Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

La recta final del Torneo Clausura 2025 está cada vez más interesante, y la fecha 16 definirá el futuro de los equipos. Universitario de Deportes se mantiene como principal candidato para llevarse el título tras el triunfazo que sacó frente Ayacucho FC por 2-1 en los descuentos, en el estadio Nacional el pasado lunes 20 de octubre.

La ‘U’ tendrá una semana competitiva: le tocará disputar el encuentro pendiente con Sporting Cristal correspondiente a la jornada 14 y luego visitará a ADT en Tarma el domingo 26 de octubre. El clásico no se llevó a cabo debido que no tuvo garantías de la Policía Nacional del Perú (PNP) por la marcha nacional que se programó el mismo día del choque.

El cotejo con el ‘vendaval celeste’ es decisivo porque podría coronarse como ganador del Clausura, dándole el tricampeonato de manera directa tras haber obtenido el Apertura.

El cuadro 'crema' se impuso 2-1 en el Nacional ante los ayacuchanos. (Video: GOLPERU)

Sporting Cristal continuará con su lucha

Los ‘celestes’ tendrán una semana competitiva: enfrentará a Universitario de Deportes este jueves 23 de octubre en el estadio Nacional y luego recibirán a Los Chankas en el recinto Alberto Gallardo el domingo 26 de octubre.

Será una jornada decisiva para el equipo de Paulo Autuori en su lucha por definir su lugar en la zona de repechaje por la Copa Libertadores 2026: se encuentra en el cuatro lugar con 54 puntos, a falta del resultado con la ‘U’.

Sporting Cristal no tiene margen de error a falta de cuatro encuentros para que termine la competición. El último resultado que consiguieron los ‘cerveceros’ fue una victoria por 1-0 con Deportivo Garcilaso en Cusco.

El cuadro 'celeste' derrotó 1-0 en Cusco con gol de Irven Ávila. (Video: L1MAX)

Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 24 de octubre

- Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / complejo Deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play)

Sábado 25 de octubre

- Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / estadio Las Américas / L1 Max, L1 Play)

- Alianza Atlético vs Cienciano (15:15 horas / estadio Campeones del 3 / L1 Max, L1 Play)

- Cusco FC vs Atlético Grau (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Domingo 26 de octubre

- Sporting Cristal vs Los Chankas (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play)

- UTC vs Alianza Universidad (13:15 horas / estadio Germán Contreras / L1 Max, L1 Play)

- ADT vs Universitario de Deportes (15:30 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play)

- Melgar vs Sport Huancayo (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play)

Descansan: Sport Boys y Alianza Lima

Alianza Lima no tendrá acción

Los ‘blanquiazules’ celebraron una gran victoria en Huancayo tras derrotar por 2-1 al ‘rojo matador’. Esos tres puntos le permitió al cuadro victoriano instalarse en el segundo lugar con 61 puntos en la tabla acumulada. Y lo pone en una posición para definir el repechaje por un cupo a la Copa Libertadores 2026.

En esta fecha, Alianza Lima descansará, pero seguirá trabajando para asumir su próximo reto con Melgar el próximo viernes 31 de octubre en Matute.

El cuadro de Néstor Gorosito se impuso 2-1 en Huancayo. (Video: L1MAX)