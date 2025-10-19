Perú Deportes

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los rimenses visitarán al ‘rico Garci’ en la ‘ciudad imperial’ en busca de los tres puntos para volver a la zona de repechaje para la próxima Copa Libertadores

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

05:31 hsHoy

¡Turno de Sporting Cristal! Los ‘cerveceros’ se medirán con Deportivo Garcilaso hoy, domingo 19 de octubre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Los rimenses necesitan el triunfo para volver a la zona de repechaje por la Copa Libertadores 2026.

05:31 hsHoy

¿Cómo llega Sporting Cristal al partido?

Los ‘cerveceros’ volverán a la acción después de que su encuentro con Universitario de Deportes quedó suspendido por falta garantías. Sporting Cristal visitará a Deportivo Garcilaso en Cusco con el objetivo de asegurar los tres puntos que le permita meterse en zona de repechaje para la Copa Libertadores 2026.

El equipo de Paulo Autuori se encuentra en el quinto lugar con 51 puntos en la tabla acumulada. Por ello, el choque con el ‘Garci’ es importante a falta de cinco jornadas para que termine el campeonato.

Sporting Cristal vs ADT: horarios
Sporting Cristal vs ADT: horarios del partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
05:31 hsHoy

¿Cómo llega Deportivo Garcilaso al partido?

El ‘rico Garci’ está definiendo su futuro en la Liga 1 y necesita sacar un triunfo frente Sporting Cristal para mantenerse en zona de clasificación a un torneo internacional: se encuentra en la séptima posición con 48 puntos en la tabla acumulada.

“El domingo tenemos un partido importante ante un gran rival. Esperemos que sea un buen juego. Estamos trabajando primero en la recuperación de los jugadores después del último partido y después en la preparación de lo que va a ser el juego del domingo”, declaró Carlos Bustos, técnico de Deportivo Garcilaso.

Deportivo Garcilaso necesita un triunfo
Deportivo Garcilaso necesita un triunfo ante Sporting Cristal para mantenerse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
05:31 hsHoy

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Santiago González, Christofer Gonzales y Felipe Vizeu.

- Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Juan Diego Lojas, Aldair Salazar, Orlando Núnez, Erick Canales; Jefferson Portales, Carlos Beltrán, Nicolás Gómez, Kevin Sandoval; Pablo Erustes y Ezequiel Naya.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso:
Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: dónde ver partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
05:30 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025

El crucial cotejo será televisado por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en la ‘ciudad imperial’ con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

05:30 hsHoy

Horarios del Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025

El choque entre ‘celestes’ y el ‘rico Garci’ se jugará hoy, domingo 19 de octubre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido a las 17:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:30 horas.

Horarios del Sporting Cristal vs
Horarios del Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025
05:30 hsHoy

Precios de entradas

Los hinchas podrán adquirir sus boletos a través del portal Tu Ticket. Y la tribuna oriente tiene promoción de 2x1.

- Oriente: S/. 15.00 soles

- Occidente: S/. 30.00 soles

