Rosa García ya es parte del Salón de la Fama del Vóley Mundial: el emotivo homenaje y reconocimiento a la peruana

En una especial ceremonia en Massachusetts, Estados Unidos, la histórica armadora de la generación dorada del Perú fue consagrada como una auténtica leyenda del deporte de la net alta

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

La organización del IVHF destacó los éxitos de la armadora de la generación dorada de la selección peruana de vóley. (Video: Volleyball World)

En una emotiva ceremonia celebrada el sábado 18 de octubre en Holyoke, Massachusetts, Estados Unidos —considerada la cuna del vóleibol—, Rosa García Rivas, una de las máximas figuras del deporte peruano, fue oficialmente incorporada al Salón de la Fama del Voleibol Internacional 2025. La recordada armadora de la generación dorada de la ‘bicolor’ fue homenajeada con honores, aplausos y un emotivo video que recorrió los momentos más brillantes de su carrera.

“Es un sueño hecho realidad”, expresó García con emoción, al recibir la distinción más alta a la que puede aspirar una figura del vóleibol mundial. La ceremonia reunió a leyendas de todo el mundo, y entre ellas brilló la presencia de la popular ‘China’, como la conocen cariñosamente los peruanos.

Durante la presentación de su homenaje, la maestra de ceremonias no escatimó elogios para describir a la jugadora que marcó una época en el vóley sudamericano. “Un ícono del voleibol peruano, dirigió a su selección nacional en cuatro Juegos Olímpicos. Con habilidad elegante y feroz liderazgo, guió a Perú a la plata olímpica en 1988 y sigue siendo una de las figuras más queridas del deporte latinoamericano”, expresó.

Aquel momento fue acompañado de un emotivo video que mostró imágenes de Rosa García liderando con garra y temple a la selección peruana en sus mayores gestas deportivas, incluidas las épicas jornadas en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, donde Perú alcanzó la medalla de plata tras una final inolvidable ante la entonces Unión Soviética.

Rosa García ingresó oficialmente al
Rosa García ingresó oficialmente al Salón de la Fama del Voleibol Mundial tras emotiva ceremonia. Crédito: Instagram

Ovación para Rosa García en Massachusetts

Rosa García recibió una ovación de pie al momento de ser presentada. En la sala resonaron palabras que sintetizaron el enorme legado de la voleibolista nacional, mientras un emotivo video repasaba sus mejores momentos en la cancha. “Es celebrada como una de las mejores armadoras en la historia del voleibol sudamericano”, comenzó diciendo la voz en off del video, mientras se proyectaban imágenes de la colocadora con la ‘blanquirroja’.

La carrera de la ‘China’ abarcó casi dos décadas al más alto nivel. Fue pieza clave del inolvidable equipo que logró la medalla de plata en el Mundial de 1982, el bronce en 1986, y ocho medallas sudamericanas —cuatro de ellas de oro—. Fue nombrada dos veces la mejor armadora del Campeonato Sudamericano, consolidando su lugar como una de las jugadoras más influyentes de su época.

“Una creadora de juego visionaria que llevó a Perú a través de su era más exitosa en el escenario internacional. Con su rapidez y compostura, García orquestó la ofensiva peruana con visión, precisión y liderazgo inigualables durante casi dos décadas”, se le elogió en el homenaje.

Su visión de juego, precisión quirúrgica y temple bajo presión la convirtieron en la mente maestra detrás del éxito de la selección peruana en antaño. “Cuatro veces atleta olímpica, alcanzó su mayor logro en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, donde guio a Perú a una medalla de plata, perdiendo por poco el oro en una final épica de cinco sets”, se escuchó en el video.

Rosa García con su reconocimiento
Rosa García con su reconocimiento como una de las voleibolistas más importantes de la historia. Crédito: FPV

Más allá de las fronteras

Pero su legado traspasó fronteras. Rosa jugó profesionalmente en ligas de alto nivel en Japón, Italia y Brasil, además de su Perú natal, donde siempre fue recibida con respeto y admiración su gran talento y entrega. “Donde quiera que jugó, se ganó el respeto por su habilidad, consistencia y liderazgo”, destacó la organización.

Más allá de las estadísticas, medallas y reconocimientos, Rosa García se ha convertido en un verdadero símbolo para varias generaciones. Su ejemplo de esfuerzo, disciplina y amor por la camiseta blanquirroja ha inspirado a miles de jóvenes peruanos a soñar en grande dentro y fuera de la cancha. “Es un modelo a seguir. Por sus logros excepcionales y su legado duradero, el Salón de la Fama del Voleibol se enorgullece de incorporar a Rosa García Rivas”, finalizó.

Rosa García ingresó oficialmente al
Rosa García ingresó oficialmente al Salón de la Fama del Voleibol Mundial. Crédito: IVHF

Con este reconocimiento en Massachusetts, Rosa García se une a otras figuras peruanas que también forman parte del Salón de la Fama: Cecilia Tait, Gaby Pérez del Solar y el entrenador Man Bok Park, todos ellos miembros del equipo que logró la histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

