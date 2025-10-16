Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El duelo entre Alianza Lima y Sport Boys, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, está programado para este jueves a las 20:00 horas, según la programación oficial del campeonato. El escenario será el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria.

La transmisión oficial del encuentro estará a cargo de L1MAX , canal que cuenta con los derechos del campeonato peruano y podrá seguirse a través de distintos operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, Zapping TV, entre otros. Asimismo, estará disponible en L1 Play , la plataforma de streaming oficial, que ofrece acceso bajo suscripción mensual según el plan elegido. Además, Infobae Perú llevará una cobertura completa con la previa del encuentro, el minuto a minuto en vivo, y mucho más en nuestra página web. ¡No te lo pierdas!

Aunque el otrora campeón del periodo 1984 se encontraba desactualizado en las funciones encomendadas y era visto con mucho juicio crítico por parte de la afición, ha sabido sacar del hoyo al club ‘ rosado ’ con un estilo directo y pragmático, con el que se ha conseguido una racha de cuatro partidos al hilo sin caídas. Un avance claro que hace soñar con la permanencia.

Sport Boys , por un momento, se había comprometido seriamente con el descenso pese a contar con un plantel compuesto con futbolistas extranjeros de nivel y jugadores locales de vasta experiencia. Con esa situación apremiante, hubo que reconducir los hilos en la zona técnica llegando a un acuerdo con Juan Carlos Cabanillas hasta el final del curso.

Aunque las posibilidades de llegar a la cima de la clasificación son remotas, el grupo aliancista no dejará de luchar hasta el final. Así lo ha remarcado Paolo Guerrero en su reciente contacto con la prensa. El primer paso para confirmar ese espíritu de lucha será la evaluación contra Sport Boys , en Matute.

Alianza Lima vive un clima tenso a partir de la inconsistencia de resultados cosechados en la recta final del Torneo Clausura 2025 . Con ese difuso panorama, incluso, ha entrado en discusión la continuidad de Néstor Gorosito en la parcela técnica. La gota que ha rebalsado el vaso fue la caída contra Alianza Universidad , el colero del certamen, en su visita al Heraclio Tapia.

¡ Día de partido ! Alianza Lima recibe, en el estadio Alejandro Villanueva, a Sport Boys por un partido correspondiente a la jornada 14° del Torneo Clausura 2025 . Las graderías solo contarán con presencia de simpatizantes locales.

Sport Boys confía en sacar un resultado positivo en su visita a La Victoria. El anhelo es mantener la racha de buenos resultados desde la asunción provisional de Juan Carlos Cabanillas .

Los ‘blanquiazules’ dieron a conocer que las puertas de Matute se abrirán a las 17:00 horas y solo se permitirá el ingreso con el DNI.

Últimas noticias

Franco Velazco lanzó crudo comentario sobre la postergación Universitario vs Sporting Cristal: “No es nuestra culpa que no tengan estadio” El administrador de la ‘U’ criticó duramente al club rimenses y las condiciones del recinto Alberto Gallardo: “medio estadio está sobre el agua”

Felipe Chávez reaccionó a sus similitudes con Paolo Guerrero y confesó si utilizó la ‘14′ por Claudio Pizarro en su debut con Perú Bayern Múnich comparó el estreno de ‘Pippo’ con el del ‘Depredador’ en la selección peruana. Esto dijo el volante de 18 años al enterarse

“Canté una canción de Alianza Lima”: Felipe Chávez hizo sorprendente relevación sobre su primer día en la selección peruana El jugador de Bayern Múnich contó que sus compañeros de la ‘bicolor’ lo hicieron elegir entre cantar o bailar en la concentración. “Una parte del equipo me abucheó”, expresó

Así va la lucha por no descender de la Liga 1 2025: posiciones y partidos que le quedan a los equipos en el Torneo Clausura UTC, Juan Pablo II, Alianza Universidad e incluso Sport Boys se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones y corren riesgo de perder la categoría