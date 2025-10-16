Perú Deportes

Gustavo Álvarez reveló que está en la lista para dirigir la selección peruana tras eliminar a Alianza Lima: “Es algo común en el fútbol”

El DT de Universidad de Chile habló del interés de la ‘bicolor’ y confesó el monto por el cual podría dejar el club ‘azul’, con el que tiene contrato hasta fin de año

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
Gustavo Álvarez reveló que está
Gustavo Álvarez reveló que está en la lista para dirigir la selección peruana tras eliminar a Alianza Lima.

Todavía no se sabe quién será el próximo técnico de la selección peruana, aunque de forma interina Manuel Barreto tendrá el cargo hasta fin de año. Sin embargo, un nombre que ha sonado con fuerza en las últimas semanas es el de Gustavo Álvarez, actualmente en Universidad de Chile, aunque ha expresado su molestia por estas versiones. Pero más allá de esta situación, el técnico argentino ha terminado revelando que se encuentra en la lista para dirigir a la ‘bicolor’ luego de eliminar a Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025.

Yo no he recibido ofertas de nadie. Le voy a contar la forma como yo me manejo: cuando tengo un contrato con un club y me llaman, inmediatamente los contacto con mi representante. Soy muy respetuoso en ese sentido. Le cuento una anécdota: cuando llegué a un acuerdo con la ‘U’, al día siguiente me ofrecieron dirigir a un club grande de Argentina con un sueldo mucho mayor al que tengo acá, pero dije que no, porque esa es mi forma de trabajar. Lo que yo dije y vuelvo a repetir es que a fin de año voy a revisar mi continuidad acá”, dijo en primera instancia en el diario ‘El Mercurio’.

Sobre el origen del interés de la FPF, el DT explicó: “Todo esto comenzó cuando le ganamos a Alianza Lima porque el equipo dejó una buena imagen. Además, dirigí allá, en Sport Boys y Atlético Grau, y me fue bien". "¿Si estoy en una lista de candidatos a la selección peruana? Seguramente, pero eso no dice nada, es algo común en el fútbol, y si luego hay algo concreto, lo tendrá que ver mi representante”.

El cuadro peruano cayó 2-1 y quedó eliminado del torneo. (Video: DSports)

Gustavo Álvarez sobre una posible salida de Universidad de Chile y valor de su cláusula

Consultado por expresiones de un directivo de Universidad de Chile, quien, en diálogo con ‘El Mercurio’, habría revelado que el entrenador “tiene claro dónde dirigir en 2026”, Gustavo Álvarez también manifestó su extrañeza.

“Eso es lo que ignoro. Mire, yo soy una persona que saluda a todos en el club, pero a varios no los conozco, soy más hermético en ese aspecto. Entonces desconozco la interna o lo que pasa entre los dirigentes. Entiendo que hay dos bandos enemistados, pero insisto, no tengo idea de los detalles. A mí lo que me interesa es que al equipo le vaya bien. Lo que me duele es que sentí que alguien quiso ponerme en contra de la gente de la ‘U’, dando a entender que yo me quería ir por una suma millonaria. Y duele porque es mentira. Me cuesta entender el interés detrás de todo esto”, indicó.

Acto seguido, el entrenador de 52 años dio detalles del monto de su cláusula de salida en caso deje el elenco ‘azul’: “Si me quisiera despedir, mi indemnización sería de 100 mil dólares. Pero no es una queja, como le digo: esa es mi forma de trabajar y así ha sido siempre”.

Gustavo Álvarez dirigió en Perú
Gustavo Álvarez dirigió en Perú a Sport Boys (2021) y Atlético Grau (2022).

La postura de la FPF sobre Gustavo Álvarez

El director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, se refirió a los rumores sobre la llegada de Gustavo Álvarez a la selección peruana. “Yo no puedo entrar en decir ‘tal si me gusta, tal no me gusta’ porque de verdad se convierte esto en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres, generar polémicas porque después de esto seguramente van a comenzar a especular. Y lo que menos quiero es que se hable de un entrenador o comando técnico porque tienen familias. Y a Perú tampoco le hace bien que estén mencionando nombres de tal o cual entrenador. Es más, he visto hasta a algunos que dicen que ‘el contrato de tal entrenador ya está’. De verdad no lo puedo creer”, expresó, rechazando que en la Federación tengan la intención de pagar una millonaria cláusula.

Sobre preferencias, el directivo afirmó: “¿Me gusta Gustavo Álvarez? Me gusta Fabián Bustos, Jorge Fossati, Néstor Gorosito. Son entrenadores que tienen un perfil acorde con lo que también necesitan grandes equipos o selecciones. No puedo descartar a nadie porque esto es un tema de proceso y de análisis”.

El director general de fútbol de la FPF habló de la chance de que el entrenador de Universidad de Chile dirija a la selección peruana. (Video: Teledeportes)

Temas Relacionados

Gustavo ÁlvarezSelección peruanaU. de ChileAlianza LimaCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

El periodista Horacio Zimmermann dio a conocer que el panorama del ‘Pirata’ y el ‘Depredador’ cambiaría para el próximo año debido a una drástica decisión del club ‘blanquiazul’

Alianza Lima ficharía a dos

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

El entrenador, de 67 años, ha explicado que la compleja situación que atraviesa AUH comienza a pasar factura a todos. “Los números son fríos, todavía no alcanza”, expresó en rueda de prensa

La preocupación de Roberto Mosquera

“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

El periodista deportivo se refirió a la posibilidad de que el ‘Rayo’ deje el cuadro ‘xeneize’ para llegar a tienda ‘blanquiazul’ mediante un millonario desembolso

“¿Alianza Lima necesita gastar por

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

El joven arquero peruano se ha mantenido casi todo el año como suplente del inamovible Javier Sanguinetti. La situación puede cambiar, inesperadamente, por posturas técnicas

El debut de Diego Romero

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

La cúpula ‘xeneize’ aceptó la salida de ‘Chiquito’, cuyo rendimiento presentó una serie de claroscuros. Se marchó sin mayor trascendencia, aunque forjó una importante amistad con el ‘Rayo’

Luis Advíncula se despidió de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí advierte a manifestantes

José Jerí advierte a manifestantes tras desmanes en marcha nacional: “No permitiremos que se pretenda usar la violencia como camino”

Aníbal Torres relata reacción de Dina Boluarte cuando iba a ser destituida: “Los únicos ingresos que tengo son estos”

Fernando Velasco fue vacado como alcalde de Chorrillos por irregularidades, pero sucesor también es investigado: fue captado recibiendo S/ 5 mil

Corte Suprema aprueba pedir extradición de exasesor de María Agüero a España por el caso “mochasueldos”

Elecciones 2026: Esta es la lista actualizada de candidatos presidenciales a menos de 6 meses de los comicios generales

ENTRETENIMIENTO

Samantha Batallanos se proyecta como

Samantha Batallanos se proyecta como primera dama y confiesa que aceptaría cenar con el presidente José Jerí: “Me encanta”

Diana Sánchez quedó en shock al escuchar a banda que imitó a Spliknot en ‘Yo Soy’

Natalie Vértiz emocionada al cumplir el sueño de su vida al asistir al Victoria’s Secret Fashion Show

Will Smith peruano pasó por casting de ‘Yo Soy’ y sorprendió al jurado al cantar ‘El príncipe del rap’ en español: “No sé inglés”

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde Perú el desfile al que asistirá Natalie Vértiz

DEPORTES

Alianza Lima ficharía a dos

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”