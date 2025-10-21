Franco Velazco tras ser cuestionado por declaraciones contra Sporting Cristal: “No me van a callar ni a amedrentar”

El administrador temporal de la 'U' rompió su silencio sobre los cuestionamientos que viene recibiendo de periodistas y exfutbolistas identificados con el cuadro 'celeste'. (Jax Latin Media)

Franco Velazco rompió su silencio tras ser duramente cuestionado por diferentes personajes del fútbol peruano a raíz de sus declaraciones contra Sporting Cristal. El administrador temporal de Universitario de Deportes cuestionó el hecho de que los ‘celestes’ no tengan un estadio en condiciones luego de que se confirmara la reprogramación del partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Después del triunfo agónico de la ‘U’ ante Ayacucho FC (2-1), el directivo ‘merengue’ fue consultado por los ataques que ha venido recibiendo por parte de algunos periodistas y exfutbolistas identificados con el elenco del Rímac. A lo que -fiel a su estilo- respondió de forma contundente, encendiendo aún más la previa del clásico del próximo jueves 23 de octubre.

“No tengo nada que opinar al respecto, yo siempre lo he dicho cuando hablen de la ‘U’, un directivo de cualquier club, me corresponde a mí tener salir adelante porque yo soy el administrador de Universitario de Deportes, la responsabilidad cae sobre mí, Sub 18, Femenino, Liga 3, el primer equipo, federativos y escuelas también, soy el responsable de la ‘U’”, fueron sus primeras palabras.

Si bien en primer instancia Franco Velazco no quiso ser muy duro, su defensa tomó mayor peso instantes después, cuando señaló que saldrá a hablar las veces y dirá lo que quiera si se trata de defender al club que preside y con el que se siente identificado.

“Yo voy a salir a hablar las veces que me den la gana para defender a Universitario de Deportes, a mí no me van a venir a callar, ni van a pretender amedrentar, los programas de la noche, diciéndome qué es lo que tengo que decir o qué es lo que no tengo que decir, es más voy a hablar todas las veces que me den la gana de defender a Universitario de Deportes”, sentenció el directivo.

Franco Velazco dio firme respuesta a las críticas por polémicas declaraciones sobre Sporting Cristal previo al duelo con Universitario.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre Cristal y quiénes lo cuestionaron?

Franco Velazco se refirió a la postergación del Universitario vs Sporting Cristal producto de la coyuntura social del país y la falta de disponibilidad del estadio Nacional para los días posteriores. En ese contexto, el administrador de la escuadra de Ate fue duro con los ‘cerveceros’ por no contar con un recinto deportivo para albergar a partidos de esta magnitud.

"Son cosas que el sistema fútbol de nuestro país tiene que cambiar, estamos hablando de un club importante y desafortunadamente tienen arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres y encima la mitad del estadio está sobre el agua. No es culpa de la ‘U’ que la infraestructura deportiva, supuestamente que recae en los clubes, no preste las condiciones necesarias para jugar como debió haber ocurrido que era jugar sin ningún tipo de problema en el Gallardo”, expresó.

Estas palabras provocaron el pronunciamiento de personajes identificado con Cristal. Por ejemplo, el periodista deportivo Alan Diez dijo lo siguiente: "Señor Velazco, con todo respeto, usted es administrador de la U. Solo hay un Jean Ferrari. No vale imitar, no vale bravuconear como lo hacía Jean Ferrari. Jean es uno solo“.

El exfutbolista Percy Olivares también le respondió a Velazco: "El presidente de Universitario habla con total falta de respeto de Sporting Cristal. Paso por aquí señor Velazco para decirle lo siguiente, a ver si deja de inflar un poco el pecho: en la institución de ustedes tienen a dos futbolistas que renunciaron a la selección“.

El popular 'Zancudo' respondió con todo a las declaraciones del dirigente 'crema' en las que criticó el estadio del club del Rímac. (Video: De Contra)

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partido por Torneo Clausura

El Universitario vs Sporting Cristal finalmente se jugará este jueves 23 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Nacional de Lima. Este encuentro será transmitido exclusivamente por L1 Max y Liga 1 Play. Además, Infobae Perú hará la cobertura total en su web con la previa y el minuto a minuto.