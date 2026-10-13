Perú

Nota de conducta vuelve a los colegios públicos y privados del Perú: ¿en qué consiste y cómo se calificará?

La medida marca el regreso de una evaluación que desapareció de los certificados de estudios en 2019, tras la implementación del Currículo Nacional

Estudiantes uniformados en carpetas de madera toman notas en cuadernos mientras un profesor con camisa y corbata permanece de pie.
Estudiantes de un colegio secundario en Lima atienden las clases mientras un profesor supervisa la jornada en el aula. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori presentó nuevas normas para reforzar la disciplina escolar y recuperar el orden en las aulas de los colegios públicos y privados del Perú. Los lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar buscan fortalecer el respeto mutuo entre estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa, mediante medidas orientadas a mejorar la convivencia en las instituciones educativas.

Una de las principales novedades es el retorno de la nota de conducta con una escala vigesimal, del 0 al 20, con la que se evaluará el comportamiento de los escolares. Según los lineamientos presentados por la mandataria y el ministro de Educación, José Antonio Chang, una calificación inferior a 11 será considerada desaprobatoria. La iniciativa plantea que el comportamiento en las aulas también forma parte del aprendizaje y debe recibir una evaluación específica.

PUBLICIDAD

Cartel explicativo con texto sobre la nota de conducta, una foto de estudiantes en un aula y los logotipos del Ministerio de Educación de Perú
Una publicación del Ministerio de Educación de Perú informa sobre el retorno de la nota de conducta escolar en una escala de 0 a 20 con un puntaje mínimo aprobatorio de 11. (@Ministerio de Educación)

¿Cómo se calificará la nota de conducta?

La nueva propuesta contempla una escala numérica para evaluar la conducta de los estudiantes, a diferencia de las calificaciones que miden sus conocimientos y rendimiento en asignaturas como Matemática, Comunicación o Ciencia y Tecnología.

El sistema anunciado establece una escala de 0 a 20 puntos y fija el 11 como la nota mínima aprobatoria. De esta manera, los escolares que obtengan una calificación inferior a ese puntaje recibirán una nota desaprobatoria en conducta.

Sin embargo, los lineamientos difundidos por las autoridades educativas aún no detallan cómo se asignarán los puntos por cada comportamiento ni qué criterios específicos determinarán la calificación final de cada estudiante.

PUBLICIDAD

Una mujer habla tras un podio ante estudiantes sentados en un patio escolar techado junto a pantallas institucionales y fotógrafos
Keiko Fujimori encabeza la presentación de los nuevos lineamientos de disciplina escolar del Ministerio de Educación en un colegio de Perú. (@Ministerio de Educación)

¿Por qué vuelve la nota de conducta?

La presentación de los lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar responde al objetivo de fortalecer el respeto y el cumplimiento de las normas dentro de las instituciones educativas. La propuesta considera que el comportamiento de los alumnos es parte de su formación y que la convivencia escolar requiere reglas claras.

Con estas disposiciones, el Gobierno busca reforzar la autoridad en las aulas y promover relaciones basadas en el respeto entre estudiantes y docentes. La evaluación de la conducta se incorpora así a las medidas anunciadas para mejorar la disciplina escolar en los centros educativos públicos y privados.

No obstante, para conocer cómo se aplicará el sistema en situaciones concretas, será necesario revisar las disposiciones que desarrollen los criterios de evaluación, las responsabilidades de los colegios y las consecuencias de obtener una nota desaprobatoria.

Un hombre trajeado habla frente a un micrófono en un podio con el logotipo del Ministerio de Educación de Perú
El ministro de Educación de Perú, José Antonio Chang, habla en un estrado durante la presentación de las nuevas normas de disciplina escolar. (@Ministerio de Educación)

¿Para qué servía la nota de conducta antes?

Hasta 2018, la nota de conducta permitía registrar el comportamiento de los estudiantes e informar a sus familias sobre su convivencia escolar. En secundaria, la normativa de 2005 establecía una evaluación literal y descriptiva, elaborada por el tutor con información de los docentes y consignada en la libreta de notas y el acta de evaluación.

Entre los aspectos considerados figuraban la puntualidad, la asistencia, el respeto de las normas, el cuidado de los bienes del colegio y la relación con compañeros y profesores. Su finalidad era identificar actitudes que necesitaban mejorar y orientar al estudiante con el acompañamiento de sus docentes.

Dos estudiantes uniformados sostienen hojas con notas de conducta de 17 y 10, junto a textos informativos y logotipos institucionales de Perú
Un afiche del Ministerio de Educación del Perú anuncia el retorno de la nota de conducta vigesimal en las escuelas, donde una calificación menor a 11 es desaprobatoria.

