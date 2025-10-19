Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los hinchas podrán adquirir sus boletos a través del portal Tu Ticket . Y la tribuna oriente tiene promoción de 2x1.

El choque entre ‘celestes’ y el ‘rico Garci’ se jugará hoy, domingo 19 de octubre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido a las 17:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:30 horas.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en la ‘ciudad imperial’ con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

El crucial cotejo será televisado por L1 Max , canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play , plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

“El domingo tenemos un partido importante ante un gran rival. Esperemos que sea un buen juego. Estamos trabajando primero en la recuperación de los jugadores después del último partido y después en la preparación de lo que va a ser el juego del domingo”, declaró Carlos Bustos, técnico de Deportivo Garcilaso.

El ‘rico Garci’ está definiendo su futuro en la Liga 1 y necesita sacar un triunfo frente Sporting Cristal para mantenerse en zona de clasificación a un torneo internacional: se encuentra en la séptima posición con 48 puntos en la tabla acumulada.

El equipo de Paulo Autuori se encuentra en el quinto lugar con 51 puntos en la tabla acumulada. Por ello, el choque con el ‘Garci’ es importante a falta de cinco jornadas para que termine el campeonato.

Los ‘cerveceros’ volverán a la acción después de que su encuentro con Universitario de Deportes quedó suspendido por falta garantías. Sporting Cristal visitará a Deportivo Garcilaso en Cusco con el objetivo de asegurar los tres puntos que le permita meterse en zona de repechaje para la Copa Libertadores 2026.

¡Turno de Sporting Cristal! Los ‘cerveceros’ se medirán con Deportivo Garcilaso hoy, domingo 19 de octubre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco por la fecha 15 del T orneo Clausura 2025. Los rimenses necesitan el triunfo para volver a la zona de repechaje por la Copa Libertadores 2026 .

