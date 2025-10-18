Perú Deportes

Alan Diez fulminó a Franco Velazco por polémico comentario contra Sporting Cristal: “No vale imitar a Jean Ferrari”

El comentarista deportivo aseguró que las declaraciones del administrador de la ‘U’ fueron desatinadas y lo condenó por desatar más violencia en medio de la difícil situación que vive el Perú

Grace Nole Alcántara

Universitario de Deportes y Sporting Cristal estuvieron enfrentados debido a las polémicas declaraciones de Franco Velazco. El administrador de la ‘U’ cuestionó que los ‘celestes’ no tengan estadio y expuso el estado actual del Alberto Gallardo; todo esto se desató debido a la reprogramación del clásico.

Julio César Uribe no se quedó callado y salió a defender a los rimenses, tomó como una falta de respeto las palabras del mandamás de los ‘cremas’, y dejó en claro que no se prestará para desatar más conflicto.

Alan Diez se sumó a los cuestionamientos contra Velazco y lanzó fulminante opinión, le aconsejó que no salga a imitar a Jean Ferrari porque no lo podrá hacer.

“Me sorprendió para bien las declaraciones de César Uribe, buenísimo que salga a defender los colores, me encanta y, además, sale con respeto. Señor Velazco, con todo respeto, usted es administrador de la U. Solo hay un Jean Ferrari. No vale imitar, no vale bravuconear como lo hacía Jean Ferrari. Jean es uno solo. Cuando Jean era dirigente de la U, decía y salía así. Que estaba mal, pero era Jean Ferrari, hombre de fútbol”, disparó el comentarista en el programa ‘Vamos al VAR’.

“Señor Velazco, no lo conoce nadie”

Alan Diez mostró su molestia por las palabras de Franco Velazco y realizó una contundente comparación entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, donde enfatizó que los rimenses no tienen deudas con la SUNAT.

Además, el comentarista deportivo fue tajante al mencionar que el país no está viviendo un buen momento como para generar más violencia. Calificó de desatinado sus declaraciones contra los ‘cerveceros’.

“Señor Velasco, con todo respeto, no lo conoce nadie. A mí me parece que equivoca y bien Cristal, bien Julio César Uribe porque Cristal, primero; no es un club concursado, no le debe plata a la SUNAT. Cristal es el club más serio del país, para mí. Seguramente para ustedes de la U, para ustedes de Alianza, para mí Cristal. Después, en un momento donde vivimos full violencia, no puede salir el administrador de un club -el más popular,al lado de Alianza- a salir a decir que tu estadio está así, es así, es asá. No pues, desatinado, fuera de tiempo, no es el momento. Hoy el país vive violencia; comemos arroz con violencia y para pasar agua con dinamita. Entonces, no me parece la declaración de Velasco hoy, en el 2043 si quieres, pero hoy no, no me parece”, apuntó el conductor.

Franco Velazco lanzó crudo comentario
Franco Velazco lanzó crudo comentario sobre la postergación Universitario vs Sporting Cristal

¿Qué dijo Franco Velazco contra Sporting Cristal que desató polémica?

Tras la reprogramación del partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, Franco Velazco mostró su molestia porque la nueva fecha perjudica a su equipo debido a que tendrá que jugar tres partidos en siente días. Por ello, culpó a los rimenses de que no se haya podido jugar el pasado miércoles 15 de octubre, y los criticó por no tener estadio.

“Son cosas que el sistema fútbol de nuestro país tiene que cambiar, estamos hablando de un club importante y desafortunadamente tienen arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres y encima la mitad del estadio está sobre el agua. No es culpa de la ‘U’ que la infraestructura deportiva, supuestamente que recae en los clubes, no preste las condiciones necesarias para jugar como debió haber ocurrido que era jugar sin ningún tipo de problema en el Gallardo”, comentó el titular de la ‘U’.

