Perú

Línea 2 del Metro de Lima: estación San Marcos llega al 96% en obras civiles y beneficiará a más de 45.000 estudiantes universitarios

La excavación y la construcción de la losa de cubierta figuran entre los trabajos ejecutados. El proyecto también contempla intervenciones en el vestíbulo y labores de arquitectura

Detallar los componentes de infraestructura construidos y las etapas que continúan en ejecución. Difusión
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La estación San Marcos de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registra un avance general del 82%, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La infraestructura forma parte del proyecto ferroviario que conectará el distrito de Ate con el primer puerto y ofrecerá una alternativa de transporte para los usuarios de la capital.

El progreso de la estación comprende distintas etapas de construcción. De acuerdo con la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT), las obras civiles alcanzan el 96%, mientras que los trabajos de arquitectura llegan al 65 %.

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La futura infraestructura se ubica en el entorno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), por lo que su puesta en funcionamiento beneficiará a la comunidad universitaria. El MTC estima que más de 45.000 estudiantes podrán utilizar este servicio para trasladarse hacia su centro de estudios.

La estación integra la segunda etapa del proyecto de la Línea 2, que incluye otras diez estaciones distribuidas entre el Callao y el Cercado de Lima. Este tramo comprende instalaciones con distintos componentes de infraestructura y trabajos vinculados con su futura habilitación para el servicio ferroviario.

¿Qué trabajos se ejecutan en la estación San Marcos?

Poner en primer plano el beneficio para los usuarios y el progreso diferenciado de las obras. Difusión
Poner en primer plano el beneficio para los usuarios y el progreso diferenciado de las obras. Difusión

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre las principales labores completadas figuran la excavación y la construcción de la losa de cubierta. Esta última estructura requirió trabajos de encofrado, colocación de acero y vaciado de concreto.

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En la fase actual, los equipos ejecutan labores de impermeabilización de la cubierta para proteger la estructura frente al ingreso de agua. También instalan barandas metálicas en las escaleras de emergencia y realizan trabajos de acondicionamiento en muros y veredas.

Las intervenciones incluyen el vestíbulo de la estación, un espacio destinado a formar parte de las instalaciones por las que circularán los pasajeros. El avance de los trabajos de arquitectura, que alcanza el 65%, corresponde a una fase distinta de las obras civiles, cuyo progreso se sitúa en el 96 %.

El MTC reportó estas cifras a través de la DGPPT, dependencia encargada de informar sobre el desarrollo del proyecto de transporte.

Más de 45.000 estudiantes de San Marcos podrán utilizar el servicio

La estación está prevista para atender a más de 45.000 estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El nuevo servicio permitirá contar con una alternativa de transporte para los desplazamientos hacia el campus universitario.

De acuerdo con la información difundida por el MTC, la Línea 2 ofrecerá conexiones que permitirán reducir los tiempos de viaje y facilitar los traslados de los ciudadanos. Para la comunidad universitaria, la estación San Marcos incorporará una opción adicional de movilidad dentro del sistema de transporte de Lima y Callao.

La puesta en funcionamiento de esta infraestructura dependerá del avance del proyecto y de las etapas necesarias para su habilitación. La información proporcionada por el sector Transportes no precisa una fecha de apertura de la estación.

Once estaciones integran la segunda etapa de la Línea 2

Ampliar la noticia al estado de la segunda etapa y diferenciar el avance de las obras civiles del progreso integral de cada estación.
Ampliar la noticia al estado de la segunda etapa y diferenciar el avance de las obras civiles del progreso integral de cada estación.

La estación San Marcos pertenece a la Etapa 2 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Según el MTC, este grupo comprende once estaciones, incluida la infraestructura ubicada junto a la universidad pública.

Las otras diez estaciones son:

  • Puerto del Callao.
  • Buenos Aires.
  • Juan Pablo II.
  • Insurgentes.
  • Carmen de la Legua.
  • Óscar Benavides.
  • Elio.
  • La Alborada.
  • Tingo María.
  • Parque Murillo.

El ministerio informó que todas las estaciones de esta etapa registran avances superiores al 95 % en obras civiles. Este porcentaje corresponde a ese componente de construcción y no representa necesariamente el mismo nivel de progreso en arquitectura u otras actividades requeridas para la puesta en servicio.

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