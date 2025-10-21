Leao Butrón dejó polémico comentario sobre no expulsión de Anderson Santamaría en Universitario vs Ayacucho FC.

El central tuvo dura entrada contra Juan Lucumí. (GOLPERU)

El lunes 20 de octubre, Universitario de Deportes se enfrentó a Ayacucho FC sin pensar que este partido válido por la fecha 15 sería uno de los más complicados que le tocó afrontar en lo que va del Torneo Clausura. Afortunadamente para los ‘cremas’, José ‘Tunche’ Rivera volvió a ser el salvador de la noche, dándole la victoria en los descuentos.

La ‘U’ sufrió más de la cuenta en el Estadio Nacional de Lima ante un rival que sorprendió a muchos, pero que jugó este compromiso como tenía que hacerlo, pues está peleando por mantenerse en la Primera División. Martín Pérez Guedes abrió la cuenta y Juan Lucumí igualó el score en el primer tiempo.

El 1-1 parecía inevitable, más aún con la expulsión de Andy Polo por una supuesta patada en la cabeza de Carlos Correa cuando cayó al piso luego de disputar una pelota. Sin embargo, el ‘Tunche’ apareció para aprovechar el centro de José Carabalí y zambullirse en el área con una ‘palomita’, marcando el segundo definitivo.

Así, el conjunto dirigido por Jorge Fossati sumó su sexta victoria al hilo y se mantiene firme en su camino hacia la obtención del Torneo Clausura, por consecuencia, el tricampeonato nacional, a falta de cuatro jornadas para que todo finalice.

El cuadro 'crema' se impuso 2-1 en el Nacional ante los ayacuchanos. (Video: GOLPERU)

Leao Butrón polemizó con la no expulsión de Anderson Santamaría

Luego de la victoria de Universitario, Leao Butrón -exarquero de Alianza Lima- dejó polémico comentario por una jugada puntual del partido de los ‘cremas’ ante Ayacucho FC: la no expulsión de Anderson Santamaría por una dura entrada contra Juan Lucumí.

¿Qué pasó? Corrían los 23 minutos del primer tiempo cuando Santamaría fue al cierre cerca a occidente, el defensor ‘merengue’ logró darle a la pelota, pero terminó impactando en el rostro a Lucumí, quien también había ido a disputar la posesión. El colombiano quedó tirado en el gramado y el peruano no recibió ninguna sanción.

Leao Butrón dejó polémico comentario sobre no expulsión de Anderson Santamaría en Universitario vs Ayacucho FC.

Con un controversial post, Butrón se mostró en contra del árbitro Joel Alarcón, quien en conjunto con el VAR entendieron que fue una jugada de fútbol, pues el zaguero nacional pateó primero la redonda. "Bajo el reglamento que vienen jugando hace algunos años ellos, no“, publicó en su cuenta de X (antes llamada Twitter), respondiendo a la incógnita propuesta en el programa Al Ángulo.

El exguardameta de Alianza volvió a lanzar una frase parecida al retwittear un post, donde señalaban que el juez de línea decidió no sancionar a Andy Polo, antes de que el VAR interrumpa y termine expulsando al carrilero. "Es que está con el reglamento que vienen jugando los últimos años“, expresó de manera irónica.

Leao Butrón habló de la polémica jugada de Anderson Santamaría en Universitario vs Ayacucho FC.

Universitario se enfrenta a Cristal con dos bajas

Universitario de Deportes tendrá un duro compromiso en pocos días. Se enfrentará a Sporting Cristal este jueves 23 de octubre a las 20:00 horas de Perú en el Estadio Nacional de Lima, en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura.

La ‘U’ afrontará este clásico con dos bajas, ya que no podrá utilizar al carrilero derecho Andy Polo, quien fue expulsado ante Ayacucho FC. Tampoco tendrá disponible al mediocampista Jesús Castillo por acumulación de tarjetas amarillas.

Una buena noticia para Jorge Fossati es que el pivote Rodrigo Ureña reaparecerá en este cotejo luego de cumplir varias fechas de sanción por conductas antideportivas. El chileno tomaría el lugar de Castillo en la oncena titular.