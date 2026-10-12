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Ricardo Betocchi fulminó a Franco Velazco tras el empate entre Universitario vs Melgar: “Tiene menos fútbol que una novela”

El administrador del ‘Dominó’ no solo refutó las críticas deportivas e institucionales del directivo merengue, sino que le devolvió el argumento financiero con una cifra que, según él, deja en evidencia la contradicción

El administrador del conjunto rojinegro arremetió sin reservas contra Franco Velazco tras el empate disputado en Lima, cuestionando severamente sus capacidades de gestión deportiva y financiera al frente de la institución merengue (Los Deportivos de Radio Yaraví)
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El cruce entre las dirigencias de Universitario de Deportes y FBC Melgar escaló con rapidez luego del empate 2-2 disputado en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura 2026.

Ricardo Betocchi, administrador del conjunto arequipeño, salió al frente con una respuesta contundente ante las declaraciones que Franco Velazco, su par en el club crema, había lanzado contra la institución del sur del país.

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Lejos de guardar silencio, el directivo rojinegro eligió el micrófono del programa Los Deportivos de Radio Yaraví para desmantelar, punto por punto, cada uno de los argumentos del representante merengue. Sus palabras no dejaron margen para la ambigüedad.

Un directivo fuera de lugar y sin manejo del fútbol

Ricardo Betocchi – Franco Velazco – Melgar – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 12 octubre
El empate entre Universitario y Melgar dejó algo más que un reparto de puntos en el Monumental. Ricardo Betocchi cuestionó la conducta de Franco Velazco y lanzó duras críticas contra su manera de intervenir en asuntos deportivos. (Los Deportivos de Radio Yaraví)

Para Betocchi, la conducta de Velazco durante y después del partido evidenció una falta de comprensión elemental sobre el rol que ocupa dentro de una institución futbolística. El administrador melgariano señaló que alguien en una posición directiva no puede inmiscuirse en los roces que surgen entre jugadores de distintos equipos ni dirigirse públicamente al cuerpo técnico rival, porque ese tipo de intervenciones excede con creces las funciones de un gerente o administrador de club.

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“Yo lo que vi en lo que me pasaron ahora, veo a alguien completamente fuera de lugar y extremadamente nervioso”, afirmó Betocchi. “Por ejemplo, en mi posición de gerente general o administrador de un club, que es la misma que él tiene, yo no me podría meter en una discusión entre jugadores o en lo que pasó entre Tandazo y Riveros, porque eso queda entre los jugadores.”

El directivo del Dominó fue más allá y trazó una línea clara sobre lo que, a su entender, debe guiar el comportamiento de quienes ocupan cargos similares al suyo: el respeto institucional por encima de cualquier rivalidad deportiva. En ese sentido, mencionó a Fabián Bustos, Pablo Guede y Roberto Mosquera como ejemplos de técnicos hacia quienes mantiene una consideración plena, algo que —según subrayó— no puede extenderse a quien no comprende el ambiente en el que se mueve. “Este señor de fútbol no entiende nada”, sentenció. “Tiene menos fútbol que una novela. Lo dejaron a cargo de algo que no entiende y no conoce.”

La acusación de hipocresía financiera

Ricardo Betocchi – Franco Velazco – Melgar – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 12 octubre
Ricardo Betocchi respondió a los cuestionamientos de Franco Velazco sobre los procesos concursales y las obligaciones financieras de otros equipos. El dirigente rojinegro señaló una contradicción entre esas críticas y la situación económica de Universitario (L1 MAX)

El segundo eje del descargo de Betocchi apuntó directamente a las críticas que Velazco había formulado sobre la gestión de deudas en procesos concursales, con referencias explícitas a Melgar y a Alianza Lima. Para el administrador arequipeño, esas declaraciones resultan no solo inapropiadas sino llamativamente contradictorias con la situación económica real del club que el propio Velazco representa.

Betocchi sostuvo que Universitario de Deportes arrastra un pasivo financiero que supera con amplitud al del resto de las instituciones del fútbol peruano sumadas. Desde esa perspectiva, calificó de audaz —y no precisamente en sentido elogioso— que el directivo crema se permita opinar sobre las deudas ajenas. “Se pone a hablar de deudas ajenas teniendo una deuda que es cinco veces más grande que la de los otros diecisiete clubes juntos”, disparó. “Por lo menos es descarado y caradura para decir algo así.”

La acusación de Velazco, quien había acuñado el término “chorro legal” para referirse a la forma en que ciertos clubes manejan sus compromisos económicos dentro de procesos concursales, quedó así invertida por Betocchi, quien convirtió ese mismo argumento en una herramienta para cuestionar la coherencia del directivo merengue.

El reclamo por el diálogo evitado

Ricardo Betocchi – Franco Velazco – Melgar – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 12 octubre
El administrador de Melgar aseguró que existió la oportunidad de conversar cara a cara con la dirigencia crema durante el encuentro en Lima. Ricardo Betocchi reprochó que las críticas aparecieran después y a través de los medios de comunicación (FBC Melgar)

Más allá de los cruces sobre fútbol y finanzas, Betocchi reservó una crítica adicional para lo que describió como una conducta recurrente en la dirigencia de Universitario: la preferencia por hablar desde la distancia en lugar de resolver las diferencias cara a cara.

El administrador del Dominó recordó que ambas delegaciones compartieron el mismo escenario el sábado, durante el partido en el Estadio Monumental, y que en ningún momento los representantes del club crema se aproximaron para abrir un diálogo directo. Según Betocchi, ese silencio durante el encuentro contrasta con la disposición posterior a emitir declaraciones públicas a través de los medios de comunicación.

“¿Por qué no se acercaron a conversar ahí cara a cara? ¿Por qué esperan a que pase uno o dos días para hablar de nosotros, pero desde lejos?”, cuestionó. “Esa palomilla desde lejos es un mal con el que conviven todo el tiempo.”

Sin embargo, el directivo arequipeño aclaró que su cuestionamiento no alcanza a la totalidad de la cúpula universitaria. Reconoció que dentro de la misma dirigencia crema hay figuras con quienes sí es posible mantener un vínculo institucional fluido y respetuoso, lo que —a su juicio— hace aún más llamativa la actitud de Velazco. “Tienen personas en la misma directiva que son muy respetables y muy respetuosas y con las que se puede conversar y tener una relación todo el tiempo sin ningún problema. Por eso nos llama la atención”, concluyó.

El administrador de la 'U' rompió su silencio tras las recientes acusaciones de Pablo Guede y Miguel Rondelli. (Video: Jax Latin Media)

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