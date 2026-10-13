Así se ven desde el espacio las zonas afectadas por los incendios forestales en Cusco: PerúSat-1 identifica los daños causados por el fuego

El fuego alcanzó una canalización prehispánica en Calca y obligó a pobladores de Calapuja a abandonar sus casas. CONIDA proporcionó imágenes de Sicuani y Urubamba para apoyar la atención de las emergencias. Difusión

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Los incendios forestales registrados en distintas zonas de Cusco afectan pastizales, viviendas e infraestructura patrimonial. Las emergencias también requieren información sobre la extensión de las áreas alcanzadas por el fuego para orientar las labores de evaluación y respuesta de los equipos desplegados en el territorio.

La Agencia Espacial del Perú (CONIDA) obtuvo el 11 de octubre imágenes satelitales de Sicuani que permiten identificar las zonas afectadas por los incendios. El material del satélite PerúSat-1 fue entregado a las entidades encargadas de atender la emergencia.

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En la provincia de Calca, el fuego también causó daños en una canalización prehispánica ubicada en el cerro Rayampata. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco reportó afectaciones en dos tramos de esta infraestructura hidráulica, mientras que un sitio arqueológico del mismo sector podría presentar daños.

Otra emergencia reportada en la región corresponde al incendio en el distrito de Calapuja, donde las llamas alcanzaron viviendas y pastizales, según la información difundida sobre el siniestro. El fuego también avanzó hacia la carretera Juliaca–Cusco, lo que generó preocupación entre los pobladores por la cercanía de las llamas a sus hogares y a la vía.

PerúSat-1 permite identificar las zonas afectadas en Sicuani

PerúSat-1 permite identificar las zonas afectadas en Sicuani. Agencia Espacial del Perú-CONIDA

La Agencia Espacial del Perú utilizó imágenes satelitales en color verdadero y falso color para observar los sectores afectados por los incendios forestales en Sicuani, provincia de Canchis. La segunda composición incorpora bandas infrarrojas que permiten distinguir las áreas dañadas mediante tonos oscuros.

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De acuerdo con CONIDA, estas imágenes fueron entregadas al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y al Ala Aérea N.° 3 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). El material sirve como apoyo para las tareas de evaluación y respuesta ante la emergencia.

La información satelital permite reconocer la distribución espacial de las áreas afectadas y aporta un recurso técnico para las instituciones responsables de coordinar la atención del desastre.

Incendio en el cerro Rayampata dañó una canalización prehispánica

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informó que el incendio forestal registrado en el cerro Rayampata, provincia de Calca, afectó dos tramos de una canalización prehispánica situada en la parte baja de la elevación. La infraestructura hidráulica contaba con muros de contención y retención.

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Según el informe técnico de Mérida Farfán, arqueóloga responsable del Equipo de Trabajo de Zonas y Sitios Arqueológicos de Calca, la captación del canal se encuentra en la margen derecha del río Qochoq, cerca de la Comunidad Campesina de Llanchu.

El sistema conducía agua hacia parcelas agrícolas de San José de Urco, Rayampata y Accha Baja. La afectación de esta infraestructura compromete un elemento del sistema hidráulico prehispánico identificado en el área.

La especialista también advirtió sobre la posible afectación del sitio arqueológico Qorimachaqwayniyoc, ubicado en el mismo sector. El complejo está compuesto por construcciones rectangulares de gran longitud, conocidas como kallankas, y abrigos rocosos. Según la información de la Dirección Desconcentrada de Cultura, estas estructuras probablemente también resultaron afectadas por el fuego.

Calapuja: las llamas alcanzaron viviendas y pastizales

En el distrito de Calapuja, otro incendio forestal provocó que pobladores abandonaran sus viviendas ante el avance del fuego. Los reportes difundidos sobre la emergencia señalaron que varias casas resultaron incendiadas y que las llamas consumieron áreas de pastizales.

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El siniestro también avanzó hacia la carretera Juliaca–Cusco, por lo que se advirtió a los conductores sobre la necesidad de transitar con precaución por ese tramo. Los pobladores solicitaron ayuda urgente para controlar el incendio y evitar que el fuego alcanzara más viviendas.

La información disponible no precisa la cantidad total de inmuebles afectados ni el número de personas evacuadas en Calapuja.

Imágenes satelitales también identifican áreas afectadas en Urubamba

Imágenes del PerúSat-1 identifican daños por incendios forestales en Cusco y alertan sobre afectación a patrimonio prehispánico. Agencia Espacial del Perú-CONIDA

CONIDA informó además sobre la entrega de imágenes satelitales de una zona afectada por incendios forestales en Urubamba, Cusco, al COEN y al Ala Aérea N.° 3 de la FAP. Según la entidad, los equipos de ambas instituciones se encontraban desplegados en el área para combatir el incendio.

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En este caso, la composición en falso color NIR-G-B permite distinguir las zonas afectadas en tonos oscuros, principalmente en la parte central de la imagen. La herramienta proporciona información para evaluar los daños y apoyar las operaciones de respuesta.

Las imágenes de Sicuani y Urubamba forman parte del soporte técnico que la Agencia Espacial del Perú proporciona a las entidades encargadas de atender las emergencias forestales.