La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

Roberto Mosquera, con pizarra en mano. - Crédito: Tu Diario Huánuco

Roberto Mosquera se encuentra en graves aprietos. Su gestión como entrenador del Alianza Universidad va camino a ser un verdadero fracaso. Aunque hubo una leve reacción al imponerse, en condición de local, contra Alianza Lima, la situación ha vuelto a complicarse luego de sufrir un revés importante contra FBC Melgar, en el estadio Monumental de la UNSA.

Ha reconocido, en conferencia de prensa, que “no es el resultado que queríamos. Llevamos un puntaje nosotros también, y obviamente no es bueno para nosotros”. Aun así, lo acontecido no ha hecho mella, en lo más mínimo, en el espíritu combativo de los huanuqueños. “Sabíamos que esto sería hasta el final”, dijo.

Roberto Mosquera lucha por cambiar la historia reciente de Alianza Universidad. - Crédito: Página 3

“Si jugamos como en el segundo tiempo pasaremos menos penurias como en la primera mitad. Tuvimos más carácter, y aunque sabemos que hay una distancia con el plantel de Melgar, en el segundo tiempo no se notó”, continuó el profesional peruano.

“Hay formas de perder, y en el segundo tiempo metimos a un equipo atrás para no ser empatado, pero no hay satisfacción por ello. Cuando se pierde un partido, esa palabra no existe”, añadió un Mosquera que trabaja con fuerza a contrarreloj para darle vuelta a una situación demasiado complicada.

La zona de descenso alcanza como agua al cuello a Alianza Universidad, aunque ese contexto no es reciente, viene de hace un buen tiempo atrás con otra administración. En cualquier caso, Roberto Mosquera aceptó ese desafío, con sus dificultades de por medio, pensando en la realización de una campaña heroica.

“Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja, pero no me puedo hacer el distraído. Los números son fríos, todavía no alcanza y esto será hasta el final”, sentenció el experimentado entrenador peruano en su comparecencia, frente a los medios de comunicación, en la ciudad de Arequipa.

Roberto Mosquera tiene como tarea salvar a Alianza Universidad del descenso en Liga 1 2025. - Crédito: Difusión

De la ilusión a la frustración

A Roberto Mosquera no le inquietó demasiado el momento convulso que atravesaba Alianza Universidad. A un paso del descenso, cuando faltaba por jugarse el Torneo Clausura 2025, se interesó en unirse al proyecto sustituyendo en la parcela técnica a Paul Cominges, el estratega que llevó al club a la élite.

“He tomado equipos en muchas situaciones. Vengo de afuera, conozco la problemática. No me asusta. Es una institución seria, con objetivos claros y el deseo de mantenerse en la Primera División. Vamos a trabajar en la parte táctica y mental para recuperar la confianza y potenciar las individualidades dentro de un equipo sólido”, declaró Roberto.

El colombiano puso el segundo de los huanuqueños. (Video: L1MAX)

Una vez que Mosquera se puso manos a la obra, se empezó a apreciar un cambio sustancial en fútbol y actitud. Ello se reflejó, además, en sus primeros examinatorios como líder sacando tres victorias, un empate y una derrota. De esa manera hubo un repunte importante en la clasificación.

No obstante, Alianza Universidad ha vuelto a caer en el pozo de los malos resultados en las últimas semanas y la esperanza de la permanencia ha empezado a desvanecerse entre los simpatizantes, aunque Roberto Mosquera ha advertido que “aquí estamos, tratando de voltear una historia que no era fácil y el trabajo es arduo”.