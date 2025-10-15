Perú Deportes

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

El entrenador, de 67 años, ha explicado que la compleja situación que atraviesa AUH comienza a pasar factura a todos. “Los números son fríos, todavía no alcanza”, expresó en rueda de prensa

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Roberto Mosquera, con pizarra en
Roberto Mosquera, con pizarra en mano. - Crédito: Tu Diario Huánuco

Roberto Mosquera se encuentra en graves aprietos. Su gestión como entrenador del Alianza Universidad va camino a ser un verdadero fracaso. Aunque hubo una leve reacción al imponerse, en condición de local, contra Alianza Lima, la situación ha vuelto a complicarse luego de sufrir un revés importante contra FBC Melgar, en el estadio Monumental de la UNSA.

Ha reconocido, en conferencia de prensa, que “no es el resultado que queríamos. Llevamos un puntaje nosotros también, y obviamente no es bueno para nosotros”. Aun así, lo acontecido no ha hecho mella, en lo más mínimo, en el espíritu combativo de los huanuqueños. “Sabíamos que esto sería hasta el final”, dijo.

Roberto Mosquera lucha por cambiar
Roberto Mosquera lucha por cambiar la historia reciente de Alianza Universidad. - Crédito: Página 3

Si jugamos como en el segundo tiempo pasaremos menos penurias como en la primera mitad. Tuvimos más carácter, y aunque sabemos que hay una distancia con el plantel de Melgar, en el segundo tiempo no se notó”, continuó el profesional peruano.

Hay formas de perder, y en el segundo tiempo metimos a un equipo atrás para no ser empatado, pero no hay satisfacción por ello. Cuando se pierde un partido, esa palabra no existe”, añadió un Mosquera que trabaja con fuerza a contrarreloj para darle vuelta a una situación demasiado complicada.

La zona de descenso alcanza como agua al cuello a Alianza Universidad, aunque ese contexto no es reciente, viene de hace un buen tiempo atrás con otra administración. En cualquier caso, Roberto Mosquera aceptó ese desafío, con sus dificultades de por medio, pensando en la realización de una campaña heroica.

“Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja, pero no me puedo hacer el distraído. Los números son fríos, todavía no alcanza y esto será hasta el final”, sentenció el experimentado entrenador peruano en su comparecencia, frente a los medios de comunicación, en la ciudad de Arequipa.

Roberto Mosquera tiene como tarea
Roberto Mosquera tiene como tarea salvar a Alianza Universidad del descenso en Liga 1 2025. - Crédito: Difusión

De la ilusión a la frustración

A Roberto Mosquera no le inquietó demasiado el momento convulso que atravesaba Alianza Universidad. A un paso del descenso, cuando faltaba por jugarse el Torneo Clausura 2025, se interesó en unirse al proyecto sustituyendo en la parcela técnica a Paul Cominges, el estratega que llevó al club a la élite.

He tomado equipos en muchas situaciones. Vengo de afuera, conozco la problemática. No me asusta. Es una institución seria, con objetivos claros y el deseo de mantenerse en la Primera División. Vamos a trabajar en la parte táctica y mental para recuperar la confianza y potenciar las individualidades dentro de un equipo sólido”, declaró Roberto.

El colombiano puso el segundo de los huanuqueños. (Video: L1MAX)

Una vez que Mosquera se puso manos a la obra, se empezó a apreciar un cambio sustancial en fútbol y actitud. Ello se reflejó, además, en sus primeros examinatorios como líder sacando tres victorias, un empate y una derrota. De esa manera hubo un repunte importante en la clasificación.

No obstante, Alianza Universidad ha vuelto a caer en el pozo de los malos resultados en las últimas semanas y la esperanza de la permanencia ha empezado a desvanecerse entre los simpatizantes, aunque Roberto Mosquera ha advertido que “aquí estamos, tratando de voltear una historia que no era fácil y el trabajo es arduo”.

Temas Relacionados

Roberto MosqueraAlianza UniversidadLiga 1peru-deportes

Más Noticias

“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

El periodista deportivo se refirió a la posibilidad de que el ‘Rayo’ deje el cuadro ‘xeneize’ para llegar a tienda ‘blanquiazul’ mediante un millonario desembolso

“¿Alianza Lima necesita gastar por

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

El joven arquero peruano se ha mantenido casi todo el año como suplente del inamovible Javier Sanguinetti. La situación puede cambiar, inesperadamente, por posturas técnicas

El debut de Diego Romero

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

La cúpula ‘xeneize’ aceptó la salida de ‘Chiquito’, cuyo rendimiento presentó una serie de claroscuros. Se marchó sin mayor trascendencia, aunque forjó una importante amistad con el ‘Rayo’

Luis Advíncula se despidió de

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘blanquiazul’, que presenta varias bajas, buscará imponerse a un recuperado elenco ‘rosado’ en Matute. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Alianza

Angelo Campos será el arquero titular en Alianza Lima vs Sport Boys: ¿Por qué no tapará Guillermo Viscarra en Matute?

El arquero peruano se prepara para el crucial duelo por el Torneo Clausura. En lo que va de la temporada, ha tenido participación en solo cinco partidos, ocupando mayormente el rol de suplente detrás de su compañero boliviano

Angelo Campos será el arquero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Velasco fue vacado como

Fernando Velasco fue vacado como alcalde de Chorrillos por irregularidades, pero sucesor también es investigado: fue captado recibiendo S/ 5 mil

Aníbal Torres relata reacción de Dina Boluarte cuando iba a ser destituida: “Los únicos ingresos que tengo son estos”

Corte Suprema aprueba pedir extradición de exasesor de María Agüero a España por el caso “mochasueldos”

Elecciones 2026: Esta es la lista actualizada de candidatos presidenciales a menos de 6 meses de los comicios generales

Carlos Malaver saluda designación de Vicente Tiburcio y pide continuar el trabajo que realizó: “Creo que he colaborado con un granito de arena”

ENTRETENIMIENTO

Will Smith peruano pasó por

Will Smith peruano pasó por casting de ‘Yo Soy’ y sorprendió al jurado al cantar ‘El príncipe del rap’ en español: “No sé inglés”

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde Perú el desfile al que asistirá Natalie Vértiz

Imitadora de Michael Jackson sorprende al jurado de ‘Yo Soy’ y los deja con la boca abierta

Silvia Cornejo y todos los escándalos que protagonizó con su pareja Jean Paul Gabuteau

‘El Flaco’ Granda cuenta por qué aceptó la oferta de ‘El Gran Chef Famosos’: “Escuché el sueldo del programa”

DEPORTES

“¿Alianza Lima necesita gastar por

“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Angelo Campos será el arquero titular en Alianza Lima vs Sport Boys: ¿Por qué no tapará Guillermo Viscarra en Matute?