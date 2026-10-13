Nota de conducta vuelve a los colegios públicos y privados del Perú: ¿en qué consiste y cómo se calificará?

Estudiantes de un colegio secundario en Lima atienden las clases mientras un profesor supervisa la jornada en el aula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori presentó nuevas normas para reforzar la disciplina escolar y recuperar el orden en las aulas de los colegios públicos y privados del Perú. Los lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar buscan fortalecer el respeto mutuo entre estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa, mediante medidas orientadas a mejorar la convivencia en las instituciones educativas.

Una de las principales novedades es el retorno de la nota de conducta con una escala vigesimal, del 0 al 20, con la que se evaluará el comportamiento de los escolares. Según los lineamientos presentados por la mandataria y el ministro de Educación, José Antonio Chang, una calificación inferior a 11 será considerada desaprobatoria. La iniciativa plantea que el comportamiento en las aulas también forma parte del aprendizaje y debe recibir una evaluación específica.

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Una publicación del Ministerio de Educación de Perú informa sobre el retorno de la nota de conducta escolar en una escala de 0 a 20 con un puntaje mínimo aprobatorio de 11. (@Ministerio de Educación)

¿Cómo se calificará la nota de conducta?

La nueva propuesta contempla una escala numérica para evaluar la conducta de los estudiantes, a diferencia de las calificaciones que miden sus conocimientos y rendimiento en asignaturas como Matemática, Comunicación o Ciencia y Tecnología.

El sistema anunciado establece una escala de 0 a 20 puntos y fija el 11 como la nota mínima aprobatoria. De esta manera, los escolares que obtengan una calificación inferior a ese puntaje recibirán una nota desaprobatoria en conducta.

Sin embargo, los lineamientos difundidos por las autoridades educativas aún no detallan cómo se asignarán los puntos por cada comportamiento ni qué criterios específicos determinarán la calificación final de cada estudiante.

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Keiko Fujimori encabeza la presentación de los nuevos lineamientos de disciplina escolar del Ministerio de Educación en un colegio de Perú. (@Ministerio de Educación)

¿Por qué vuelve la nota de conducta?

La presentación de los lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar responde al objetivo de fortalecer el respeto y el cumplimiento de las normas dentro de las instituciones educativas. La propuesta considera que el comportamiento de los alumnos es parte de su formación y que la convivencia escolar requiere reglas claras.

Con estas disposiciones, el Gobierno busca reforzar la autoridad en las aulas y promover relaciones basadas en el respeto entre estudiantes y docentes. La evaluación de la conducta se incorpora así a las medidas anunciadas para mejorar la disciplina escolar en los centros educativos públicos y privados.

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No obstante, para conocer cómo se aplicará el sistema en situaciones concretas, será necesario revisar las disposiciones que desarrollen los criterios de evaluación, las responsabilidades de los colegios y las consecuencias de obtener una nota desaprobatoria.

El ministro de Educación de Perú, José Antonio Chang, habla en un estrado durante la presentación de las nuevas normas de disciplina escolar. (@Ministerio de Educación)

¿Para qué servía la nota de conducta antes?

Hasta 2018, la nota de conducta permitía registrar el comportamiento de los estudiantes e informar a sus familias sobre su convivencia escolar. En secundaria, la normativa de 2005 establecía una evaluación literal y descriptiva, elaborada por el tutor con información de los docentes y consignada en la libreta de notas y el acta de evaluación.

Entre los aspectos considerados figuraban la puntualidad, la asistencia, el respeto de las normas, el cuidado de los bienes del colegio y la relación con compañeros y profesores. Su finalidad era identificar actitudes que necesitaban mejorar y orientar al estudiante con el acompañamiento de sus docentes.

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Un afiche del Ministerio de Educación del Perú anuncia el retorno de la nota de conducta vigesimal en las escuelas, donde una calificación menor a 11 es desaprobatoria.

Esta calificación no determinaba automáticamente la repetición del año, pues la promoción dependía de los criterios establecidos para las áreas curriculares. Desde 2019, con la implementación del Currículo Nacional, dejó de aparecer como nota independiente en los certificados de estudios, aunque la convivencia escolar continuó formando parte de la educación.