El gesto de empatía de Gianluca Lapadula con el capitán de Spezia que lo posiciona como un referente: “Yo ante todo”

El centro de las críticas por el reciente empate frente a Reggiana fue la expulsión de Petko Hristov, pero ‘Il Peruviano’ lo ha defendido y se ha ubicado por delante responsabilizándose por el resultado. “Asumo la responsabilidad”, externó

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Gianluca Lapadula va recuperando terreno
Gianluca Lapadula va recuperando terreno en Spezia. - Crédito: Difusión

Gianluca Lapadula empieza a asentarse como el pilar fundamental del Spezia. Aunque no pudo cumplir con ese papel a mediados del periodo pasado, ahora sí lo está haciendo de una manera admirable. No solo como el goleador que es, algo que es incuestionable, también como el líder de un grupo alicaído.

El reciente empate, en condición de visitante, contra Reggiana dejó sentimientos encontrados en ‘Il Peruviano’. Por un lado, logró saldar su primera anotación en la Serie B 2025/26, con valor agregado porque se concretó como titular superando a varios contendores por el puesto, pero por el otro atestiguó una dolorosa igualada que arruinó los planes de los ‘aquilotti’.

Los festejos de Gianluca Lapadula
Los festejos de Gianluca Lapadula al saldar sus primeros goles con las Águilas. - Crédito: Spezia News

Estos son mis goles, dentro del área”, partió diciendo Lapadula añadiendo que “tenemos cinco jugadores arriba, y en mi opinión, todos son fuertes. El entrenador tiene que tomar las decisiones. Soleri y yo hicimos un buen partido hoy. Pero también me llevo de maravilla con Di Serio, con quien jugué en el Benevento, y también con el Artístico, que tiene las ganas de entrenar, como Vlahovic. Hoy nos tocó a nosotros, pero hay un gran respeto mutuo”.

El resultado hubiese sido perfecto de no darse la expulsión del capitán Petko Hristov. Aun así, el delantero de la selección peruana ha restado importancia a ese episodio y ha preferido cerrar filas con su compañero. Además, en un acto de empatía con el central búlgaro, ha recordado la vez que él fue protagonista por una roja.

Control y media vuelta del '9' de Perú para abrir la cuenta en Serie B | VIDEO: Sportstream

“Los partidos pueden cambiar en un segundo. Cualquiera puede ser expulsado; tenemos que hablar entre nosotros sin atacarnos. El año pasado me pasó a mí, sé cómo se siente, hoy le pasó al capitán, que es un gran ejemplo, pero tenemos que cambiar de rumbo entre nosotros. No por nuestra actitud, sino porque se nos ha encendido una luz de alarma”, sostuvo Gianluca.

Finalmente, en un acto de reflexión, Lapadula ha reconocido la ausencia de un toque mayor de voracidad goleadora para llevar a los suyos a la anhelada primera victoria en el ascenso de Italia tras seis fechas disputadas: “Tuve algunos balones dentro del área. Asumo la responsabilidad del segundo gol. Cuando llegan tantos balones arriba, hay que ser letal porque cualquier cosa puede pasar. Antes de hablar de la tarjeta roja, hay que decir que el segundo gol debería haber sido concedido. Yo, ante todo”.

Gianluca Lapadula celebrando su doblete
Gianluca Lapadula celebrando su doblete en el Stadio Alberto Picco. - Crédito: Spezia Calcio

Lapadula se redime

Gianluca Lapadula vive un momento clave en su carrera con el Spezia en la Serie B de Italia. A pesar de que sufrió una larga sequía goleadora, producto de un alejamiento temporal por una dura lesión al tobillo, se reencontró con el gol de manera oficial en la Coppa Italia contra Parma y luego refrendó su buen hacer con una aportación goleadora ante Reggiana.

Semanas antes de esta nueva eclosión del ítalo-peruano, el club le mostró respaldo y ha renovado su contrato hasta 2027 aceptando una reducción salarial, lo que indica que el Spezia confía en que pueda retomar la consistencia durante la temporada 2025/26 de la categoría de plata.

Gianluca LapadulaSpeziaSerie Bperu-deportes

