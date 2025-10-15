Perú Deportes

Alianza Lima ficharía a refuerzo norteamericano tras salida de Aline Timm: sería presentado en la Noche Blanquiazul de vóley 2025

El periodista Julio Peña dio indicios de la nueva voleibolista que llegaría en reemplazo de la central portuguesa, que no cumplió con las expectativas en los entrenamientos

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Las 'blanquiazules' sumarán una nueva voleibolista tras la partida de Aline Timm. (De Una)

Alianza Lima tomó drástica medida a poco del inicio de la Liga Peruana de Vóley. El conjunto ‘blanquiazul’ decidió que Aline Timm -uno de sus flamantes fichajes para esta temporada- no siga en el club luego de no haber cumplido con las expectativas en los entrenamientos.

Según información del periodista deportivo Julio Peña, la central portuguesa estuvo entrenando bajo la dirección de Facundo Morando en estos días, pero no alcanzó el nivel esperado por el comando técnico. Por lo que hoy, miércoles 15 de octubre, se marchará del Perú y regresará a su país.

Cenaida Uribe ya había adelantado que llegaría un refuerzo más y que, tal vez, sería presentado en la Noche Blanquiazul. Sin embargo, esta nueva incorporación no estaba vinculada con el hecho de la salida de otra voleibolista, debido a que las ‘íntimas’ necesitarán un plantel amplio para competir hasta en tres torneos durante la temporada.

La gerenta del equipo no dio muchos detalles sobre la llegada de la deportista, apenas deslizó que era del extranjero. Pese a que quiso guardar su nombre bajo siete llaves, el comunicador Julio Peña lo delizó en la última edición del programa de Youtube llamado ‘De Una’.

El refuerzo de Alianza va a venir de Estados Unidos, su nombre es Abigail Kanakry”, expresó el periodista. Minutos después, brindó mayor información sobre el arribo de la jugadora norteamericana a La Victoria para este 2025/2026.

Va a ser el refuerzo, que va a reemplazar a portuguesa Aline Timm en Alianza Lima, va a mantener cinco extranjeras el conjunto blanquiazul, va a poder ser presentada, no sé el 25 o el 26, pero debería estar presentada en la Noche Blanquiazul, ella viene de la Universidad de Kentucky, es opuesta, derecha, de 1.88 metros”, añadió.

Abby Kanakry no es una desconocida para el mundo blanquiazul. Y es que a inicios del 2024 fue presentada en el equipo peruano, sin embargo, un mes después anunció su retiro del vóley con apenas 23 años.

Al día siguiente, el miércoles 15 de octubre, el mismo Julio Peña, señaló que Alianza no fichará a Kanakry, pero aseguró que la nueva voleibolista -que reemplazará a Aline Timm- llegará procedente de Norteamérica. “Va a traer un refuerzo extranjero, nos han pedido la discresión del caso”.

Alianza Lima fichó a refuerzo
Alianza Lima fichó a refuerzo norteamericano tras salida de Aline Timm: sería presentado en la Noche Blanquiazul de vóley 2025.

Abby Kanakry se retiró del vóley

“Quiero agradecer a mi familia, amigos y entrenadores por todo lo que el voleibol ha traído a mi vida. Este deporte me ha traído tanta alegría y consuelo a lo largo de los años. Mi yo joven estaría tan orgulloso de todo el trabajo duro que me costó llegar donde estoy hoy. Dicho esto, finalmente he decidido terminar con el voleibol para siempre”, con estas palabras Kanakry se despedía del vóley en su cuenta de Instagram durante febrero del 2024.

Su post sorprendió a todos porque recién llevaba un mes en Alianza Lima y de acuerdo a sus propias palabras se sentía contenta en el club peruano. "¡Quiero agradecer a Alianza Lima y al equipo por ser tan acogedores conmigo! Realmente nunca he experimentado una fanaticada tan dedicada y estoy muy agradecida de ser parte de ella incluso por un corto período de tiempo".

