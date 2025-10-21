Alianza Universidad separó a Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco por indisciplina: el firme comunicado del club huanuqueño

Alianza Universidad lucha por permanecer en la Liga 1. - Crédito: Difusión

A Alianza Universidad le ha tocado descansar en la jornada 15° del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el plantel no ha podido distenderse con la armonía necesaria, en medio de la crisis de resultados, porque se conoció que tres futbolistas claves faltaron a las reglas institucionales al cometer actos indisciplinarios.

Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco fueron los implicados en un escándalo develado en la última edición del programa Magaly TV La Firme. En el reportaje, difundido en horario nocturno, se observa a los deportistas compartiendo una tarde de piscina, pero con presencia de mujeres y bebidas alcohólicas.

Roberto Mosquera se decantaba por la titularidad de Carlos Ascues en sus esquemas. - Crédito: Alianza Universidad

De manera inmediata, Alianza Universidad se alineó a su reglamento despidiendo a los jugadores inmersos en el escándalo. El proceso disciplinario seguirá su curso mientras cada uno de ellos ofrece sus descargos, pero no formarán más parte de las planificaciones del entrenador Roberto Mosquera por lo que resta del ciclo.

“El Club Social, Deportivo y Cultural Alianza Universidad de Huánuco informa a la opinión pública y a sus seguidores que, ante los hechos recientemente conocidos que involucran a futbolistas del plantel profesional en actos de indisciplina, contrarios a los principios y normas que rigen nuestra institución, se ha decidido iniciar el procedimiento de despido correspondiente, conforme a la legislación vigente”, se lee en el comunicado.

“El CSDC Alianza UDH reafirma su compromiso con la disciplina, el respeto y la responsabilidad, valores fundamentales para quienes representan a nuestro club y a la ciudad de Huánuco. Ninguna conducta que atente contra estos principios será tolerada”, se agregó.

El club había depositado grandes esperanzas en la llegada de los jugadores, dada su trayectoria en equipos prominentes y en la selección peruana, esperando que su nivel competitivo fuera determinante para revertir la mala racha en el torneo actual. Sin embargo, el escándalo fuera del campo representa hoy un desafío mayor para sus aspiraciones de evitar el descenso.

El comunicado del club de Huánuco que confirma la separación de los deportistas involucrados en escándalo extradeportivo. - Crédito: Alianza Universidad

Lucha

Alianza Universidad empezó de la peor forma posible la Liga 1 2025. Fue tan calamitoso su rendimiento en los primeros meses que todo hacía pensar que sería el primer candidato confirmado para descender, a falta de un largo tramo por recorrer. Sin embargo, el directorio del club enmendó el camino pronto al contratar a Roberto Mosquera como entrenador.

El movimiento carburó lento, pero pronto fue dando luces positivas, sobre todo en el Torneo Clausura donde sacó muy buenos resultados que hicieron soñar con la permanencia. No obstante, el bloque huanuqueño volvió a caer en una mala dinámica que devino en la caída irreparable en los últimos lugares de la clasificación.

El cuadro 'blanquimorado' cayó 2-1 en Huánuco. (Video: L1MAX)

Ahora, AUH debe jugarse más que la vida por los últimos 12 puntos que se encuentran en disputa para los próximos cuatro enfrentamientos. Enfrentará a Universidad Técnica de Cajamarca, un oponente directo, y Alianza Atlético en calidad de visitante, y a Cusco FC y Juan Pablo II en el estadio Heraclio Tapia.

Cierto es que el reciente escándalo que involucra a Barco, Ascues y Gómez, quienes cuentan con historial en clubes destacados de Lima ha añadido presión al ya delicado escenario de su actual equipo en Huánuco.