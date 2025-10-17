Perú Deportes

Jefferson Farfán le pidió a Gianluca Lapadula jugar por Alianza Lima junto a Luis Advíncula y lanzó sorpresiva promesa: “Yo pongo de la mía”

La ‘Foquita’ reveló su deseo de ver al ‘Bambino’ con la camiseta ‘blanquiazul’ la próxima temporada

Por Grace Nole Alcántara

Jefferson Farfán volvió a convertirse en tendencia tras publicar un adelanto de la esperada entrevista que le hizo a Gianluca Lapadula en su programa ‘Enfocados’ junto a Roberto Guizasola. La ‘Foquita’ lanzó un ‘reel’ de Instagram donde se puede apreciar algunos adelantos de su divertida conversación que se dio en Italia.

El exseleccionado nacional se mostró feliz por tener al ‘Bambino’ en su podcast y lo presentó con bombos y platillos: "Hermano, quiero presentar a este gladiador…Gianluca Lapadula. Lo querían, acá está, solo en Enfocados".

El italo-peruano respondió con gentileza y contó sobre sus inicios en el fútbol italiano: “Para mí es un honor, ‘Foquita’. Yo arranqué en Juventus a los 5 años”.

En otro momento del diálogo, Farfán le pidió a Lapadula que se ponga la camiseta de Alianza Lima y lanzó una promesa para hacer realidad ese pedido. Y también hizo público su deseo de ver a Luis Advíncula en Matute.

“Imagínate, hermano. No es bulto. Si el hombre va a Alianza Lima, yo pongo de la mía. Imagínate al hombre en Alianza, con Sergio Peña al costado, Advíncula también”, apuntó el exjugador.

Gianluca Lapadula fue el invitado
Gianluca Lapadula fue el invitado del programa 'Enfocados'.

En otro momento; Farfán, Lapadula y Guizasola cantaron ‘Cantinero’ en la versión de Christian Cueva, donde menciona al ‘Bambino’. Y finalmente, hicieron la secuencia ‘Dame que te doy’ e hicieron que Gianluca decida quién es mejor, él o Paolo Guerrero.

La firme postura de Alianza Lima sobre posible fichaje de Luis Advíncula

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, se pronunció sobre las especulaciones que apuntan a un posible fichaje de Luis Advíncula para la próxima temporada. Resaltó sus nivel futbolístco, pero aseguró que no es una alternativa por el momento y desmintió la información acerca del millonario monto que pagarían a Boca Juniors.

“Luis es un jugador superinteresante, no solo para Alianza Lima, entiendo que para cualquier equipo del medio local e internacional. Demás está hablar de su calidad futbolística. Y en lo personal, lo conozco de paso en la Selección y es un excelente profesional. Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada, somos respetuosos; él tiene contrato con Boca Juniors. Se estuvieron hablando de cifras estratosféricas que no son reales. Nosotros para traer a un jugador hacemos un análisis deportivo y económico, y en ese sentido, hoy por hoy, no es este momento para hablar de Luis”, apuntó el directivo en rueda de prensa.

¿Néstor Gorosito se quedará en Alianza Lima para el 2026?

La continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima es una incertidumbre a pesar de tener un acuerdo verbal con la directiva. Solo falta la firma para concretar su renovación, pero eso aún no se ha dado y se presume que el motivo es porque se evaluará dependiendo de los objetivos alcanzados a fin de año.

“No es un tema que demora o no demora; como lo dije, lo dije la semana pasada, es algo que está muy avanzado. Nosotros estamos conformes con eso y seguramente en los próximos días puede haber novedades. Los contratos tienen particularidades, hay que, hay que ir hablando temas, pero está muy avanzado. La idea del club, como lo mencioné, es mantener una base, una estructura, un plantel. Eso es la continuidad del proyecto deportivo que recién ha comenzado hace diez meses”, declaró Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de los ‘íntimos’.