El motivo que impulsó a Kanakry a colgar los botines no se conoció, más todo hace indicar que era un tema personal. La deportista extranjera se mostró meses después jugando en su Universidad de Kentucky con videos publicados en sus redes sociales.

Abigail Kanakry volverá a Alianza
Abigail Kanakry volverá a Alianza Lima para reemplazar a Aline Timm.

Temas Relacionados

Alianza LimaLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Erick Delgado estalló contra Universitario y acusó injusticias en Liga 1: “Todo el año fueron beneficiados”

El exportero de Sporting Cristal se pronunció sobre la reprogramación del duelo ante la ‘U’ y recordó la polémica ocurrida en el Torneo Apertura, cuando se habilitó el Estadio Monumental con público a pesar de la sanción que se le había impuesto al club ‘crema’

Erick Delgado estalló contra Universitario

Diego Penny reveló que Christian Cueva podría volver a la Liga 1 en el 2026: “Un equipo importante de Lima le ha tocado la puerta”

El exarquero dio a conocer que el futuro de ‘Aladino’ estaría en el Perú luego de que un club de la capital se haya contactado con él de cara a la próxima temporada

Diego Penny reveló que Christian

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Desde las 13:00 horas de hoy, miércoles 15 de octubre, se aperturará la venta de tickets para el evento de las ‘íntimas’, donde enfrentarán a Fluminense, River Plate y Regatas Lima

Entradas para la Noche Blanquiazul

Universitario puede ser tricampeón en el partido ante Sporting Cristal: ¿Qué resultados necesita para conseguirlo?

El equipo de Jorge Fossati no tendría que esperar hasta la última jornada del Torneo Clausura para levantar el trofeo de la Liga 1 2025

Universitario puede ser tricampeón en

Representante de Mara Leao desmiente a Cenaida Uribe y lanza dura crítica: “No se puede poner como dueña de la verdad”

Yuri Sampaio, representante de la voleibolista brasileña, respondió con firmeza a las declaraciones de la jefa de equipo de Alianza Lima, quien aseguró que le insistieron para que el club fiche a la central

Representante de Mara Leao desmiente
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte puede dejar el

Dina Boluarte puede dejar el Perú: PJ rechaza dictar impedimento de salida del país por 36 meses

Ministro del Interior le habla a la ‘Generación Z’ antes de su marcha esta tarde: “protesten, pero sin violencia”

Pedro Castillo acusa de traición a su exministro por problemas internos en su partido y le quita su confianza “definitivamente”

Ernesto Álvarez no recuerda sus investigaciones fiscales: “Al momento no cuento con esa información”

Gremios empresariales no se sumarán a la marcha de la ‘Generación Z’ del 15 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa generó rechazo en

Milett Figueroa generó rechazo en la industria argentina: hasta maquilladoras no quieren trabajar con ella

Macarena Vélez arremete contra Aleska Zambrano, ex de Said Palao: la acusa de “meterse en su relación”

Marcelo Tinelli borra mensaje a Milett Figueroa en sus redes: de la promesa de amor eterno a un texto breve y frío

Flavia López en la Preliminar del Miss Grand International 2025: así fue su pasarela en traje de baño y vestido de gala

Samantha Batallanos responde a Álvaro Rod tras calificarla de ‘interesada, egoísta y caprichosa’: “Solo los misios hablan así”

DEPORTES

Erick Delgado estalló contra Universitario

Erick Delgado estalló contra Universitario y acusó injusticias en Liga 1: “Todo el año fueron beneficiados”

Diego Penny reveló que Christian Cueva podría volver a la Liga 1 en el 2026: “Un equipo importante de Lima le ha tocado la puerta”

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Universitario puede ser tricampeón en el partido ante Sporting Cristal: ¿Qué resultados necesita para conseguirlo?

Representante de Mara Leao desmiente a Cenaida Uribe y lanza dura crítica: “No se puede poner como dueña de la verdad”