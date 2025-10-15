Alianza Lima ficharía a refuerzo norteamericano tras salida de Aline Timm: sería presentado en la Noche Blanquiazul de vóley 2025

Las 'blanquiazules' sumarán una nueva voleibolista tras la partida de Aline Timm. (De Una)

Alianza Lima tomó drástica medida a poco del inicio de la Liga Peruana de Vóley. El conjunto ‘blanquiazul’ decidió que Aline Timm -uno de sus flamantes fichajes para esta temporada- no siga en el club luego de no haber cumplido con las expectativas en los entrenamientos.

Según información del periodista deportivo Julio Peña, la central portuguesa estuvo entrenando bajo la dirección de Facundo Morando en estos días, pero no alcanzó el nivel esperado por el comando técnico. Por lo que hoy, miércoles 15 de octubre, se marchará del Perú y regresará a su país.

Cenaida Uribe ya había adelantado que llegaría un refuerzo más y que, tal vez, sería presentado en la Noche Blanquiazul. Sin embargo, esta nueva incorporación no estaba vinculada con el hecho de la salida de otra voleibolista, debido a que las ‘íntimas’ necesitarán un plantel amplio para competir hasta en tres torneos durante la temporada.

La gerenta del equipo no dio muchos detalles sobre la llegada de la deportista, apenas deslizó que era del extranjero. Pese a que quiso guardar su nombre bajo siete llaves, el comunicador Julio Peña lo delizó en la última edición del programa de Youtube llamado ‘De Una’.

“El refuerzo de Alianza va a venir de Estados Unidos, su nombre es Abigail Kanakry”, expresó el periodista. Minutos después, brindó mayor información sobre el arribo de la jugadora norteamericana a La Victoria para este 2025/2026.

“Va a ser el refuerzo, que va a reemplazar a portuguesa Aline Timm en Alianza Lima, va a mantener cinco extranjeras el conjunto blanquiazul, va a poder ser presentada, no sé el 25 o el 26, pero debería estar presentada en la Noche Blanquiazul, ella viene de la Universidad de Kentucky, es opuesta, derecha, de 1.88 metros”, añadió.

Abby Kanakry no es una desconocida para el mundo blanquiazul. Y es que a inicios del 2024 fue presentada en el equipo peruano, sin embargo, un mes después anunció su retiro del vóley con apenas 23 años.

Al día siguiente, el miércoles 15 de octubre, el mismo Julio Peña, señaló que Alianza no fichará a Kanakry, pero aseguró que la nueva voleibolista -que reemplazará a Aline Timm- llegará procedente de Norteamérica. “Va a traer un refuerzo extranjero, nos han pedido la discresión del caso”.

Abby Kanakry se retiró del vóley

“Quiero agradecer a mi familia, amigos y entrenadores por todo lo que el voleibol ha traído a mi vida. Este deporte me ha traído tanta alegría y consuelo a lo largo de los años. Mi yo joven estaría tan orgulloso de todo el trabajo duro que me costó llegar donde estoy hoy. Dicho esto, finalmente he decidido terminar con el voleibol para siempre”, con estas palabras Kanakry se despedía del vóley en su cuenta de Instagram durante febrero del 2024.

Su post sorprendió a todos porque recién llevaba un mes en Alianza Lima y de acuerdo a sus propias palabras se sentía contenta en el club peruano. "¡Quiero agradecer a Alianza Lima y al equipo por ser tan acogedores conmigo! Realmente nunca he experimentado una fanaticada tan dedicada y estoy muy agradecida de ser parte de ella incluso por un corto período de tiempo".

El motivo que impulsó a Kanakry a colgar los botines no se conoció, más todo hace indicar que era un tema personal. La deportista extranjera se mostró meses después jugando en su Universidad de Kentucky con videos publicados en sus redes sociales.

Abigail Kanakry volverá a Alianza Lima para reemplazar a Aline Timm.