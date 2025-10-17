Perú Deportes

Alianza Lima presentó a su nueva voleibolista estadounidense, que reemplazará a Aline Timm: mide casi 1.90 m y viene de Italia

Minutos después de dar a conocer que la central portuguesa no continuará en el club, las ‘blanquiazules’ oficializaron a su flamante refuerzo

Alianza Lima presentó a su
Alianza Lima quiere armar la mejor plantilla para afrontar sus tres torneos de esta temporada: Liga Peruana de Vóley, Mundial y Sudamericano de clubes. Por ese motivo, anunció de forma inmediata a su nueva voleibolista estadounidense luego de que diera a conocer que la central Aline Timm no iba a seguir en el club.

A horas de la mañana, el elenco ‘blanquiazul’ publicó un comunicado contando qué pasó con Timm, quien se regresará a su país sin debutar. “No continuará formando parte del plantel, tras poner su fin a su vínculo contractual por decisión personal y mutuo acuerdo con la institución”, explicó.

Minutos después, el vigente bicampeón del voleibol peruano presentó a su flamante refuerzo, que reemplazará a la central portuguesa durante esta temporada. Los rumores de que se trataba de una deportista norteamericana fueron confirmados con el post en redes sociales.

“Meegan Hart es nueva voleibolista de Alianza Lima. ¡Bienvenida!“, escribió el conjunto ‘íntimo’ junto a un emoji de la bandera de Estados Unidos -en referencia a su nacionalidad- en sus canales oficiales, desatando múltiples comentarios de sus hinchas.

La voleibolista y nuevo fichaje de Alianza también compartió su presentación en su cuenta de Instagram, provocando que sus amistades le deseen lo mejor en este nuevo desafío. Además, ya se encuentra en el país, por lo que se sumará a los entrenamientos lo más pronto posible y formaría parte de la Noche Blanquiazul.

Mide casi 1.90 m y viene de Italia

En el papel, Meegan Hart será un gran aporte para la escuadra que actualmente comanda Facundo Morando. La estadounidense bordea el 1.90 con 1.89 metros y viene de disputar la Serie B -segunda división- de Italia, donde vistió la camiseta de Nuvoli AltaFratte Padova.

La carrera de Hart comenzó en su país en el Iowa State University. Después, pasó a Colorado University. Luego, emigró por primera vez a Chipre al fichar por Olympiada Neapolis VB. Se mantuvo en el extranjero incorporándose a NXLED Chameleons de Filipinas. Este fue su último equipo antes de llegar al campeonato italiano.

Su competencia en Alianza Lima

Con la salida de Aline Timm, Alianza solo se quedó con dos bloqueadoras en su plantilla. Ambas son nacionales: la capitana Clarivett Yllescas y Diana De La Peña. Esta última demostró un gran rendimiento con la selección peruana tanto en la Copa América como en la Copa Panamericana.

Meegan Hart tendrá que competir con estas dos deportistas peruanas por el puesto de central. No será nada fácil porque Yllescas es una de las referentes mientras que De La Peña vive un buen presente desde su paso con la ‘bicolor’. Lo cierto es que las tres serán importantes por el número de torneos que afrontarán en la temporada.

La Noche Blanquiazul

Meegan Hart y los demás fichajes de Alianza Lima serán presentados durante la Noche Blanquiazul, que en esta temporada se celebrará durante dos días y tendrá un cuadrangular con participación de clubes extranjeros.

Las ‘íntimas’ realizarán su evento este sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós, situado en el distrito de San Borja, y se enfrentarán a Fluminense de Brasil, River Plate de Argentina y Regatas Lima.

La Noche Blanquiazul será transmitida por señal abierta para todos los hinchas peruanos. América TV compró los derechos y pasará por el canal 4 o 704 HD todos los partidos. Además, lo emitirá por su aplicación llamada América TVGO.

