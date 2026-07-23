Los conductores de 'Sin qué decir' reviven la vieja polémica: ¿Gisela Valcárcel realmente bloqueó a Tula Rodríguez de la Teletón? Ethel Pozo sale en defensa de su madre y revela detalles de la famosa llamada a Magaly Medina.

Durante la mañana del 22 de julio, el pódcast 'Sin + Que decir’ volvió a poner sobre la mesa un rumor que circula desde hace años en la televisión local: que Gisela Valcárcel habría “vetado” a Tula Rodríguez de la Teletón.

La versión fue mencionada en plena conversación y generó una reacción inmediata de Ethel Pozo, quien negó de forma tajante que su madre haya tenido poder para bloquear a alguien en ese evento solidario.

La secuencia comenzó cuando Luciana recordó un episodio atribuido al 2019. “En el 2019 también pasó lo mismo. ¿Y qué pasó? Bueno, se dijo de que, Gisela habría bloqueado invitación a Tula Rodríguez a la Teletón”, lanzó. Ethel cortó de inmediato: “¡Jamás!”.

PUBLICIDAD

¿Gisela Valcárcel vetó a Tula Rodríguez de la Teletón? Ethel Pozo revela todo lo que ocurrió con ambas conductoras

La respuesta de Ethel Pozo: “Mi mamá no es dueña de Teletón”

Tras la negativa inicial, el tema escaló con preguntas del panel. Abneer insistió: “¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto?”. Luciana añadió un detalle: “Gisela hace la llamada, sí. Gisela tuvo que llamar de emergencia a Magaly Medina. Claro, a Magaly Medina para decirle: ‘Escúchame, tú tienes que decir que yo no le he negado la entrada a Tula, está loco’. Por favor, Ethel, cuenta”.

Pozo sostuvo que esa reacción existió porque el rumor tomó fuerza y —según su lectura— se instaló como verdad sin sustento. “Sí, es verdad. Jamás, jamás. Mi mamá no es dueña de Teletón, mi mamá es el ancla, la figura que durante años, desde la época de Teleamor, lo hacía, lo conducía”, explicó, antes de hacer una comparación: “Como don Francisco lo conducía, él sí tiene la franquicia en Chile”.

PUBLICIDAD

En esa línea, Ethel remarcó que Valcárcel cumple un rol visible y sostenido en la conducción, pero no decide la lista de invitados. “Mi mamá es la figura y le encanta, además, el tema Teletón, ayudar a la fundación y todo. El apoyo. Entonces, no podría jamás bloquear a alguien”, afirmó.

Quién convoca a los invitados, según Ethel Pozo

Para sustentar su punto, Pozo trasladó la decisión a producción. “Hay un productor, hay un productor en piso, hay una persona que dirige, además, que es Sergio León, quien convoca a todos”, señaló. Ese comentario abrió el juego a otra broma interna en la mesa, cuando María Pía intervino: “A todos no, porque a mí no me han convocado”.

PUBLICIDAD

La conversación siguió con Israel buscando llevar el debate a un plano más amplio: “Se decía que se bloqueó a Tula en su momento de la Teletón. Mi pregunta es: ¿quién me bloqueó a mi, Pia Copello, este año de la Teletón? ¿Quién ha sido el responsable?”. Pozo respondió que, para ella, ese tipo de temas suele ser de producción: “Nuevamente, llegamos a un tema que siento que es de producción”.

Ethel Pozo respondió al rumor de un supuesto veto a Tula Rodríguez en la Teletón, explicó el rol de Gisela Valcárcel como “ancla” del evento y sostuvo que no tiene injerencia en la lista de invitados. YouTube: Sin + que Decir.

La Teletón por franjas y canales: “Cada canal tiene su franja”

Ethel también aportó un elemento organizativo para explicar por qué el “veto” no tendría sentido desde la figura principal. Dijo que la Teletón se transmite durante “casi cuarenta y ocho horas” y que podrían ubicar a distintos rostros en horarios distintos. “Muy bien podrían poner a Tula en un horario y a mi mamá en otro. Mi mamá no tiene injerencia en quién...”, afirmó.

PUBLICIDAD

Además, recordó que, “en esa época”, el evento era transmitido por varios canales y que cada uno tenía su espacio. “Es más, en esa época varios canales lo transmitían y cada canal tiene su franja. Latina tenía su horario, Panamericana, América”, sostuvo.

En ese marco, explicó por qué —según su versión— su madre decidió aclararlo públicamente: “Entonces, mi mamá escucha, obviamente, que viene esa mentira de decir: ‘Oye, Gisela ha bloqueado a Tula’. Decidió llamar”.

La versión atribuida a Gisela Valcárcel: “Yo jamás he negado”

En el recuento de lo ocurrido, se incluyó un tramo de la explicación atribuida a Gisela. “Efectivamente, iba a ir Tula y lo que ha llegado a mí, dicho por Jorge Grippa, por Claudia, que está a cargo de Teletón, es: ‘Gisela, lo que ellos pedían no estaba dentro de lo que hacemos en Teletón. Entran primero las anclas’. Y que Tula iba a aparecer a las dos de la mañana”, se citó.

PUBLICIDAD

Pero la frase central, en la que se apoya el desmentido, fue esta: “Lo que sí quiero aclarar, Magaly, perdóname, es que yo jamás he negado el que sea a mi lado ni Tula ni nadie”.

En ese mismo pasaje, se reforzó la idea de convivencia laboral: “Todos los días trabajo en el mismo canal con ella y con más personas”, y se recordó un ejemplo de invitados en un programa conducido por Tula: “Si tú ves el programa de la semana pasada, el que conduce Tula, estaba Roberto Martínez, Viviana de la Plata, estaba mi vida entera allí“.

El debate sobre un “bloqueo” a Tula Rodríguez en la Teletón volvió en streaming: Ethel Pozo aseguró que su madre “jamás” impediría una participación y señaló que esas decisiones pasan por producción. YouTube: Sin + que Decir.

“Los bloqueos existen”, pero no necesariamente vienen “de las cabezas”

Con el tema ya instalado, Israel planteó una idea que el resto reconoció como una práctica conocida: “Los bloqueos existen ya a nivel televisivo, sien-siempre existieron. O sea-”. Otra voz respaldó: “Es real”. Israel remató: “Es un secreto a voces que, que sí, sí es real, pues, ¿no?”.

PUBLICIDAD

Ethel no negó que existan restricciones en televisión, pero intentó separar ese fenómeno del caso Teletón y, sobre todo, del rol de su madre. “Claro, pero no de las fig-- primero, porque ambas trabajaban en la misma casa. América Televisión. Entonces, es muy difícil, como, como todos los días estás en el horario, ¿cómo te voy a bloquear?”, planteó.

Luego admitió que los “bloqueos” pueden existir vía producción: “Creo yo que los bloqueos existen y todos sabemos, porque claro, producción recibe un mail que dice: ‘Tales personas no pueden venir’. Eso es real, pero a veces es la gente de producción también”. Y cerró con una hipótesis de por qué puede ocurrir: “En ocasiones (…) te dicen: ‘Oye, a tal programa que no vaya’. Porque de repente te fuiste a otro canal y hablaste mal del programa”.

PUBLICIDAD