Esta calificación no determinaba automáticamente la repetición del año, pues la promoción dependía de los criterios establecidos para las áreas curriculares. Desde 2019, con la implementación del Currículo Nacional, dejó de aparecer como nota independiente en los certificados de estudios, aunque la convivencia escolar continuó formando parte de la educación.

Temas Relacionados

Nota de conductaColegiosMineduperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cardenal Carlos Castillo escribirá “esta noche” al papa León XIV para transmitirle el cariño del Perú antes de su operación

El arzobispo de Lima pidió a los fieles promover misas y cadenas de oración por la recuperación del pontífice, que será hospitalizado en Roma para una intervención quirúrgica

Cardenal Carlos Castillo escribirá “esta noche” al papa León XIV para transmitirle el cariño del Perú antes de su operación

Línea 2 del Metro de Lima: estación San Marcos llega al 96% en obras civiles y beneficiará a más de 45.000 estudiantes universitarios

La excavación y la construcción de la losa de cubierta figuran entre los trabajos ejecutados. El proyecto también contempla intervenciones en el vestíbulo y labores de arquitectura

Línea 2 del Metro de Lima: estación San Marcos llega al 96% en obras civiles y beneficiará a más de 45.000 estudiantes universitarios

Azúcar sube más de 16% en un mes y ya llega hasta S/4,50 por kilo: qué está detrás del alza

El producto estuvo entre los que más se encarecieron en septiembre dentro de la canasta familiar. En mercados de Lima ya se ofrece entre S/4 y S/4,50 por kilo, mientras la fabricación nacional registró retrocesos en junio y julio y la cotización internacional también muestra una tendencia al alza

Azúcar sube más de 16% en un mes y ya llega hasta S/4,50 por kilo: qué está detrás del alza

Diego Enríquez alcanzó los 100 partidos oficiales como portero de Sporting Cristal, institución que apostó por su formación

Nacido en Apurímac, el guardameta, de 24 años, se trasladó en una etapa muy temprana de su vida a Lima con la intención de ser futbolista. Sus aptitudes fueron valoradas por el Rímac cuando era adolescente

Diego Enríquez alcanzó los 100 partidos oficiales como portero de Sporting Cristal, institución que apostó por su formación

Así se ven desde el espacio las zonas afectadas por los incendios forestales en Cusco: PerúSat-1 identifica los daños causados por el fuego

La Agencia Espacial del Perú entregó imágenes satelitales de Sicuani y Urubamba al COEN y a la Fuerza Aérea para apoyar la evaluación de daños y las labores de respuesta ante las emergencias

Así se ven desde el espacio las zonas afectadas por los incendios forestales en Cusco: PerúSat-1 identifica los daños causados por el fuego
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori registra la mayor caída de aprobación entre presidentes de América Latina, según sondeo

Keiko Fujimori registra la mayor caída de aprobación entre presidentes de América Latina, según sondeo

Keiko Fujimori se inspira en Bukele para llevar su modelo a colegios: “Hombrecitos con pelo corto y prohibido maquillarse”

Francis Allison plantea una segunda vuelta en elecciones municipales para Lima: “Absolutamente válido”

Minedu detalla qué actos graves y muy graves podrían motivar expulsión de alumnos: uso de celular y extorsión están en lista

Alcalde de Lima sería designado por el Concejo Metropolitano controlado por Renovación Popular, según representante del JNE

ENTRETENIMIENTO

Carol Reali, ‘Cachaza’, revela en qué país dará a luz y dónde vivirá con su primer hijo junto a André Bankoff

Carol Reali, ‘Cachaza’, revela en qué país dará a luz y dónde vivirá con su primer hijo junto a André Bankoff

Ric La Torre sorprendió a una joven huancaína y a su madre al regalarles entradas para el último concierto de BTS en Lima

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, dio a luz a su primera bebé: “Mi pequeño amor”

Diana Sánchez aseguró que su salida de ‘Esto es guerra’ ocurrió tras exponer favoritismo hacia Angie Arizaga

V de BTS confesó que sufrió una indigestión tras probar comida peruana durante su segundo show en Lima: “No di el 100% de mí”

DEPORTES

Diego Enríquez alcanzó los 100 partidos oficiales como portero de Sporting Cristal, institución que apostó por su formación

Diego Enríquez alcanzó los 100 partidos oficiales como portero de Sporting Cristal, institución que apostó por su formación

Alianza Lima consigue un registro favorable en la altura: por primera vez venció a dos clubes del Cusco en una misma temporada

Ricardo Betocchi fulminó a Franco Velazco tras el empate entre Universitario vs Melgar: “Tiene menos fútbol que una novela”

Ricardo Bettocchi defiende a Miguel Rondelli y arremete contra L1MAX: “¿Es el canal del fútbol peruano o es el canal del fútbol menos FBC Melgar?”

El estadio que prefiere Leandro Sosa para el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por Torneo Clausura: “No nos sobra nada”