Gianluca Lapadula sostiene su tendencia goleadora con Spezia en derrota con Cesena por la Serie B 2025/26

Por más que ‘Il Peruviano’ apareció nuevamente como goleador de los suyos, fue incapaz de contribuir con un resultado favorable por la octava fecha del ascenso de Italia

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

El '10' de Spezia continúa en racha goleadora en el ascenso de Italia. | VIDEO: SportStream

Gianluca Lapadula tiene muy buenas razones para estar seguro en Spezia Calcio. El delantero peruano sostiene su tendencia goleadora en el ascenso de Italia pese a que, en los inicios del curso, había sido relegado como quinto delantero por decisiones técnicas. En esta oportunidad, asestó un golpe inmediato contra Cesena, en el marco de la octava fecha de la Serie B 2025/26.

A los 4′ minutos de iniciado el enfrentamiento, exactamente, ‘Il Peruviano’ apareció para lanzar a los suyos a la ventaja en el luminoso al aprovechar un centro, lanzado desde la izquierda, por Giuseppe Aurelio. No tuvo mejor recurso el ‘10′ que arrojarse en busca de la pelota para empujarla frente al portero Jonathan Klinsmann.

Una vez que realizó su nueva conquista, Lapadula se reincorporó pronto, dio unos cuantos pasos hacia delante y celebró con mesura: se llevó el dedo índice al oído, sacó pecho y se acercó a una gradería repleta de simpatizantes del Spezia, mientras la mayoría de sus compañeros se acercó para cercarlo con el propósito de felicitarlo.

Sin embargo, la alegría de las ‘águilas’ duró demasiado poco. A los 38′ minutos, el Cesena estableció la igualada transitoria por intermedio de un golpe de cabeza concretado por Gianluca Frabotta. Y, ya en tiempo de reposición, se firmó la remontada con el doblete del autor de la diana inicial.

Control y media vuelta del '9' de Perú para abrir la cuenta en Serie B | VIDEO: Sportstream

Existió la posibilidad para que el Spezia sacase un empate, resultado que dicho sea de paso hubiese sido igual de infame que la derrota dada la situación comprometedora con la franja de descenso en la clasificación, en los pies nuevamente de Gianluca Lapadula, pero un zaguero rival evitó ese intento.

El pésimo rendimiento del club de Liguria, posiblemente, se llevará por delante al entrenador Luca D’ Angelo, quien ha sido incapaz de enmendar el camino. Las siguientes horas serán decisivas para conocer su futuro.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

