Franco Velazco lanzó crudo comentario sobre la postergación Universitario vs Sporting Cristal: “No es nuestra culpa que no tengan estadio”

El administrador de la ‘U’ criticó duramente al club rimenses y las condiciones del recinto Alberto Gallardo: “medio estadio está sobre el agua”

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

La reprogramación del partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes causó molestia en tienda ‘crema’ debido a que tendrá que disputar tres partidos en siete días. Como se sabe, el clásico estaba planificado para disputarse el pasado miércoles 15 de octubre, pero cambió de fecha por la huelga nacional.

El organizador de la Liga 1 determinó que el duelo se dispute el próximo jueves 23 de octubre, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Franco Velazco, administrador de la ‘U’, reveló por qué la Liga Profesional de Fútbol eligió ese día.

“Luego se producen los eventos de las marchas y coyuntura, postergándose el partido contra Cristal para el jueves 23. La razón que nos dio la Liga 1 del por qué no se postergó otro día es porque Cristal no tiene estadio, porque no hay posibilidad de utilizar el Estadio Nacional”, apuntó el dirigente en rueda de prensa.

Universitario se enfrentará a Sporting
Universitario se enfrentará a Sporting Cristal este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.

“La mitad del estadio está sobre el agua”

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, criticó duramente a Sporting Cristal por no contar un estadio propio y desnudó las condiciones en las que se encuentra en el Estadio Alberto Gallardo.

“Son cosas que el sistema fútbol de nuestro país tiene que cambiar, estamos hablando de un club importante y desafortunadamente tienen arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres y encima la mitad del estadio está sobre el agua. No es culpa de la ‘U’ que la infraestructura deportiva, supuestamente que recae en los clubes, no preste las condiciones necesarias para jugar como debió haber ocurrido que era jugar sin ningún tipo de problema en el Gallardo”, comentó el titular de la ‘U’.

El estadio Alberto Gallardo, casa
El estadio Alberto Gallardo, casa de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Franco Velazco fue firme con el supuesto favoritismo a Universitario

El administrador de Universitario de Deportes mostró su molestia por el supuesto favoritismo que su equipo recibe en las programaciones de los encuentros de la Liga 1 2025. Franco Velazco fue contundente al rechazar esas especulaciones y dejó en claro que todos los cambios que sufrieron los perjudicó.

“Esta programación demuestra claramente que no hay ningún favoritismo, por el contrario. El partido ante Ayacucho, que estaba programado para el 19, se posterga para el 20 por pedido de Conmebol para no utilizar el campo del estadio Monumental y también hay un pedido de la Liga por un tema de seguridad a requerimiento de la policía y la ‘U’ aceptó jugar el 20”, añadió el dirigente.

Franco Velazco es el actual
Franco Velazco es el actual administrador de Universitario de Deportes. Crédito: Prensa U

¿Por qué Universitario jugará en el estadio Nacional?

Los ‘cremas’ cambiarán de localía lo que resta del Torneo Clausura 2025, no podrán jugar en el estadio Monumental porque entrará en mantenimiento por la final de la Copa Libertadores 2025 que se disputará el próximo 29 de noviembre. Por ello, Universitario de Deportes afrontará sus duelos en condición de local en el Nacional.

Es decir, recibirá a Ayacucho FC y Deportivo Garcilaso en el coloso José Díaz. Esos son los únicos encuentros que le falta disputar en el campeonato.

Fixture que le resta a Unniversitario en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (jueves 23 de octubre / 20:00 horas / estadio Nacional de Lima / L1 Max)

- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC (lunes 20 de octubre / 20:15 horas / estadio Monumental de Ate / GOLPERU)

- Fecha 16: ADT vs Universitario (domingo 26 de octubre / 15:30 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max)

- Fecha 17: Universitario Descansa

- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (programación por confirmar)

- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (programación por confirmar)

Universitario de DeportesSporting CristalLiga 1Franco Velazcoperu-deportes

