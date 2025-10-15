Perú Deportes

“Fabio Gruber tiene futuro de Bundesliga”: Javier Pinola, asistente de FC Nürnberg, ilustra la proyección del próximo defensor de Perú

El asistente técnico de Miroslav Klose en el Núremberg de la segunda división alemana es una de las figuras más cercanas al potencial seleccionado peruano

Por José Manuel Quintana

El exjugador riverplatense, hoy asistente de Miroslav Klose, no dudó a la hora de ser consultado sobre el futuro del defensor de origen peruano en la máxima categoría alemana. Crédito: FC Nürnberg/TNT Sports

Fabio Gruber podría ser una de las próximas novedades en la convocatoria de Manuel Barreto para los juegos amistosos de noviembre. En medio de un proceso importante de captación de jugadores con origen peruano, la Federación ya entabló el primer acercamiento con el defensor central del FC Nürnberg de la Bundesliga 2. El jugador de madre peruana confirmó que está próximo a reunirse con las autoridades de Videna.

El nacido en Augsburgo es una pieza capital en la primera línea del cuadro dirigido por Miroslav Klose. El cuerpo técnico a cargo del eximio goleador histórico de los Mundiales cuenta con la presencia de Javier Pinola. El exfutbolista de ‘der club’ es un personaje cercano a Gruber, pues ambos hablan castellano.

El asistente técnico argentino ha ofrecido su opinión acerca de las condiciones del potencial seleccionado nacional. “Para nosotros es un grandísimo jugador. Por eso lo trajimos. Es joven. Como persona, es un chico con personalidad y carácter, muy inteligente, no en vano ha sido capitán en tercera división”, sostuvo en diálogo con ‘Mano a Mano’.

Más adelante, fue consultado sobre si Fabio Gruber cumplía con las condiciones para dar un salto más en su carrera y establecer en la Bundesliga. “Totalmente”, respondió Pinola, sin titubear. El ex asistente técnico de Martín Demichelis agregó que el central es un futbolista que le ilumina los ojos: “A mí me encanta”.

[NOTA EN DESARROLLO...]

