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Ezio Oliva responde a las críticas por alentar a España en el Mundial 2026: “Cada uno apoya a quien quiere, a quien le provoca”

El cantante peruano, instalado en Madrid con Karen Schwarz y sus hijas, respondió a los comentarios que recibió por apoyar a la selección española en la final ante Argentina y aprovechó en pedir a sus seguidores más atención al sismo que afectó a la región Junín

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Hombre con gorra y auriculares en un tren. Un círculo muestra pantalla con equipo de fútbol campeón y trofeo. Textos de críticas en la imagen
Ezio Oliva respondió a las críticas por apoyar a España en la final del Mundial 2026 ante Argentina.

Días después de que España se coronara campeona del Mundial 2026 con un gol de Ferrán Torres en el tiempo extra ante Argentina, el cantante peruano Ezio Oliva tuvo que salir a responder una ola de críticas que recibió por haber apoyado públicamente a la selección española.

Oliva, radicado en Madrid junto a su esposa Karen Schwarz y sus dos hijas desde inicios de este año, publicó un video en sus redes y un mensaje para fijar su postura y redirigir la conversación hacia una emergencia que, según él, merece mucha más atención que un partido de fútbol.

“Los últimos días he recibido muchísimos mensajes, sobre todo de Perú, que por qué apoyo a España, si yo soy latinoamericano, arañándose, bla bla bla”, dijo Oliva al inicio de su video, con tono directo.

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Luego fue al punto: “En realidad, cada uno apoya a quien quiere, a quien le provoca. Voy a ser muy crudo con lo que les voy a decir. Para mí es solo un partido de fútbol y les prometo de verdad que hoy, que ya pasó el Mundial, tu vida va a ser igual. Tu vida no ha cambiado en nada y la mía tampoco”, señaló.

Ezio Oliva reflexiona sobre las prioridades de la gente, contrastando las discusiones triviales sobre fútbol con la devastadora realidad del sismo en Junín, Perú, y hace un llamado a la acción para ayudar a los damnificados. Video: Instagram Ezio Oliva

El llamado a ayudar a Junín y el mensaje en redes

El video no se limitó a responder las críticas. Oliva aprovechó la atención que generó la polémica para hablar del sismo registrado en Junín, que dejó personas heridas y fallecidas en la zona de Chupaca.

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“El sismo lamentable que ha habido en Junín, donde hay muertos, donde hay peruanos que nos necesitan. Quiero mostrarles cuáles son las formas y los canales para ayudar. Poner mis redes a disposición para poder ayudar en lo que se pueda, pues es momento de, en vez de estar pensando a quién apoyaste en el Mundial y esas tonterías, qué les parece si nos ponemos a ayudar a nuestros hermanos de Junín”, afirmó.

El mensaje escrito que acompañó la publicación fue en la misma línea: “Mientras seguimos discutiendo por fútbol en redes sociales, hay familias peruanas que lo perdieron todo. Y, lo más doloroso, hay personas fallecidas tras el sismo en Junín. Quizá es momento de dejar por un rato las peleas que no cambian nada y empezar a hablar de lo que realmente importa. Hoy, más que nunca, toca unirnos”, escribió junto a la bandera peruana.

Las reacciones a ese video fueron mayoritariamente favorables. “Bien dicho Ezio, es solo un partido y uno apoya a quien quiere; más amor, menos odio”, escribió un seguidor. Otro añadió: “Es lógico que él apoye a España, ¿cómo no hacerlo si lo aman tanto allá? Pero ya pasó el Mundial y ¿ya ayudaste a nuestros hermanos de Junín?”.

El cantante peruano Ezio Oliva comparte la emocionante jornada en la que él y sus hijas decidieron alentar a la selección de España en un partido contra Argentina. Un video lleno de alegría, pasión y celebración familiar. Video: Instagram Ezio Oliva

También hubo quienes compartieron su propia experiencia como peruanos en el exterior: “Yo vivo más de 35 años aquí, tengo una hija española, mis sobrinos son españoles, y aun así mil veces saco cara por mi querido Perú. España es mi segundo país y hogar”, comentó una usuaria.

La celebración que desató la polémica y su nueva etapa en España

La controversia comenzó cuando Oliva publicó un video junto a sus hijas celebrando el triunfo español con el mensaje: “Por España que nos ha recibido con tanto cariño y por todos mis amigos. ¡Campeones del mundo!”. Los comentarios no tardaron: “Antes que España, somos latinos”, “Qué pena Ezio, antes de todo eres sudamericano”, “Celebrando por ese país”.

Ante esa primera reacción, el cantante ya había respondido con humor: “No se arañen, es solo un partido de fútbol y cada quien apoya al equipo que le provoque. Les prometo que mañana cuando este Mundial haya terminado, su vida y la mía no habrá cambiado en nada”.

La pareja inició una nueva vida en Europa lo que ha significado grandes cambios para su familia | Instagram

Oliva se mudó a España a inicios de 2026 con Schwarz y sus dos hijas, en una decisión que la pareja comunicó públicamente y que implicó reorganizar su vida familiar y profesional. Desde Madrid, el músico también ha retomado su actividad artística: relanzó ‘Cómo le hago’, uno de sus temas más conocidos, en una nueva versión junto a la orquesta canaria Nueva Línea.

La familia también contó en una entrevista en ‘Magaly TV La Firme’ como es su nueva rutina es España. “Decidí como mamá que el primer mes aquí en España mis hijas disfruten. Para ellas es importante que en su cabecita se esté acondicionando que esto va a ser su hogar”, explicó Schwarz en ese espacio.

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