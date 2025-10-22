Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Daniela Fernández dio detalles de la presentación de Alianza Lima. (De Una)

Alianza Lima cerrará con broche de oro los días de presentaciones con su Noche Blanquiazul este fin de semana. El cuadro ‘íntimo’ dará a conocer a su plantilla de vóley y lo hará con un cuadrangular internacional, en el cual participará Regatas Lima, Fluminense de Brasil y River Plate de Argentina.

Todo el pueblo victoriano se hará presente en el Coliseo Eduardo Dibós durante los dos días del evento: sábado 25 y domingo 26 de octubre. Es más, el recinto deportivo situado en el distrito de San Borja lucirá repleto luego de agotarse todas las entradas en apenas horas.

Hay mucha expectativa, debido a que será el primer encuentro de pretemporada que los fanáticos podrán ver, ya sea en vivo o por televisión. La hinchada quiere observar en acción a sus flamantes refuerzos previo a lo que será el debut ante Kazoku No Perú en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Alianza Lima se enfrentará a Regatas Lima, Fluminense y River Plate en su Noche Blanquiazul.

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de vóley

Si bien Alianza Lima todavía no ha dado mayores detalles de los compromisos de su cuadrangular en la Noche Blanquiazul, la periodista Daniela Fernández adelantó la programación durante su programa de Youtube llamado ‘De Una’. Esta información también fue compartida por América TV, canal de transmisión.

La reportera compartió los horarios fijos son los de los primeros encuentros del sábado 25 y domingo 26 de octubre. Sin embargo, el inicio de los segundos partidos de cada día dependerán de la duración de los cotejos previos.

Por ejemplo, en el domingo 26, el Regatas Lima vs River Plate comenzará una hora después porque el conjunto de Chorrillos tiene pactado su choque con Deportivo Wanka a las 12:30 horas durante ese mismo día.

Lo mismo ocurre con el propio Alianza Lima, que tendrá que medirse con el recién ascendido Kazoku No Perú el domingo desde las 15:30 horas luego de llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Vóley (FPV).

Sábado 25 de octubre

- Regatas Lima vs Fluminense (desde las 14:30 horas)

- Alianza Lima vs River Plate (desde las 17:30 horas)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs River Plate (desde las 15:30 horas)

- Alianza Lima vs Fluminense (desde las 18:30 horas)

*Los horarios podrían verse alterados dependiendo de la duración de los partidos previos.

Canal TV de la Noche Blanquiazul 2025 de vóley

Todos los partidos del cuadrangular por la Noche Blanquiazul 2025 será transmitidos de manera exclusiva y por señal abierta gracias a América TV (canal 4).

Además, los hinchas podrán seguirlo mediante su aplicación llamada AméricaTVGO. Cabe mencionar que estos encuentros estarán disponibles GRATIS en Perú y bajo suscripción para el extranjero.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este evento en su sitio web. Las previas y los punto a punto de los cuatro compromisos del evento de presentación de Alianza Lima. No te lo puedes perder.

América TV transmitirá la Noche Blanquiazul de vóley 2025.

Los refuerzos de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima disputará tres torneos durante esta temporada. Jugará la Liga Peruana de Vóley, el Mundial y Sudamericano de clubes. Por esa razón, Cenaida Uribe y Facundo Morando armaron una plantilla larga para dar pelea en todos los frentes.

El cuadro ‘blanquiazul’ fichó a Sandra Ostos (punta peruana), Elina Rodríguez (opuesta argentina), Maria Alejandra Marin (armadora colombiana), Yanlis Féliz (punta dominicana), Meegan Hart (central estadounidense) y Doris Manco (armadora colombiana).