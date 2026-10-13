Perú

Aidesep pide suspender fondos climáticos al Perú por no proteger a pueblos indígenas en aislamiento y rechazar reservas

La organización indígena acusó al Gobierno nacional y al de Loreto de obstaculizar con mala fe la creación de territorios protegidos para estos pueblos

Vista aérea de un río marrón entre la selva tropical densa, con casas de techo de paja en la orilla y neblina sobre la copa de los árboles.
Un asentamiento indígena se sitúa a las orillas de un río que atraviesa la densa selva tropical en la Amazonía peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) solicitó a la cooperación internacional suspender el financiamiento climático destinado al Gobierno de Perú, al que acusa de incumplir compromisos ambientales y de no proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, conocidos como PIACI. La organización, que representa a 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2.439 comunidades nativas, difundió un comunicado en el que rechaza las acciones del Gobierno nacional y del gobierno regional de Loreto.

Según informó la agencia EFE, Aidesep señaló que ambas administraciones “obstaculizan con mala fe la creación de reservas indígenas y territoriales” en favor de estos pueblos, pese a recibir fondos internacionales destinados precisamente a la conservación de la Amazonía.

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Una mujer escribe en una libreta y un hombre mira con binoculares rodeados de árboles y vegetación frondosa.
Dos especialistas ambientales ejecutan tareas de conservación y registro de vegetación en un bosque de la Amazonía peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estado recibe fondos climáticos internacionales

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reciben “significativos fondos económicos” de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), mecanismo conformado por Noruega, Alemania, Reino Unido, el Banco de Desarrollo Alemán y el Banco Mundial para conservar la Amazonía peruana, mitigar el cambio climático y promover la tala sostenible, de acuerdo con el comunicado recogido por EFE.

Aidesep sostuvo que, en el último año, en las sesiones de la Comisión Multisectorial PIACI, en la que participan dichas instituciones, se rechazaron en reiteradas ocasiones “sin fundamentación técnica y objetiva” las peticiones de reconocimiento legal de estos pueblos y la creación de reservas indígenas.

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Caso Yavarí Mirim

La organización indígena detalló que estos actos obstruccionistas se evidenciaron de manera manifiesta el 4 de septiembre de 2025, cuando los sectores involucrados desaprobaron la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, que habría protegido más de 1,16 millones de hectáreas de bosque amazónico y los territorios ancestrales de cinco pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

A partir de ese antecedente, Aidesep advirtió sobre una nueva votación prevista para el 7 de octubre, cuando la comisión multisectorial debía someter a consideración el Estudio Previo de Reconocimiento (EPR), financiado por la DCI, que justifica la creación de la Reserva Indígena Atacuari para reconocer legalmente la existencia de los pueblos en aislamiento que habitan ese territorio.

Reserva Indígena Yavarí Mirim.
Organizaciones indígenas alertan sobre la situación crítica que enfrenta la Reserva Indígena Yavarí Mirim. Foto: Reserva Indígena Yavarí Mirim.

Aidesep alerta por compromisos climáticos

“Advertimos que la votación contraria a la aprobación del estudio, basada en una posición sin sustento técnico y omitiendo las evidencias científicas, constituiría una gravísima contradicción y el incumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por el Estado peruano”, señaló la organización en el comunicado difundido por EFE.

Aidesep reiteró que, a través de la DCI, existen varios programas mediante los cuales se canalizan fondos climáticos hacia distintos ministerios y organismos estatales. La confederación indígena consideró que resultaría “lamentable” que estas entidades accedan a dichos recursos y, al mismo tiempo, mantengan posiciones contrarias a la creación de reservas indígenas y territoriales en favor de los PIACI.

Cinco hombres con vestimenta tradicional indígena y vinchas se encuentran de pie y uno de ellos habla por un micrófono
Dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana exigen suspender los fondos climáticos al Estado peruano para demandar la protección de reservas indígenas.

Finalmente, la organización exhortó al Estado peruano a no omitir la evidencia científica y los estudios técnicos que acreditan la existencia de los pueblos en situación de aislamiento en el ámbito de la Reserva Indígena Solicitada Atacuari, con el fin de implementar su reconocimiento legal y garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

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