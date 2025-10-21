Dos bajas confirmadas de Universitario para duelo con Sporting Cristal: las opciones de reemplazo de Jorge Fossati

Dos bajas confirmadas de Universitario para duelo con Sporting Cristal

Universitario de Deportes sigue firme en su camino hacia el tricampeonato tras ganarle a Ayacucho FC por 2-1 en los descuentos, la noche del lunes 20 de octubre. José Rivera se volvió a poner la capa y fue el héroe de su equipo que lo acercó mucho más al título del Torneo Clausura 2025.

Esos tres puntos fueron importantes porque la ‘U’ sigue dependiendo de sí mismo para lograr el ansiado tricampeonato. Solo quedan cuatro fecha para que termine el campeonato y se mantiene como único líder con 33 puntos, sacó siete unidades de ventaja a su perseguidor Cusco FC.

“Feliz porque logramos ganar ante un equipo difícil de superar. Gracias a Dios conseguimos la victoria, nos mantenemos arriba y firmes. Estamos para aportar al equipo. Si bien es cierto, estoy afuera, siempre espero mi momento. Cómo quisiera que esto se repita siempre, pero la vida es así y esto es fútbol", apuntó el ‘Tunche’ tras el choque con los ‘zorros’.

El cuadro 'crema' se impuso 2-1 en el Nacional ante los ayacuchanos. (Video: GOLPERU)

Dos bajas confirmadas de Universitario para enfrentar a Sporting Cristal

A pesar del triunfazo que sacó Universitario de Deportes ante Ayacucho FC, la felicidad no fue completa. La ‘U’ sufrió dos bajas importantes para el duelo que afrontará con Sporting Cristal este jueves 23 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Nacional, duelo pendiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.

Andy Polo salió expulsado tras una agresión contra Carlos Correa, jugador de los ‘zorros’. A los 79 minutos, el extremo de la ‘U’ le pegó una patada a su rival y el árbitro Joel Alarcón decidió acudir al VAR para determinar la tarjeta roja.

Con eso, Polo se convirtió en la primera ausencia confirmada frente los rimenses y otro que tampoco estará presente es Jesús Castillo. El volante recibió una tarjeta amarilla y llegó a su quinta amonestación, la cual no le permitirá ser considerado por acumulación de tarjetas. No estarán ante su exequipo.

El extremo recibió la roja por agresión. (Video: GOLPERU)

¿Quiénes reemplazarán a Andy Polo y Jesús Castillo?

Jorge Fossati no tiene mucho tiempo para definir los reemplazos de Andy Polo y Jesús Castillo para enfrentar a Sporting Cristal, solo tiene tres días para decidir a quiénes pondrá en sus lugares.

Sin embargo, la ausencia del exceleste será la fácil de suplir porque coincide con la reaparición de Rodrigo Ureña, el chileno volverá a ponerse la camiseta de la ‘U’ después de superar la larga sanción por el último clásico.

El DT tendrá que resolver quién irá por Polo, y todo haría indicar que optaría por César Inga. El jugador de 23 años está pasando por un buen momento futbolístico y eso lo pondría como carrilero con los ‘cerveceros’.

Nacido en 1994, Andy Polo emergió como figura en Universitario y ha sido convocado a la selección peruana desde 2016, caracterizándose por su rapidez y aporte ofensivo en el campo. (Andina)

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (jueves 23 de octubre / 20:00 horas / estadio Nacional de Lima / L1 Max)

- Fecha 16: ADT vs Universitario (domingo 26 de octubre / 15:30 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max)

- Fecha 17: Universitario Descansa

- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (programación por confirmar)

- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (programación por confirmar)