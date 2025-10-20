Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

MIN 45: El árbitro dio seis minutos adicionales. Esto por los constantes reclamos que hicieron demorar la reanudación del juego, sobre todo en los primeros 20′.
MIN 42: Ceppelini quiso sorprender desde fuera del área, pero la pelota se fue lejos del arco de Sport Huancayo.
MIN 38: Gaona apareció por el segundo palo y casi pone el empate para Sport Huancayo.
MIN 31: Tarjeta amarilla para Gentile por trabar a rival de Sport Huancayo. Es el segundo amonestado en Alianza Lima.
MIN 23: ¡GOOOOOL de Alianza Lima! Anotó Paolo Guerrero tras gran combinación con Eryc Castillo. La visita se impone 1-0 ante Sport Huancayo.
MIN 19: Siguen las amarillas. Trauco derribó a Fernández y recibió la tarjeta amarilla. Es la primera para Alianza Lima.
MIN 18: Un expulsado por cada lado ante los reclamos. Sport Huancayo perdió a su DT y Alianza Lima a su preparador físico.
MIN 15: Nuevo amonestado en Sport Huancayo. Ahora para Huaccha por supuesta falta contra Zambrano. Tras ello, hubo reclamos en ambos banquillos.
MIN 11: Hubo tarjeta amarilla para Fernández de Sport Huancayo tras una falta contra Zambrano de Alianza Lima. Es el primer amonestado del encuentro.
MIN 10: Primer gran remate de Sport Huancayo. Viscarra puso fuerte los puños para despejar el esférico.