaría con una última oportunidad para definir el campeonato en el estadio Monumental frente a Deportivo Garcilaso.

Por el momento, la ‘U’ mantiene el favoritismo en la tabla y el tricampeonato parece estar cada vez más cerca. Y podría alcanzar la gloria tres fechas antes de que termine el torneo.

Universitario ha quedado a tiro para obtener el tricampeonato nacional. - créditos: Universitario

¿Cuántos partidos le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2025?

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (jueves 23 de octubre / 20:00 horas / estadio Nacional de Lima / L1 Max)

- Fecha 16: ADT vs Universitario (domingo 26 de octubre / 15:30 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max)

- Fecha 17: Universitario Descansa

- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (programación por confirmar)

- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (programación por confirmar)