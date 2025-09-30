Perú Deportes

Gianluca Lapadula sigue en racha goleadora: ahora marcó en el empate de Spezia vs Reggiana por la Serie B de Italia

El delantero de la selección peruana ha recuperado su olfato goleador con las ‘águilas’. En menos de una semana ha celebrado en dos ocasiones. Con esa performance allana el camino para recuperar la titularidad en el equipo

Renzo Galiano

Control y media vuelta del '9' de Perú para abrir la cuenta en Serie B

Gianluca Lapadula no olvida su función de goleador en Spezia. Por más que se le ha intentado desmarcar por cuestiones de edad y físico, ‘Il Peruviano’ ha apelado a la experiencia, por encima del resto, para estacionarse de nuevo como un líder ofensivo en un equipo en crisis.

Y su respuesta ha sido una definición de ‘killer’ en el compromiso contra Associazione Calcio Reggiana, en el marco de la sexta fecha de la Serie B 2025/26. Aunque esa diana cuenta con un valor más que simbólico, porque ha sido la primera concretada desde su regreso al ascenso de Italia.

Spezia necesita del talento de Gianluca Lapadula.

A los 24′ minutos del primer tiempo, aprovechando la oportunidad que le concedió Luca D’ Angelo al emplearlo como titular, Gianluca Lapadula creó un gran gol de la nada. Atacó el espacio pequeño, sin importarle la sobrepoblación de rivales, controló un servicio difícil y con una media vuelta imperfecta superó la resistencia de Edoardo Motta.

Así las cosas, la noche comenzaba estupenda para un delantero que siempre se ha caracterizado por luchar en medio de las tempestades. Sin embargo, una situación inesperada como la expulsión del central Petko Hristov en Spezia obligó a buscarle una salida para resguardar el bloque y cuidar el resultado.

El movimiento sirvió de muy poco, porque pasada la hora de juego el Reggiana encontró la paridad final a través de una anotación saldada por Natan Girma. En adelante, los los visitantes tan solo se dedicaron a la protección a ultranza para conservar así la única anotación de Gianluca Lapadula.

En el banquillo del Spezia lamentaron el golpe sufrido, porque tiró por tierra todo el buen trabajo ejercido en el Mapei Stadium toda vez que vieron escapar las primeras tres unidades en el ascenso de Italia. No queda más que seguir redoblando esfuerzos, pero incluyendo a ‘Il Peruviano’ desde el silbatazo inicial; por ahí pasa la clave del gol, ese aspecto que tanto necesitaban para levantar vuelo.

Gianluca Lapadula no pudo romper moldes en Spezia.

Crisis profunda

Spezia Calcio continúa acumulando malos resultados en la Lega B, extendiendo una racha negativa desde el inicio del campeonato. El equipo no ha logrado una sola victoria y, cuando se presentan ocasiones para revertir la tendencia, los errores propios impiden capitalizarlas.

La campaña comenzó con una derrota como local ante Carrarese Calcio (0-2), en un partido considerado preocupante para los seguidores. Gianluca Lapadula no participó en ese encuentro por razones deportivas vinculadas a su futuro. En las siguientes jornadas la crisis se profundizó con dos empates consecutivos frente a Catanzaro (0-0) y Empoli (1-1), lo que no permitió al club avanzar posiciones ni generar confianza en su desempeño.

El delantero peruano definió desde el punto de penal con remate cruzado.

Posteriormente, el conjunto sufrió una nueva derrota a manos de Juve Stabia (1-3), y volvió a caer frente a Venezia (0-2). Fue en este último partido cuando Lapadula volvió a tener minutos, ingresando desde el banquillo tras alcanzar un acuerdo para permanecer en Spezia Calcio.

Las cifras reflejan la difícil situación del club, que ha sumado solo 3 puntos de 18 posibles, ubicándose entre los peores equipos de la temporada. Si el actual desempeño persiste, aumentarán las preocupaciones relacionadas con la zona de descenso, agudizando una problemática que comienza a poner en riesgo la continuidad del equipo en la categoría de plata.

