Carretera Central: camión vuelca en tramo Pasco - La Oroya y conductor sale ileso a pocos días de Fiestas Patrias

Composición: Infobae Perú

Un camión de carga sufrió un despiste y terminó volcado a un costado de la Carretera Central, en el tramo comprendido entre Pasco y La Oroya, durante la mañana de este miércoles 22 de julio. El accidente se registró cuando miles de ciudadanos se preparan para desplazarse por distintas carreteras del país debido a los feriados por el Día de la Fuerza Aérea del Perú y Fiestas Patrias.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 6:40 a. m., en el kilómetro 152+500 de la vía. De acuerdo con el reporte policial, el vehículo involucrado fue un camión Mercedes Benz, de placa BSW-798, que transportaba camas y tenía como destino final la ciudad de Huancavelica. Pese a la aparatosa volcadura, el conductor, identificado como Josué Kent Zavala Rivas, de 35 años, resultó ileso.

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El hecho vuelve a poner la atención sobre las condiciones de seguridad de la Carretera Central, una de las principales rutas utilizadas por los viajeros durante los feriados largos y que atraviesa sectores con pendientes pronunciadas, curvas, zonas de montaña y puntos donde pueden producirse desprendimientos de rocas o deslizamientos.

Camión volcó en la Carretera Central y generó congestión vehicular

Composición: Infobae Perú

El accidente fue advertido por agentes de la Policía de Carreteras que realizaban un patrullaje móvil por el sector. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el camión había sufrido un despiste y posterior volcadura, quedando a un lado de la vía.

Según la información policial, el vehículo registró daños materiales, mientras que el conductor no presentó lesiones. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias exactas que provocaron el accidente de tránsito.

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El siniestro también ocasionó congestión vehicular en este tramo de la Carretera Central, una situación que puede agravarse durante los próximos días debido al incremento de viajes por los feriados de julio. La vía es utilizada por conductores que se dirigen desde Lima hacia distintas ciudades de la sierra central y, en determinadas fechas, concentra un importante flujo de vehículos particulares, buses y unidades de carga.

La circulación por esta ruta exige especial atención debido a los cambios repentinos en las condiciones de la carretera. La presencia de lluvias, neblina, poca visibilidad y desprendimientos de material puede aumentar el riesgo para quienes transitan por los sectores más accidentados.

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Estas son las carreteras donde se recomienda extremar precauciones durante Fiestas Patrias

Carretera Central

El Centro de Monitoreo RIMAC identificó varios tramos de la red vial nacional que requieren especial atención durante los viajes por Fiestas Patrias, principalmente por sus antecedentes de deslizamientos, caída de rocas y huaicos.

Uno de los principales puntos de riesgo es la Carretera Central, en el trayecto Lima-La Oroya-Huancayo. Entre los sectores que requieren mayor precaución se encuentran Ricardo Palma, Surco, Matucana, San Mateo, Mayoco, Infiernillo, Chicla y Casapalca. En estas zonas, las pendientes y las condiciones climáticas pueden favorecer la caída de rocas y los derrumbes.

Otra ruta que demanda cuidado es la carretera Huánuco-Tingo María, especialmente en los sectores de Carpish, Puente Durand, Chinchao, Churubamba y el ingreso a Tingo María. En estos puntos pueden presentarse huaicos, desprendimientos de rocas y movimientos de tierra, sobre todo cuando se registran lluvias intensas.

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También se encuentra la vía Lima-Canta-La Viuda-Cerro de Pasco, donde el riesgo se concentra principalmente en sectores como el Abra La Viuda. La combinación de neblina, precipitaciones y pendientes pronunciadas puede dificultar la conducción y reducir considerablemente la visibilidad.

Henry Zamora, jefe de gestión de riesgos de RIMAC, explicó que existen señales que pueden advertir sobre la inestabilidad de un terreno. Entre ellas se encuentran la caída constante de pequeñas rocas sobre la pista, la aparición de grietas nuevas en el pavimento, filtraciones de agua que emergen de los taludes y la inclinación inusual de árboles o postes.

Asimismo, los conductores deben prestar atención a la presencia reciente de tierra, barro o piedras acumuladas en las cunetas. Estos elementos pueden ser indicios de movimientos en las laderas cercanas.

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Ante estas condiciones, se recomienda reducir la velocidad cuando haya lluvia o neblina, mantener una distancia prudente de los vehículos pesados y evitar detenerse cerca de taludes o laderas inestables. También es importante circular con las luces encendidas, extremar la atención en curvas y no estacionar en lugares donde exista riesgo de caída de rocas.

Durante los viajes por carretera en los feriados de julio, las autoridades y especialistas recomiendan revisar el estado del vehículo antes de salir, verificar las condiciones de la ruta y evitar desplazarse durante lluvias intensas cuando las condiciones representen un riesgo para la seguridad de los pasajeros.

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