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Alianza Lima consigue un registro favorable en la altura: por primera vez venció a dos clubes del Cusco en una misma temporada

No solo los ‘íntimos’ son imbatibles en plazas de altitud, también son superiores en muchos casos, como ha quedado evidenciado en los triunfos contra Cienciano y Cusco FC

Kevin Quevedo superando a Ricardo Lagos en una carrera. - Crédito: ITEA
Kevin Quevedo superando a Ricardo Lagos en una carrera. - Crédito: ITEA
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Alianza Lima está nuevamente en carrera por el Torneo Clausura 2026. En uno de los momentos más delicados de la institución, con unas semanas de práctica con resultados opacos, hubo una importante capacidad de reacción y, ahora, el grupo ha recuperado confianza para la recta final del certamen.

Octubre empezó de la mejor manera para los ‘blanquiazules’, que continúan alargando una grata racha en ciudades de altura. De momento, ningún oponente ha sido capaz de superarlo en esa condición. Dentro de esa loable secuencia, existe una marca que reivindica el dominio de los aliancistas.

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Marco Huamán celebrando con Paolo Guerrero en Cusco. - Crédito: Alianza Lima
Marco Huamán celebrando con Paolo Guerrero en Cusco. - Crédito: Alianza Lima

Por primera vez en una temporada, Alianza Lima ha sido capaz de ganar dos partidos en el Cusco, localidad que cuenta con tres representantes, dos de arraigo y uno innovador. En ambas ocasiones, los ‘victorianos’ evidenciaron un fútbol directo y estiloso, marca propia de Pablo Guede.

La espléndida marcha de los aliancistas, constituida en un par de visitas al estadio Inca Garcilaso de la Vega, empezó a mediados de mayo en una complicada visita contra Cienciano, que por aquel entonces era favorito por su localía y actualidad en la Sudamericana.

El lateral sacó un potente remate para abrir el marcador en la ciudad del Cusco - Crédito: L1MAX.

Aunque el ‘papá’ salió con agresividad y potencia, se estrelló contra el orden defensivo de los ‘íntimos’, que fueron trabajando con eficacia aproximaciones hasta que una resultó en la diana de Marco Huamán, que decantó la balanza a favor de la disciplina liderada por Pablo Guede.

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Con eso bastó para que Alianza Lima se impusiera 1-0, confirmara su capacidad de lucha en la altitud y encarrilara su coronación como ganador del Torneo Apertura, rompiendo la hegemonía de Universitario como ganador de cinco torneos cortos.

Alianza Lima.
Alianza Lima ganó 2-1 ante Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Meses más tarde, exactamente cerca de la quincena de octubre, los ahora ‘blanquimorados’ volvieron a asaltar el Inca Garcilaso, aunque midiéndose contra un Cusco FC con mejor desenvolvimiento y ubicación en la tabla de colocaciones.

Había concentración de una muy buena parte de miradas nacionales por lo que harían los ‘dorados’, pero al final Alianza Lima llevó el peso del partido con un evidente control, que devino en un par de autogoles. Hubo un gol local que sirvió para colorear el 2-1 de cierre.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 2-1 a los cusqueños y se metieron en la pelea por el título - Crédito: L1MAX.

Imbatible

La buena dinámica de la tropa de Pablo Guede en aquellos escenarios empezó muy pronto; nada más arrancando el Apertura 2026 se sacó un resultado fantástico al llevarse por delante 1-2 a Sport Huancayo, en La Incontrastable, con un golazo de saque de falta agónico de Alan Cantero.

Finalizando febrero, llegó otro golpe de Alianza Lima y aconteció en el estadio Héroes de San Ramón contra UTC. A último minuto, Renzo Garcés metió de cabeza el 1-0 final que confirmó que las victorias en altura no era casualidad.

Eryc Castillo, clave en la victoria de Alianza Lima ante ADT. - Crédito: Liga 1
Eryc Castillo, clave en la victoria de Alianza Lima ante ADT. - Crédito: Liga 1

Entre marzo y abril, los ‘victorianos’ salieron muy bien librados de sus visitas frente a Deportivo Garcilaso y ADT. Con el primero hubo un empate 1-1, mientras que con los tarmeños se constituyó un triunfo por cuota mínima de la mano de Eryc Castillo.

Para el Clausura 2026, el ritmo ha estado inalterable al empatar 1-1 contra FBC Melgar, en Arequipa, y recientemente batir 1-2 a Cusco FC. En el calendario quedan dos salidas finales: CD Moquegua y Los Chankas.

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