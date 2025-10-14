Boca Juniors pide este monto millonario a Alianza Lima por Luis Advíncula: “Sus días están contados”

Boca Juniors pide este monto millonario a Alianza Lima por Luis Advíncula.

Alianza Lima ya piensa en lo que será la siguiente temporada. El club ‘blanquiazul’, encabezado por Franco Navarro y su hijo, viene negociando las renovaciones -como la de Eryc Castillo- y las próximas contrataciones. Un nombre que ha sido vinculado con el ‘equipo del pueblo’ en los últimos días es Luis Advíncula.

El lateral derecho podría llegar a La Victoria procedente de Boca Juniors para adueñarse de esa posición, la cual es ocupada por el argentino Guillermo Enrique. El objetivo de la llegada del popular ‘Rayo’ es liberar un cupo de extranjero para reforzar otro puesto de la cancha.

La contratación de ‘Bolt’ podría darse. Y es que el defensor nacional atraviesa su peor momento en el conjunto ‘xeneize’, siendo suplente y muy cuestionado por la hinchada argentina. Además, su edad -35 años- le juega en contra, a pesar de tener contrato vigente hasta finales del 2026.

Este escenario lo acerca a Matute. Varios compañeros de la selección peruana han revelado el gusto de Advíncula por los colores azul y blanco. Paolo Guerrero reveló que tuvo una charla con el marcador de punta y confesó que “dejó una ventana abierta” de su fichaje al cuadro victoriano.

El 'Depredador' habló de la posible llegada del lateral de Boca Juniors al cuadro 'blanquiazul'. (Video: Fútbol Como Cancha)

El millonario monto que pide Boca Juniors

Pero no es tan sencillo. El hecho de tener vínculo vigente con Boca Juniors fuerza a Alianza Lima a negociar con el club argentino. Una venta o pagar la cláusula de salida serían las dos opciones que tendría el conjunto ‘blanquiazul’ para hacerse de los servicios del ‘Rayo’.

Desde Argentina, han dado a conocer el monto que los ‘xeneizes’ solicitan a los ‘íntimos’ para soltar al defensor derecho. El periodista de Mundo Boca Radio, Luis Fregossi, develó la cifra económica que el ‘equipo del pueblo’ deberá desembolsar para que se haga realidad.

“Boca le aviso a Alianza Lima que la salida de Luis Advíncula se puede cerrar en 1.5 M de dólares. En los próximos días seguirán negociando. Los días del peruano en Boca están contados”, fue lo que publicó el reportero argentino en su cuenta de X (antes llamada Twitter).

Como señaló Fregossi, no hay nada acordado entre Boca Juniors y Alianza Lima sobre la transferencia de Luis Advíncula. Las mesas de diálogos continuarán en los siguientes días, pues no hay apuro de que se concrete actualmente.

Boca Juniors pide 1 millón 500 mil dólares a Alianza Lima por Luis Advíncula.

¿Luis Advíncula hincha de Alianza Lima?

El posible fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima ha causado sorpresa, sobre todo, en los hinchas de Sporting Cristal, club que le dio protagonismo en la Liga 1, lo catapultó al extranjero y por el cual tiene un sentimiento de pertenencia.

No obstante, muchos de sus compañeros de la selección peruana han dejado en evidencia su hinchaje por el equipo ‘blanquiazul’ desde pequeño. El mismo lateral derecho lo aceptó durante una edición del programa Enfocados junto a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

“Yo he dicho que de chiquito fui simpatizante de Alianza, toda mi familia es chinchana y casi todos eran hincha de Alianza”, fueron sus palabras en dicha entrevista, las cuales desataron miles de comentarios tanto positivos como negativos.

El periodista deportivo contó que el duelo ante Boca Juniors por Copa Libertadores será especial para el 'Rayo'. (Video: Madrugol)

En el pasado Luis Advíncula defendió solo una camiseta en el campeonato peruano, aparte de Sporting Cristal. El ‘Rayo’ debutó con Juan Aurich en 2009, disputando un total de 31 partidos, con 1 gol y 1 asistencia, los cuales le permitieron llegar a La Florida. Ahora, podría sumar una tercera casaquilla en el torneo doméstico.