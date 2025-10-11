Perú Deportes

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las bicampeonas harán su presentación oficial este sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós. Y tendrá a rivales como Regatas Lima, Fluminense y River Plate. Entérate la señal que televisará el gran evento

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Todo está planificado para que Alianza Lima se reencuentre con su hinchada en la esperada ‘Noche Blanquiazul’, el evento más esperado de los fanáticos. El bicampeón hará su presentación por todo lo alto este sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós.

El cuadro victoriano realizará un cuadragular con la participación de Regatas Lima, Fluminense de Brasil y River Plate de Argentina en dos fechas que se vivirá una verdadera fiesta previo al arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

A pesar de la polémica con la Federación Peruana de Voleibol, el equipo de Facundo Morando tendrá su especial acontecimiento. En los próximos días saldrá información sobre la venta de entradas, programación de los encuentros, y mucho más.

Canal TV exclusivo que transmitirá la Noche Blanquiazul

Cenaida Uribe terminó con la incertidumbre y confirmó el canal que transmitirá la presentación oficial de Alianza Lima generando la sorpresa de todos. La jefa del equipo victoriano adelantó que la ‘Noche Blanquiazul’ llegará a los hogares de todos los peruanos ya que se dará en la señal abierta de América Televisión a través de sus canales 4 y 704 en HD. También estará disponible en América TVGO, plataforma streaming que es completamente gratis.

“Si sé que somos incómodos, sé que soy incómoda porque quizás salgo a decir las cosas como son y no me quedo callada. Y lo otro es que hay un tema de televisión también. Me imagino que cuando se enteraron que lo va a transmitir canal 4 ya debe haber presión también del canal 2. Hemos llegado al nivel de que la gente del 2 llama al 4 porque -me han llegado esa información- a decirles que el voley es del 2 y que Alianza también. Nosotros no tenemos dueño. Iremos por señal abierta y va a ser un boom. La verdad que ese es el tema”, aseguró la exvoleibolista en conversación con el programa ‘De una’.

Alianza Lima perderá por WO la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ decidieron no presentarse a su debut frente Kazoku No Perú este domingo 26 de octubre, por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Cenaida Uribe aseguró que no jugarán el duelo porque coincide con la ‘Noche Blanquiazul’ y tomó esa drástica decisión por la posición que tomó la Federación Peruana de Voleibol de programar a pesar que tenían conocimiento de la presentación de las victorianas.

“He estado diciendo: ‘ojo, que hace cuatro meses lo tengo esto programado’. Además, nunca la liga comenzaba en octubre. No es rebeldía, ¿tengo que pedirle permiso a la federación cuando voy a hacer un evento? La Federación debería decir -así como ha hecho ahora en estas bases- el próximo año la liga comienza el 5 de octubre. Yo ya lo sé, antes no sabía. No nos vamos a presentar porque tengo mi Noche Blanquiazul, ni con juveniles, no es una opción. Cuando nos reunimos el día martes, hicimos algunas observaciones para corregir que no estábamos de acuerdo en las bases y dicen: ‘el día jueves les hacemos llegar el documento’. Y a las dos horas publicaron la programación, habiéndoles dicho que no podíamos ir a jugar“, apuntó la directiva.

Es decir, las ‘íntimas’ perderán por ‘walk over’ y arrancarán el torneo nacional con menos 4 puntos, ese el puntaje que se obtiene tras no presentarse a un partido.

