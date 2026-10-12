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El estadio que prefiere Leandro Sosa para el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por Torneo Clausura “No nos sobra nada”

El uruguayo también explicó cómo Miguel Araujo y Yoshimar Yotún contribuyen al crecimiento del equipo en plena lucha por el campeonato

Leandro Sosa – Sporting Cristal - Liga 1 – Perú – deportes – 12 octubre
El volante uruguayo de Sporting Cristal reveló su estadio preferido para el clásico ante Alianza Lima, destacó el impacto de Miguel Araujo y Yoshimar Yotún, y admitió que el equipo atravesó momentos de distancia con su hinchada. (Liga 1)
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Leandro Sosa no esquivó ninguna pregunta. El volante de Sporting Cristal dialogó con el programa Fútbol Como Cancha y repasó el presente del equipo rimense: la recuperación anímica del plantel, la influencia de los líderes dentro del vestuario y su preferencia personal por el estadio Alberto Gallardo para recibir a Alianza Lima en el duelo más esperado del fútbol peruano.

Con la punta del torneo local en su poder, el mediocampista fue claro: el grupo trabaja con los pies sobre la tierra.

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El estadio que elegiría para el clásico

Leandro Sosa – Sporting Cristal - Liga 1 – Perú – deportes – 12 octubre
Leandro Sosa reveló que prefiere el estadio Gallardo al Nacional para enfrentar a Alianza Lima y pidió cautela: "No podemos hablar del partido porque nos faltan muchos partidos". (Liga 1)

La pregunta sobre dónde preferiría disputar el enfrentamiento ante Alianza Lima no lo tomó por sorpresa. Sosa fue directo y sin rodeos: “Prefiero jugar en el Gallardo que en el Nacional, sin duda alguna. Es una respuesta totalmente personal, siento que nos sentimos más cómodos ahí, pero no podemos aún hablar del partido ante Alianza Lima porque nos faltan aún muchos partidos”.

La preferencia del uruguayo apunta al estadio Alberto Gallardo, recinto ubicado en el distrito de San Martín de Porres que funciona como local para los celestes. La comodidad que transmite ese escenario, según el propio futbolista, es un factor que el plantel valora por encima de la capacidad o la infraestructura del Estadio Nacional. Para Sosa, jugar en casa —en su casa— marca una diferencia.

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Sin embargo, el mediocampista fue cuidadoso en no adelantar un duelo que todavía no está en el horizonte inmediato. El equipo tiene compromisos previos que resolver y el foco está puesto en el presente, no en el calendario futuro. “No nos sobra nada, tenemos mucha humildad”, remarcó, en una frase que resume la filosofía del grupo.

La influencia de Araujo, Yotún y Mosquera

Leandro Sosa – Sporting Cristal - Liga 1 – Perú – deportes – 12 octubre
El mediocampista celeste señaló a Yotún como el jugador más determinante del equipo, ponderó el nivel de Araujo y reconoció que Mosquera transformó al grupo en todas sus facetas. (Liga 1)

Dentro del vestuario de Sporting Cristal, hay nombres que Sosa identifica como piezas clave en la transformación del equipo. El primero es Miguel Araujo, defensor que llegó con experiencia internacional y selección mayor encima. “La llegada de Miguel Araujo nos dio un salto de calidad. Es alguien con varios partidos en la selección, tiene otro roce. Nos da tranquilidad y genera cierto temor en los rivales”, afirmó el volante.

El segundo nombre es el de Yoshimar Yotún, a quien Sosa señaló sin titubeos como el futbolista más determinante del equipo. “Yoshimar Yotún es nuestro jugador más importante, lleva el ritmo del juego, nos maneja y, pese a fallar algún pase, siempre la va a pedir de vuelta. El equipo está muy bien y eso hace que las individualidades se potencien”, describió.

A ese par se suma la figura del técnico Roberto Mosquera, cuya lectura del fútbol peruano Sosa ponderó con énfasis. “Roberto Mosquera y su cuerpo técnico conocen a la perfección al club y al torneo peruano. Son profesionales y esas cosas nos han ido haciendo mejorar. En todas las facetas hemos mejorado”, sostuvo el mediocampista, quien atribuye buena parte del crecimiento colectivo a la conducción del entrenador.

El conjunto rimense atravesó un tramo irregular en el torneo local que generó cuestionamientos externos. Puertas adentro, sin embargo, el diagnóstico era otro. “Puertas adentro trabajamos, corregimos y nos dijimos las cosas. Sabíamos de nuestro potencial, pero en el torneo local no se nos daban los resultados, éramos conscientes de los errores”, reconoció Sosa, quien describió ese período como una etapa de autocrítica y corrección interna antes que de crisis real.

La relación con la hinchada y su futuro en el club

Leandro Sosa – Sporting Cristal - Liga 1 – Perú – deportes – 12 octubre
El volante reconoció la frialdad de la tribuna en el tramo irregular del equipo y confirmó que tiene opción de renovar su contrato: "Sporting Cristal me representa", afirmó. (Liga 1)

Uno de los pasajes más honestos de la charla llegó cuando Sosa abordó el vínculo con los seguidores celestes. El mediocampista admitió que hubo un período de frialdad entre el plantel y las tribunas, aunque aclaró que el grupo nunca perdió la confianza en su propio proceso. “Sí sentí momentos de distanciamiento con el hincha, pero estábamos tranquilos sabiendo que si mejorábamos, iban a estar de nuestro lado. El hincha que paga su entrada y hace de todo por vernos tiene que sentirse representado en la cancha”, expresó.

La frase condensa una postura que el jugador defiende con convicción: el rendimiento es la única respuesta válida para reconquistar a una hinchada exigente. Y los resultados recientes parecen haberle dado la razón.

En cuanto a su continuidad, Sosa confirmó que su vínculo con Sporting Cristal expira a fin de año, aunque existe una cláusula de renovación sobre la mesa. “Mi contrato se vence a fin de año, pero tengo una opción de renovación. Es lo que quiere mi familia y yo también, estamos muy tranquilos en Lima. Sporting Cristal me representa”, cerró el volante, dejando en claro que su deseo es seguir vistiendo la camiseta celeste más allá de diciembre.

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