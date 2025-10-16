Perú Deportes

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquimorados’ tendrán que superar a la ‘misilera’ para encauzar el camino y así aferrarse a la zona alta de la clasificación, aunque la cima sigue siendo una verdadera utopía

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

18:07 hsHoy

Recomendaciones para asistir al Alianza Lima vs Sport Boys

Los ‘blanquiazules’ dieron a conocer que las puertas de Matute se abrirán a las 17:00 horas y solo se permitirá el ingreso con el DNI.

Cuidados y restricciones para asistir
Cuidados y restricciones para asistir al Alianza Lima vs Sport Boys.
14:25 hsHoy

Ilusión en el Callao

Sport Boys confía en sacar un resultado positivo en su visita a La Victoria. El anhelo es mantener la racha de buenos resultados desde la asunción provisional de Juan Carlos Cabanillas.

Luciano Nequecaur, el rostro del
Luciano Nequecaur, el rostro del gol en Sport Boys. - Crédito: Sport Boys
14:24 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima recibe, en el estadio Alejandro Villanueva, a Sport Boys por un partido correspondiente a la jornada 14° del Torneo Clausura 2025. Las graderías solo contarán con presencia de simpatizantes locales.

05:54 hsHoy

Alianza Lima, obligado a recuperarse

Alianza Lima vive un clima tenso a partir de la inconsistencia de resultados cosechados en la recta final del Torneo Clausura 2025. Con ese difuso panorama, incluso, ha entrado en discusión la continuidad de Néstor Gorosito en la parcela técnica. La gota que ha rebalsado el vaso fue la caída contra Alianza Universidad, el colero del certamen, en su visita al Heraclio Tapia.

Aunque las posibilidades de llegar a la cima de la clasificación son remotas, el grupo aliancista no dejará de luchar hasta el final. Así lo ha remarcado Paolo Guerrero en su reciente contacto con la prensa. El primer paso para confirmar ese espíritu de lucha será la evaluación contra Sport Boys, en Matute.

Paolo Guerrero durante el partido
Paolo Guerrero durante el partido contra Atlético Grau, en Matute. - Crédito: Diego Huiza
05:54 hsHoy

Sport Boys, esperanza renovada

Sport Boys, por un momento, se había comprometido seriamente con el descenso pese a contar con un plantel compuesto con futbolistas extranjeros de nivel y jugadores locales de vasta experiencia. Con esa situación apremiante, hubo que reconducir los hilos en la zona técnica llegando a un acuerdo con Juan Carlos Cabanillas hasta el final del curso.

Aunque el otrora campeón del periodo 1984 se encontraba desactualizado en las funciones encomendadas y era visto con mucho juicio crítico por parte de la afición, ha sabido sacar del hoyo al club ‘rosado’ con un estilo directo y pragmático, con el que se ha conseguido una racha de cuatro partidos al hilo sin caídas. Un avance claro que hace soñar con la permanencia.

Fidel Martínez celebrando su primer
Fidel Martínez celebrando su primer gol con la 'misilera'. - Crédito: Sport Boys
05:54 hsHoy

Alianza Lima vs Sport Boys: posibles alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Jesús Castillo, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Gustavo Zapata.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra, Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Oslimg Mora, Leonel Solís, Hernán Da Campo, Cristian Carbajal, Carlos López, Jostin Alarcón y Luis Urruti. DT: Juan Carlos Cabillas.

05:54 hsHoy

Alianza Lima vs Sport Boys: canal TV del partido por el Torneo Clausura

La transmisión oficial del encuentro estará a cargo de L1MAX, canal que cuenta con los derechos del campeonato peruano y podrá seguirse a través de distintos operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, Zapping TV, entre otros. Asimismo, estará disponible en L1 Play, la plataforma de streaming oficial, que ofrece acceso bajo suscripción mensual según el plan elegido. Además, Infobae Perú llevará una cobertura completa con la previa del encuentro, el minuto a minuto en vivo, y mucho más en nuestra página web. ¡No te lo pierdas!

05:53 hsHoy

Alianza Lima vs Sport Boys: horario del partido por el Torneo Clausura

El duelo entre Alianza Lima y Sport Boys, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, está programado para este jueves a las 20:00 horas, según la programación oficial del campeonato. El escenario será el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria.

