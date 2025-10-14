Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos tras la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

Arrancó una nueva jornada que definirá el campeonato: Alianza Lima y Sport Boys protagonizarán partidazo en Matute, Cusco FC se alejó del título tras empate con Comerciantes Unidos, y más resultados. Conoce cómo se van moviendo las ubicaciones

Grace Nole Alcántara

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025

La fecha 14 se está jugando y se vienen dando sorpresivos resultados que están definiendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. Alianza Lima y Sport Boys protagonizarán el duelo más llamativo de la jornada, se vivirá este jueves 16 de octubre en Matute.

El mal momento que viven los ‘blanquimorados’ los obliga a sacar un triunfo para cortar la crisis futbolística que viven. Los malos resultados que sacaron en los últimos encuentros los dejó sin chances de pelear por el título nacional.

Ahora, el equipo de Néstor Gorosito solo apunta a terminar la competición en el segundo lugar de la tabla acumulada y así obtener una mejor ubicación en el repechaje por el cupo a la próxima Copa Libertadores: está en la tercera casilla con 55 unidades.

Por ello, el choque con los ‘rosados’ es importante y sin Hernán Barcos por expulsión, los victorianos necesitan reencontrarse con el triunfo. Mientras que la ‘Misilera’ quiere mantener su recuperación para seguir escalando posiciones para poder ilusionarse con un boleto a la Copa Sudamericana 2026.

“Estamos entrenando a conciencia de cara al difícil partido que tenemos ante Sport Boys, estamos muy concentrados en lo que queremos hacer. Lamentablemente, venimos de una mala racha, pero esto es fútbol, tenemos que salir adelante, poner la cara y tratar de sacar un buen resultado, ya que mientras ganas, todo se va olvidando poco a poco”, apuntó Carlos Zambrano.

El cuadro 'blanquimorado' cayó 2-1 en Huánuco. (Video: L1MAX)

Clásico en suspenso

El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes quedó suspendido por la crisis que se vive en el país. La Policía Nacional del Perú (PNP) decidió no dar las garantías al encuentro debido a que se programó una marcha nacional este miércoles 15 de octubre, mismo día que fue programado dicho clásico.

La Liga de Fútbol Profesional confirmó la reprogramación, pero todavía no hay una fecha exacta. Se conoció que representantes de los rimeneses, ‘cremas’ y autoridades se reunieron el pasado lunes 13 de octubre y aún no se llegó a un acuerdo. Surgió la posibilidad de que se juegue el próximo lunes 13 de octubre a puertas cerradas, pero los ‘cerveceros’ mostraron su negativa por un tema de taquilla.

“Hubo una reunión entre la Liga, Universitario y Cristal. Lo que se ha planteado desde la Liga y Cristal también está de acuerdo es que se juegue el jueves 23, en la ‘U’ no lo ven bien porque sería jugar 3 partidos en 6 días, recordemos que la ‘U’ juega el lunes con Ayacucho FC, jugaría el jueves contra Cristal y el domingo ante ADT en Tarma, lo que hace muy apretado todo”, comentó el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio.

El cláscio fue suspendido por falta de garantías. (L1 Max)

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Tabla Acumulada de Liga 1 2025

Tabla Acumulada de Liga 1 2025

Resultados y programación fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Domingo 12 de octubre

- Ayacucho FC 2-2 ADT (Finalizado)

- Alianza Sullana 1-0 Los Chankas (Finalizado)

- Cusco FC 1-1 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Lunes 13 de octubre

- UTC 0-2 Cienciano (Finalizado)

- Juan Pablo II 0-1 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Martes 14 de octubre

- FBC Melgar vs Alianza Universidad (18:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max, L1 Play)

Miércoles 15 de octubre

- Sporting Cristal vs Universitario de Deportes (REPROGRAMADO)

Jueves 16 de octubre

- Alianza Lima vs Sport Boys (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)

Descansa: Sport Huancayo y Atlético Grau

Programación fecha 14 del Torneo Clausura 2025

